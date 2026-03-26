Česko čeká studený závěr pracovního týdne, víkend přinese oteplení i přeháňky

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na 13 stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky a hlavně na horách může padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sněžit asi začne už ve čtvrtek. Podle ústavu může na východě Česka napadnout do pátečního rána na severním návětří hor až 30 centimetrů sněhu.
Zatímco ve středu se nejvyšší teploty v Česku pohybovaly na řadě míst kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů, ve čtvrtek výrazně klesnou na pět až devět stupňů. Obloha se zatáhla, bude pršet a v polohách nad 500 metrů nad mořem i sněžit. Podobné počasí předpovídají meteorologové i na pátek s teplotami čtyři až devět stupňů, deštěm a případně i sněžením už v polohách nad 400 metrů. Navíc bude foukat silný vítr s rychlostí v nárazech až 70 kilometrů za hodinu.
V sobotu se však vyjasní na jasno až polojasno a teploty zase o několik stupňů vzrostou. Nejvyšší denní teploty budou mezi devíti až 13 stupni. Na Moravě a ve Slezsku ale bude polojasno až oblačno a postupně se obloha zatáhne i ve zbytku země. Objeví se přeháňky, které mohou být v Čechách ve výšce nad 700 metrů nad mořem sněhové. Na Moravě a ve Slezsku ústav očekává sníh až v polohách nad 1000 metrů.
V neděli teploty poklesnou, ale stále budou se sedmi až 11 stupni vyšší než v pátek. Bude oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se vyskytnou přeháňky či déšť a ve výškách nad 500 metrů může sněžit. V noci bude o víkendu i mrznout. V noci na pátek klesnou teploty hlavně v Čechách až na minus čtyři stupně a v noci na neděli na minus dva stupně. Podobné počasí bude i na začátku příštího týdne.
Ve kterém českém městě se nejvíc bere pervitin a kde se naopak nejvíc kouří marihuana? Odpověď překvapivě nenabízejí policejní statistiky, ale kanalizace. Analýza odpadních vod dokáže odhalit stopy drog, které lidé ve městech skutečně užívají. Vědci díky ní sestavili detailní – a místy překvapivou – mapu drogových zvyklostí v Evropě, včetně Česka.
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Automobilka Škoda Auto letos ukončí prodej vozů v Číně. Dlouhodobě ji trápil výrazný pokles prodejů. Zatímco kdysi tam prodávala 300 tisíc aut ročně, loni to bylo už jen 15 tisíc vozů. Místo toho se chce soustředit na růst v Indii a zemích jihovýchodní Asie.