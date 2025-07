Pět mrtvých při zřícení ruského vrtulníku na Dálném východu, odhalilo pátrání

Zřícení ruského vrtulníku Mi-8 v Chabarovském kraji na Dálném východu nikdo nepřežil, zahynulo všech pět lidí na palubě, oznámila agentura Interfax s odvoláním na ruské úřady. Dříve informovala o tom, že vrtulník, po kterém záchranáři od pondělka pátrali, se našel roztříštěný.

Vrtulník Mi-8 (ilustrační foto). | Foto: US Air Force / Wikimedia Commons

Na palubě helikoptéry byli tři členové posádky a dva technici.

Trosky vrtulníku se našly u mysu Gadikan u Ochotského moře, asi 130 kilometrů od osady Ochotsk, kde měl stroj v pondělí mezipřistání kvůli natankování paliva pro další let do Magadanu. Narazil do hory vysoké 1500 metrů.

Místo, kde se vrtulník zřítil, je ve výšce asi 900 metrů na skalnatém svahu obklopeném lesem, což ztěžuje práci záchranářů a vyšetřovatelů. Ti budou nyní pátrat po palubních zapisovačích, takzvaných černých skříňkách.

Vrtulník společnosti APK Vzlet letěl v pondělí po opravě z Čumikanu přes Ochotsk do Magadanu, kam ale nedoletěl. S posádkou nešlo navázat radiové spojení, nefungoval ani radiomaják, který by měl v případě havárie vysílat údaje o poloze stroje.