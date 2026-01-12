Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Pro řidiče

Nezamrzla vám nafta? vtipkují Přerované. Kvůli mrazu nevyjela polovina autobusů

Eva Srpová
Eva Srpová
Eva Srpová

Silné mrazy v pondělí ráno výrazně zkomplikovaly provoz městské hromadné dopravy v Přerově. Místo plánovaných čtrnácti autobusů jich na trasy vyjelo pouze sedm, ostatní zůstaly odstavené kvůli technickým problémům. Dopravce Arriva situaci řešil operativně, přesto cestující čelili delším čekacím dobám a neskrývali nespokojené reakce.

muž, lopata, úklid sněhu, autobus MHD, silnice, sníh, sněžení, zima, zimní počasí
Zima zkomplikovala dopravu. V některých městech měly potíže i autobusy MHD.Foto: Hájek Vojtěch/ČTK
Reklama

Přerované v pondělí ráno vyhlíželi autobusy, které přijížděly se zpožděním. Na zastávkách se hromadili cestující a na sociálních sítích se rychle začaly objevovat ironické poznámky.

Ve facebookových skupinách o Přerovsku lidé spekulovali, zda dopravce Arriva „nenatankoval blbou naftu“ a nešetřil na pohonných hmotách. Někteří situaci brali s nadsázkou, jiní neskrývali rozčarování.

Související

Diskutující Petr Skrovný pod příspěvkem s omluvou dopravce ve skupině Město Přerov poznamenal: „Levná nafta není vždy vítězství.“ Další diskutující upozorňovali, že mrazivé počasí trvá už několik dní a dopravce se na něj mohl lépe připravit.

Další uživatelka sítě Jana Řezníčková uvedla, že chápe zpoždění způsobené počasím nebo špatnou sjízdností komunikací, technické selhání ji však překvapilo. „Veliké mrazy jsou tu již několik dní a lidé na to byli s dostatečným předstihem upozorňováni. Chápu zpoždění skrz počasí, ale aby x autobusů nevyjelo z technických důvodů, kdy jim zamrzla nafta, mi přijde poněkud zvláštní,“ napsala.

Reklama
Reklama

Důvodem komplikací byly podle dopravce technické potíže způsobené silnými mrazy. Silné mrazy v pondělí ráno výrazně narušily provoz městské hromadné dopravy v Přerově. Místo plánovaných čtrnácti autobusů vyjela do ulic pouze polovina, konkrétně sedm vozidel. Cestující se tak museli připravit na delší čekání na zastávkách a prodloužené intervaly spojů.

Související

Společnost Arriva autobusy a.s., která zajišťuje MHD v Přerově, se cestujícím omluvila a uvedla, že problémy způsobily technické závady vzniklé v důsledku nízkých teplot a víkendového odstavení části vozového parku. Arriva přitom na dvanácti linkách městské dopravy využívá 22 nízkopodlažních autobusů, konkrétně 20 vozidel Iveco Crossway City LE a dva elektrobusy SOR EBN 11.

„Silné mrazy nám v Přerově poškodily polovinu městských autobusů. Přesto jsme operativními změnami v provozu obsloužili všechny linky, i když v delších intervalech, cestující čekali zhruba o patnáct minut déle,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Jan Holub. Dopravce zdůraznil, že situaci řešil ihned od brzkých ranních hodin a snažil se minimalizovat dopady na cestující.

Technické potíže podle Arrivy souvisely nejen s mrazivým počasím, ale také s dlouhým víkendovým odstavením některých vozidel. Část autobusů od pátku nevyjela do provozu. „To mohlo přispět k problémům se startováním. Závada se týkala palivové soustavy. Zkrátka vozidla ráno nenastartovala, a to jak naftové autobusy, tak elektrobus. Druhý bateriový autobus máme delší dobu v opravě,“ doplnil Holub.

Reklama
Reklama

„Proč měly s nastartováním potíže, zatím přesně nevíme a zjišťujeme,“ dodal mluvčí. Problémové autobusy byly převezeny do servisního prostoru, ve kterém bylo teplo, kde se je postupně podařilo zprovoznit.

Během dopoledne se tak podařilo všechny vozy vrátit do provozu. „Do půl desáté byly všechny autobusy zprovozněné. Situaci se tak podařilo stabilizovat přibližně po pěti hodinách od ranní špičky a spoje se vrátily k běžným jízdním řádům,“ uvedl Holub.

Související

Zatím není potvrzeno, zda šlo skutečně o problém s kvalitou nafty, jak naznačovali někteří cestující. „Zda to byla špatná nafta, zatím nevíme, zjišťujeme,“ doplnil mluvčí Arrivy.

Dopravce nyní slibuje, že přijme opatření, aby se podobná situace v dalších mrazivých dnech neopakovala.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

ŽIVĚ"Mají bojové zkušenosti a často i trestní minulost." Estonsko zakázalo vstup 261 Rusům

Estonsko zakázalo vstup do země 261 Rusům, kteří se na straně Ruska účastnili bojů na Ukrajině, informovala agentura DPA. Estonský ministr vnitra Igor Taro uvedl, že se jedná o osoby, které mají nepřátelský postoj k Evropě. Krok byl podle něj nevyhnutelný, protože ti, kteří se na Ukrajině dopouštěli zvěrstev jménem ruského prezidenta Vladimira Putina, nemají ve svobodném světě místo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama