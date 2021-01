Koncern VW zaplatí pokutu, emise mu nevyšly o 0,5 gramu. Limit nesplnila ani Škoda

Koncern Volkswagen dnes oznámil, že nesplnil loňský limit emisí CO2. V rámci celé flotily prodaných aut se mu sice množství vypouštěného CO2 podařilo srazit o dvacet procent, nakonec ale dosáhl jen na 99,8 gramu na kilometr a potřebnou hranici překonal o půl gramu.

Představitelé koncernu VW výsledek tušili již koncem loňského roku, v listopadu řekl šéf skupiny Herbert Diess Financial Times, že firma evropský limit nesplní "jen o gram nebo tak". Finanční šéf skupiny Frank Witter pak přiznal, že společnost vyhradila stranou několik set milionů eur, aby měla na případné pokuty dostatek peněz.

Přesné výsledky emisního účetnictví VW zveřejnilo dnes, svůj cíl nesplnilo o půl gramu, přičemž za každý gram navíc a každé prodané auto se do unijní kasy platí 95 eur. Pokud bychom vyšli ze zprávy ze 13. ledna, v níž VW uvádí, že v Evropě dodal 3 616 900 aut, vychází pokuta, kterou musí zaplatit, přibližně a předběžně na 170 milionů eur.

Zdá se to sice hodně, ale kvalifikované odhady byly ještě horší. V lednu loňského roku analytická společnost PA Consulting mluvila o tom, že VW zaplatí na pokutách 4,59 miliardy eur, což by byla takřka třetina zisku před zdaněním za rok 2018. Současná odhadovaná výše pokuty odpovídá přibližně jednomu procentu.

Podle šéfa koncernu Herberta Diesse je jedním z důvodů, proč koncern nesplnil limity emisí CO2, i pandemie koronaviru. Skupině se navzdory ní i tak povedlo snížit emisi o pětinu, a to díky tomu, že prodej elektromobilů a plug-in hybridů vzrostl více než trojnásobně na 315 400 kusů a jejich podíl na koncernových prodejích dosáhl takřka deseti procent.

Mezi tahouny snižování emisí patří v rámci koncernu značky VW a Audi. Obě totiž měly na trhu úspěšné elektrické modely. Audi prodalo více než 47 000 e-tronů, což znamená nárůst téměř o 80 procent, a VW dokázalo dodat 56 500 ID.3, 41 300 e-Golfů a přes 22 000 exemplářů modelu e-up. Hlavní koncernový brand tak dosáhl o pět gramů nižších emisí, než byl stanovený limit, a svůj cíl splnilo i Audi.

Škoda, která je rovněž součástí koncernu VW, již koncem loňského roku ústy vedoucího podnikové komunikace Tomáše Kotery oznámila, že limit za rok 2020 nesplní. Na rozdíl od VW nemohla dodat zákazníkům dost elektromobilů, malé Citigo bylo vyprodané již v průběhu září. Za rok 2020 tak mladoboleslavská automobilka dodala 15 000 kusů modelu Citigo, 16 400 plug-in hybridních Superbů a pro vlastní potřebu zaregistrovala 600 kusů elektrického SUV Enyaq.

Koncern VW sice nezveřejnil podrobnosti, ale dá se očekávat, že španělský Seat na tom byl se splněním limitů ještě hůře, plug-in hybridní varianta modelu Leon přišla až ve druhé polovině roku a malé čistě elektrické Mii firma prodává jen na vybraných trzích.

Naopak se dá bez upřesnění ze strany VW odhadnout, že lepších výsledků mohlo dosáhnout luxusní Porsche, kterému se daří prodávat čistě elektrický model Taycan (za rok 2020 celkem 20 000 kusů) i plug-in hybridní verzi SUV Cayenne (21 500 exemplářů). Luxusní Bentley a exotické Lamborghini pak svými prodeji do koncernových emisí nepřispívají, počítají se mimo.

Právě elektrické modely podle Herberta Diesse mají být klíčem k tomu, aby koncern plnil emise CO2 v dalších letech, a to včetně letošního roku. "Vedle Volkswagenu a Audi uvedou letos na trh atraktivní elektromobily i značky Cupra (sportovní odnož Seatu) a Škoda. To nám dovolí, abychom flotilový limit pro rok 2021 splnili," prohlásil.

Koncernová elektrická ofenziva by pro letošní roky tedy měla znamenat příchod SUV Volkswagen ID.4, Audi Q4 e-tron, Cupra el-Born a Škoda Enyaq iV. Do roku 2025 chce VW investovat 35 miliard eur do elektromobility a dalších jedenáct miliard do elektrifikace, tedy hybridizace svého portfolia.

Volkswagen si ovšem svoje limity emisí CO2 chce v Evropě pojistit i tzv. poolingem. Při něm si dohodnuté automobilky prodeje sčítají a průměrují si emise. VW se kvůli tomu již vloni spojil s britskou značkou MG, která patří čínskému koncernu SAIC.

Začátkem letošního roku do poolu přibyly další značky: firma LEVC, což je mimo jiné výrobce poslední hybridní generace londýnských černých taxíků a spadá pod čínskou skupinu Geely, rovněž čínský výrobce elektromobilů Aiways a také malý německý Next e.GO Mobile. Posledně jmenovaná firma chce letos spustit v Německu výrobu malého elektrického vozu.

Podobným způsobem poolují i další automobilky. Koncern FCA (dnes součást skupiny Stellantis) si přičítá prodeje Tesly a japonské Hondy, Ford se takto spojil se švédským Volvem a taková Toyota dlouhodobě spolupracuje s Mazdou.

Pro další automobilové koncerny by loňské limity emisí CO2 v Evropské unii nemusely být takovým problémem. Šéf Stellantisu Carlos Tavares v úterý na tiskové konferenci k vytvoření skupiny spojením PSA a FCA prohlásil, že jeho firma nebude mít s limity v horizontu tří až pěti let problém. Svoje cíle má plnit i Volvo, BMW nebo Renault.