Čínský propadák v testu pneumatik. Tyhle letní gumy na Superb raději neobouvejte

Německý autoklub AvD otestoval 15 letních pneumatik v rozměru 215/55 R17 a jasně ukázal vítěze. Nejlépe si vedly Pirelli Cinturato C3, které vynikly jízdními vlastnostmi na suchu i mokru a porazily konkurenci prémiových i levných značek.
Po tradičním testu letních pneumatik od autoklubu ADAC přišel se svým vlastním i méně známý německý autoklub Automobilclub von Deutschland (AvD). Zatímco ADAC zkoušel sedmnáctipalcové pneu určené třeba pro Škodu Yeti nebo Audi A4. AvD si posvítil na pneu 215/55 R17 vhodné například pro manažerské bestsellery: VW Passat a Škodu Superb. Stejný rozměr ale obouvají i oblíbená kompaktní SUV jako VW T-Roc a Škoda Karoq.
Testem prošlo celkem 15 pneu od prémiových, tradičních dostupných i laciných čínských značek. AvD ve spolupráci s firmou Tempotire hodnotil chování na suchu, mokru i ekonomická a ekologická kritéria, jako je třeba míra opotřebení a vliv na spotřebu paliva. Jako testovací vozidlo posloužil VW T-Roc, aktuálně nejprodávanější Volkswagen v Evropě.
Výsledky AvD pak do velké míry potvrzují i test ADAC, jenž zkoušel často stejné modely v podobném rozměru 225/50 R17. O testu ADAC jsme psali zde. Vítězem u AvD se tak staly italské Pirelli Cinturato C3, které nabízejí nejlepší jízdní vlastnosti na mokru i suchu.
„Pirelli získaly skvělé známky ve všech kritériích důležitých pro bezpečnost: mají krátké brzdné dráhy, jsou stabilní, umožňují přesné ovládání a výborně odolávají akvaplaninku. Bylo pro nás důležité, že se Pirelli ukázaly jako výjimečně vyvážený a výkonný produkt, který nabízí skvělé výsledky na rozpáleném suchém asfaltu i v dešti,“ píše AvD v tiskové zprávě.
V případě testu ADAC skončily Pirelli druhé. První místo tam zaujaly Continental PremiumContact 7. Přesto AvD potvrdil tradičně výborné výsledky německé značky. Na druhém místě totiž skončily pneumatiky Continental UltraContact NXT. V porovnání s Pirelli jsou slabší zejména na mokru, výsledek ale dokážou vykompenzovat v opotřebení a dalších ekologických kritériích.
V těch je překonávají jen třetí v pořadí Goodyear EfficientGrip Performance 2, které mají v porovnání s vítěznými Pirelli rezervu zejména na suchu. Za výborné „eko hodnocení“ si nicméně Goodyeary odnášejí ocenění Greenovation. AvD v tomto směru dobře hodnotí kromě Goodyearů a Continentalů ještě modely Michelin Primacy 5 a Bridgestone Turanza 6 Enliten.
Označení nejlepších dostupných pneumatik získaly tchajwanské pláště Maxxis Premitra HP6. Pomineme-li čistě čínské modely, jde o jediné pneumatiky s cenou do 2000 korun za kus, a navíc jim jen o kousek uteklo nejvyšší možné hodnocení.
„Tato pneumatika potvrzuje, že bezpečnostní rezervy a solidní ovladatelnost nemusí nutně znamenat vysokou pořizovací cenu. Jedná se o jasné doporučení pro šoféry, kteří při nákupu hledí na cenu,“ píše AvD.
Čtyři nejhorší pneumatiky v testu měly hodnocení ponížené kvůli neuspokojivým výsledkům v bezpečnostních kritériích.
Čínské gumy Linglong SportMaster a korejské Nexen N’Fera Primus získaly ještě hodnocení „doporučujeme“. Zbylé dva čínské pláště Sunfull SF-888 a Autogreen Smart Chaser SC1 si dokonce odnesly pomyslnou pětku: „nedoporučujeme“. Posledně jmenované mají sice relativně solidní opotřebení, ale jejich jízdní vlastnosti jsou hluboce podprůměrné.
Film Sbormistr nesmí v ČR na obrazovky. Rozhodl o tom soud předběžným opatřením
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Oznámil to Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu.
ŽIVĚ Rusko plánuje nastěhovat 114 tisíc lidí na okupovaná území Ukrajiny
Rusko plánuje do roku 2045 přesunout na okupovaná území na Ukrajině téměř 114 tisíc lidí. Vyplývá to z rozvojových plánů ruských státních institucí, které se týkají částečně obsazených oblastí na východě a jihu země, jež Moskva považuje za své. Podle dostupných údajů zůstává značná část těchto regionů nadále pod ruskou kontrolou.
Exšéf České pošty Štěpán odešel po pár týdnech i ze Slovenské pošty
Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Napsal to ve středu server Blesk.cz. Štěpán nastoupil koncem ledna na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty. Druhý týden v březnu se ale funkce vzdal, podle Slovenské pošty z osobních důvodů.
ŽIVĚ V pátek skončí rozpočtové provizorium, Pavel podepíše rozpočet, řekl Babiš.
Prezident Petr Pavel podepíše zákon o státním rozpočtu v pátek. Po schůzce s hlavou státu to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Po podpisu hlavy státu může vyjít zákon o rozpočtu ve Sbírce zákonů, tím skončí rozpočtové provizorium, ve kterém Česko hospodaří od začátku roku. Státní rozpočet, který schválila sněmovna, počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun.
ŽIVĚ Izraelské střely v noci zasáhly jadernou elektrárnu v Íránu i centrum Bejrútu
Střela zasáhla areál íránské jaderné elektrárny v Búšehru, škody ani zranění ale hlášeny nejsou, uvedla MAAE. Izrael v noci udeřil i v centru Bejrútu, kde po výzvě k evakuaci zazněla silná exploze. Předchozí úder zabil nejméně šest lidí a 24 zranil, armáda hlásí další útoky na Hizballáh na jihu Libanonu.