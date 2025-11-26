Elektromobilita

Škoda Enyaq poprvé na německé STK. Žebříček odhaluje elektrické potížisty

Tesla Model Ypsilon skončila u německé STK na posledním místě v kategorii vozů do tří let. Procento závad - 17,3.
Stejný technický základ, stejné problémy. Tesla Model 3 je jen o něco lepší, procento závad při kontrole dosáhlo hodnoty 13,1.
Dacia Spring trpí na vůli v ložiskách kol. Vážné závady se vyskytují přesně u 13 procent vozů.
Škoda Enyaq odjíždí z STK s nepořízenou v jednom případě z deseti. Důvodem je nedostatečný účinek provozní brzdy. Zobrazit 10 fotografií
Specifické problémy elektromobilů na povinných technických prohlídkách řeší nejnovější vydání Auto Report německé organizace TÜV dost zevrubně. Po tamních silnicích jezdí už dost bateriových aut na to, aby mohl vzniknout reprezentativní vzorek typických závad.

Už třiapadesát let shromažďuje TÜV údaje z technických kontrol, aby je pak každým rokem proměnil v souhrnnou zprávu. Ta na dostatečně velkém vzorku daného modelu auta ukazuje, s jakými problémy se vůz na STK potýká. Za uplynulých 12 měsíců bylo takto zaznamenáno 9,5 milionu prohlídek.

Elektromobily se objevují v žebříčku TÜV už několikátým rokem, letos jich však výrazně přibylo. Čas pro první prohlídku na STK nazrál i pro Škodu Enyaq, která se v Německu stala bez nadsázky prodejním hitem. Pokud ale její majitel očekává hladký průběh první povinné technické prohlídky, může být nakonec nemile překvapen.

Enyaq totiž skončil ve společnosti čtyř elektromobilů, u kterých kontrola nejčastěji nekončí obvyklým vylepením známky. Jen pro představu - TÜV letos hodnotil celkem 110 automobilů s různým typem pohonu ve stáří do tří let, přičemž Enyaq zaparkoval až na nepříliš lichotivém 93. místě.

V čem je největší slabina auta?

Souhrnná zpráva TÜV konstatuje, že verze před faceliftem, který proběhl v roce 2023, trpí na časté výpadky infotainmentu. Problémy se vyskytují i v souvislosti s dobíjením, nic z toho však nemá vliv na zdárné absolvování technické kontroly.

Stopku na STK však technici Enyaqu nejčastěji vystaví za nedostatečný účinek provozní brzdy. Kvůli tomu neprojde kontrolou každý desátý Enyaq, což je u takto mladých aut docela hodně.

Ještě hůř jsou na tom obě nejprodávanější Tesly, Model 3 a Y. Populární Ypsilon obsadil dokonce vůbec poslední příčku mezi všemi zkoumanými vozy, když 17,3 procenta tříletých aut odešlo z STK s nepořízenou. Kromě zrezlých brzdových kotoučů oba modely trápí i problémy s osvětlením a podvozkem.

Vysoká hmotnost elektrických tesel se podepisuje na zavěšení náprav, konkrétně opotřebení kulových a vodících čepů, které je diagnostikováno osmkrát častěji, než je obvyklý průměr.

TÜV v této souvislosti upozorňuje, že těžké trakční baterie představují pro podvozky elektroaut zvýšenou zátěž. Důsledkem je předčasné opotřebení různých komponent, s nimiž bývají u lehčích spalovacích aut problémy až při delším používání.

To je ostatně i případ Dacie Spring, u které technici velmi často odhalili nadměrnou vůli v ložiskách kol - dvacetkrát častěji, než je u tříletých aut běžné.

Pro elektromobily typické jsou podle organizace i problémy s provozními brzdami, které z důvodu, že auto ve většině případů brzdí motorem, se jen málokdy dostanou ke slovu. Dlouhodobá nečinnost pak vede k zrezlým kotoučům a jejich nerovnoměrnému opotřebení, což ve výsledku snižuje brzdný účinek.

Takovým koncům se však dá snadno předcházet. Stačí jednou za čas během jízdy razantně šlápnout na brzdový pedál - tím se brzdová soustava znovu rozhýbe a kotouče se zbaví rezavého lišeje. Někteří výrobci takový postup ostatně výslovně doporučují v návodu k obsluze.

Nesmí se však provádět za situace, kdy by nečekané zpomalení mohlo překvapit jiné řidiče a v krajním případě způsobilo dopravní nehodu.

Žebříček aut sestavený TÜV podle procenta zjištěných závad:

Značka, model Procento závad Kilometrový nájezd Umístění v žebříčku
Mini Cooper SE 3,5 27 000 6
Audi Q4 e-tron 4,0 42 000 8
Fiat 500e 4,2 26 000 11
BMW i3 4,6 28 000 23
Renault Twingo Z.E. 4,6 25 000 23
Hyundai Kona Elektro 4,8 37 000 29
Hyundai Ioniq 5 4,9 46 000 32
Volkswagen ID.3 5,5 35 000 44
Volkswagen ID.4/ID.5 6,1 47 000 55
Volkswagen e-Up! 6,9 29 000 72
Peugeot e-208 7,0 35 000 76
Renault Zoe 8,1 32 000 85
Opel Corsa-e 8,4 30 000 88
Opel Mokka-e 8,6 26 000 92
Škoda Enyaq 9,1 51 000 93
Dacia Spring 13,0 26 000 107
Tesla Model 3 13,1 56 000 108
Tesla Model Y 17,3 55 000 110

