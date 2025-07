Část Česka zasáhnou silné bouřky. Výstraha varuje před intenzivním deštěm

Jihozápadní část Česka mohou ve středu odpoledne a večer zasáhnout silné bouřky s nárazy větru kolem 70 km/h. Varování platí od 16:00 pro Karlovarský a Plzeňský kraj a pro část Středočeského a Jihočeského kraje.

Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Bouřky může doprovázet intenzivní déšť. Výstraha potrvá do středečních 22:00.

⚠️ Výstraha



⚡️ Dnes ve středu 16. 7. očekáváme později odpoledne a večer na západě a jihozápadě Čech možný výskyt silných bouřek doprovázených zejména nárazy větru kolem 70 km/h a také krátkodobými intenzivnějšími srážkami. pic.twitter.com/wMWJ8ztTuM — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 16, 2025

Bouřky se v Česku vyskytovaly i v minulých dnech. V úterý například ve Středočeském a Královéhradeckém kraji lámaly větve a stromy a komplikovaly železniční dopravu. Ve Vysokově na Náchodsku osobní vlak najel do spadlého stromu. Také v Borohrádku a ve Vamberku na Rychnovsku se hasiči podíleli na evakuaci cestujících z vlaků, které kvůli spadaným stromům nemohly pokračovat v cestě.

Zatímco teploty v Česku stoupaly v úterý ke 30 stupňům Celsia, od středy e ochladilo a podobný ráz počasí vydrží až do víkendu. Ve čtvrtek meteorologové na většině území očekávají přeháňky nebo občasný déšť.

O víkendu začnou teploty opět stoupat. V sobotu se krátce vyčasí na jasno až polojasno, ačkoli meteorologové i v tento den očekávají přechodně oblačno s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se mohou dostat na 24 až 29 stupňů. V neděli se sice obloha znovu zatáhne, ale maximální teploty vzrostou na 27 až 32 stupňů. Bude pršet a místy se mohou vyskytnout také bouřky.

Letos už bylo v Česku 23 tropických dnů, nejvíc od roku 2019

Do poloviny letošního července zaznamenali meteorologové v Česku celkem 23 tropických dnů, během nichž nejvyšší teplota dosáhla 30 stupňů Celsia a více. Je to v tomto období nejvíc od roku 2019 a o šest tropických dnů víc než dlouhodobý průměr z let 1991 až 2024, uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Z 23 letošních tropických dnů byly dva v květnu, 13 v červnu a zatím osm v červenci.

Vlna velmi horkých dnů panovala na přelomu června a července, poté se druhý prázdninový týden ochladilo a teploty se nad 30 stupňů znovu dostanou zřejmě v neděli.