Elektromobil za 270 tisíc? V Německu realita, ale bourat byste v něm nechtěli

Státní pobídky pro pořízení elektromobilů přilákaly do Německa čínské automobilky. Ty se na německém trhu snaží prodávat elektromobily, které díky dotacím vychází velice levně. O přísnou homologaci přitom nemusí mít velkou starost, vše se dá zvládnout v rámci tzv. malosériového dovozu, kde řada požadavků neplatí. Že taková auta neodpovídají evropským standardům, ukazuje test vozu Suda SA01.

Čínská automobilka Suda Electric Vehicle Technology začala svůj 4,4m sedan SA01 dovážet do Německa vloni v dubnu a za loňský rok jich chtěla tamtéž udat na 12 tisíc. Silným argumentem pro pořízení tohoto auta měla být pochopitelně cena, díky vládním dotacím by se měla v přepočtu pohybovat okolo 270 tisíc korun. Za takové peníze v Česku dnes stěží koupíte podobně velké nové auto se spalovacím motorem, natož elektromobil.

Parametry přitom s ohledem na cenu nevypadají zase až tak špatně, auto zvládne jet rychlostí 130 km/h a na jedno nabití by papírově mělo ujet přes 300 kilometrů. Jenže to je také za cenu toho, že autu chybí, s výjimkou ABS, prakticky veškerá bezpečnostní výbava, tedy airbag, předpínače bezpečnostních pásů i ESP. O vyspělých asistentech, jako je nouzové brzdění nebo držení v jízdním pruhu, ani nemluvě.

Jejich absence se naplno projevila při crash testu Sudy, který uspořádal německý autoklub ADAC. Při simulovaném střetu v rychlosti 64 km/h narazila hlava a hrudník řidiče do volantu tak silně, že by to následně vedlo k těžkým zraněním. Lépe by na tom nebyl ani spolujezdec, který by si o komponenty pod palubní deskou těžce zranil kolena a stehna.

Ve skutečném světě by pak byl problém těžce zraněnou posádku dostat ven. Dveře po havárii nešly otevřít a figuríny museli ven vystříhat hasiči. Jejich práci navíc komplikuje to, že chybí nouzové odpojení vysokonapěťového systému. Hasiči tak při záchraně posádky musí riskovat úraz elektrickým proudem.

Problémy nastaly i v jízdních testech. Při úhybném manévru se Suda dostala v 70 km/h do smyku, který řidič již nebyl schopný vybrat, moderní auta s ESP přitom tuto zkoušku zvládnou v rychlostech okolo devadesátky. Situaci neusnadňuje ani necitlivé řízení a také mizerné brzdy, SA01 potřebuje k zastavení ze stovky na suchu čtyřicet dva metrů. Pro srovnání: moderní auta zvládnou ze stejné rychlosti zabrzdit na nějakých 35 metrech.

Auto má ale i jiné než bezpečnostní nedostatky. Podporuje sice rychlodobíjení výkonem až 22 kilowattů, ale evropské dobíjecí stanice si s ním často nerozumí. Nabíjení střídavým proudem pak probíhá velice pomalu, pouhými třemi kilowatty.

K podobným závěrům dospěl kromě ADAC při testu Sudy i magazín Auto Motor und Sport. Pochvalu si zasloužilo jen snadné ovládání palubního systému, komfort odpružení a vnitřní prostor.

Exotičtí výrobci podle ADAC zneužívají zjednodušené schválení typu pro malosériová auta, aby na evropský trh dostali vozy s nevyhovující úrovní pasivní i aktivní bezpečnosti. "Podle našeho názoru není vhodné, aby si vůz s bezpečností na úrovni Sudy státní příspěvek zasloužil," píše autoklub v tiskové zprávě.