Nezamrzla vám nafta? vtipkují Přerované. Kvůli mrazu nevyjela polovina autobusů

Silné mrazy v pondělí ráno výrazně zkomplikovaly provoz městské hromadné dopravy v Přerově. Místo plánovaných čtrnácti autobusů jich na trasy vyjelo pouze sedm, ostatní zůstaly odstavené kvůli technickým problémům. Dopravce Arriva situaci řešil operativně, přesto cestující čelili delším čekacím dobám a neskrývali nespokojené reakce.
Přerované v pondělí ráno vyhlíželi autobusy, které přijížděly se zpožděním. Na zastávkách se hromadili cestující a na sociálních sítích se rychle začaly objevovat ironické poznámky.
Ve facebookových skupinách o Přerovsku lidé spekulovali, zda dopravce Arriva „nenatankoval blbou naftu“ a nešetřil na pohonných hmotách. Někteří situaci brali s nadsázkou, jiní neskrývali rozčarování.
Diskutující Petr Skrovný pod příspěvkem s omluvou dopravce ve skupině Město Přerov poznamenal: „Levná nafta není vždy vítězství.“ Další diskutující upozorňovali, že mrazivé počasí trvá už několik dní a dopravce se na něj mohl lépe připravit.
Další uživatelka sítě Jana Řezníčková uvedla, že chápe zpoždění způsobené počasím nebo špatnou sjízdností komunikací, technické selhání ji však překvapilo. „Veliké mrazy jsou tu již několik dní a lidé na to byli s dostatečným předstihem upozorňováni. Chápu zpoždění skrz počasí, ale aby x autobusů nevyjelo z technických důvodů, kdy jim zamrzla nafta, mi přijde poněkud zvláštní,“ napsala.
Důvodem komplikací byly podle dopravce technické potíže způsobené silnými mrazy. Silné mrazy v pondělí ráno výrazně narušily provoz městské hromadné dopravy v Přerově. Místo plánovaných čtrnácti autobusů vyjela do ulic pouze polovina, konkrétně sedm vozidel. Cestující se tak museli připravit na delší čekání na zastávkách a prodloužené intervaly spojů.
Společnost Arriva autobusy a.s., která zajišťuje MHD v Přerově, se cestujícím omluvila a uvedla, že problémy způsobily technické závady vzniklé v důsledku nízkých teplot a víkendového odstavení části vozového parku. Arriva přitom na dvanácti linkách městské dopravy využívá 22 nízkopodlažních autobusů, konkrétně 20 vozidel Iveco Crossway City LE a dva elektrobusy SOR EBN 11.
„Silné mrazy nám v Přerově poškodily polovinu městských autobusů. Přesto jsme operativními změnami v provozu obsloužili všechny linky, i když v delších intervalech, cestující čekali zhruba o patnáct minut déle,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Jan Holub. Dopravce zdůraznil, že situaci řešil ihned od brzkých ranních hodin a snažil se minimalizovat dopady na cestující.
Technické potíže podle Arrivy souvisely nejen s mrazivým počasím, ale také s dlouhým víkendovým odstavením některých vozidel. Část autobusů od pátku nevyjela do provozu. „To mohlo přispět k problémům se startováním. Závada se týkala palivové soustavy. Zkrátka vozidla ráno nenastartovala, a to jak naftové autobusy, tak elektrobus. Druhý bateriový autobus máme delší dobu v opravě,“ doplnil Holub.
„Proč měly s nastartováním potíže, zatím přesně nevíme a zjišťujeme,“ dodal mluvčí. Problémové autobusy byly převezeny do servisního prostoru, ve kterém bylo teplo, kde se je postupně podařilo zprovoznit.
Během dopoledne se tak podařilo všechny vozy vrátit do provozu. „Do půl desáté byly všechny autobusy zprovozněné. Situaci se tak podařilo stabilizovat přibližně po pěti hodinách od ranní špičky a spoje se vrátily k běžným jízdním řádům,“ uvedl Holub.
Zatím není potvrzeno, zda šlo skutečně o problém s kvalitou nafty, jak naznačovali někteří cestující. „Zda to byla špatná nafta, zatím nevíme, zjišťujeme,“ doplnil mluvčí Arrivy.
Dopravce nyní slibuje, že přijme opatření, aby se podobná situace v dalších mrazivých dnech neopakovala.
První pumpa u dálnice s obchodem bez obsluhy. Láká na nízké ceny, jen párek v rohlíku automat ještě neumí
"Napral to do nás." Macík v dunách smolně trefil Lopraise
Obhájce prvenství mezi kamiony Martin Macík klesl v dnešní 8. etapě Rallye Dakar na průběžně třetí místo. V čele je i nadále Nizozemec Mitchel Van Den Brink, před Macíka se dnes dostal Litevec Vaidotas Žala.
ŽIVĚHrozí silná ledovka, varují meteorologové. Železničáři se připravují na problémy
Meteorologové rozšířili oblast, kde od pondělního odpoledne do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. České dráhy kvůli možným komplikacím na železnici posílí dispečink, provozní personál i pohotovostní služby.
ŽIVĚTurek se stal zmocněncem pro Green Deal. Zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Ve sporu o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí s prezidentem Petrem Pavlem podniknou Motoristé další kroky, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka. Turek se dnes mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku.
ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům
Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.
Politická šikana: Turek má v hlavě prokremelský guláš, v Kyjevě ukázal až příliš
Cestu české delegace na Ukrajinu, vedenou ministrem zahraničí Petrem Macinkou, zastínil krátký rozhovor se sporným výrokem poslance Filipa Turka. Novinář Radek Bartoníček, který byl na místě a Turka sám vyzpovídal, popisuje, co se skutečně odehrávalo v Kyjevě i během dlouhých hodin ve vlaku.