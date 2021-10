Do Evropy míří zde neznámé čínské automobilky. Uspět chtějí hlavně s elektrickými SUV

Čínští výrobci aut se rozhodli dobýt evropské trhy. Do různých částí starého kontinentu se jich chystá hned několik. A některé z nich se dostanou i do České republiky, například koncem září oznámila příchod automobilka Dongfeng se dvěma benzinovými a jedním elektrickým SUV. Další značky budou následovat.

Čínští výrobci elektromobilů se přesouvají do Evropy v naději, že se jim podaří zaskočit tradiční automobilové giganty a získat část trhu, který se díky snaze kontinentu o nulové emise rozrůstá. V minulosti byly snahy čínských automobilek o proniknutí na evropský trh neúspěšné, noví hráči ale věří, že díky jejich zaměření na elektromobily mají tentokrát šanci, píše agentura Reuters.

Nejnověji se menší čínská automobilka Nio rozhodla učinit první krok mimo Čínu a zahajuje prodej v Norsku. Nabízet bude SUV ES8 v několika verzích a se dvěma velikostmi baterie. Ta se dá pronajmout, ale i koupit. Cena začíná v přepočtu na 1,31 milionu korun, k čemuž je potřeba připočíst ještě měsíční sumu za pronájem akumulátoru. Nio je v Evropě prakticky neznámá značka, přestože její hodnota se pohybuje kolem 57 miliard dolarů (1,3 bilionu korun).

V Norsku se snaží prorazit rovněž automobilka Hongqi, která patří do skupiny FAW. Ta se proslavila především výrobou čínských státnických limuzín, které si oblíbil třeba někdejší prezident Mao Ce-tung. V poslední době se však značka, jejíž jméno se dá přeložit jako rudá vlajka, začala zaměřovat i na privátní klientelu. Zaměstnala také někdejšího designéra automobilky Rolls-Royce Gilese Taylora. V Norsku nabízí luxusní elektrické SUV E-HS9 s dojezdem až 465 km, podle agentury Reuters už na něj má 500 objednávek.

Mezi další značky, které mnoho Evropanů nezná a které začaly nebo plánují prodávat auta na starém kontinentě, patří Aiways s SUV U5, Tang z automobilové skupiny BYD, MG ze skupiny SAIC, Voyah firmy Dongfeng nebo Ora a Wey společnosti Great Wall.

Poslední dvě automobilky začnou přijímat předobjednávky na svá auta ještě letos, dodávat zákazníkům je budou od příštího roku. Nejprve v Německu, pak i na dalších trzích. Great Wall by mimo jiné chtěl v Evropě i vyrábět. Před lety to neúspěšně zkoušel v Bulharsku, teď Reuters píše o tom, že by mohl převzít továrnu Nissanu ve španělské Barceloně. Výroba japonských aut tam skončí kvůli restrukturalizaci značky letos v prosinci. Podle zdrojů z čínské automobilky by případné převzetí mohlo zachránit až 1300 pracovních míst.

Evropský automobilový trh je přeplněný a dominují mu známé značky. V minulosti se ukázal být pro čínské automobilky nedosažitelný. Mimo jiné kvůli strategickým chybám nebo názoru, že Čína, dlouho spojovaná s levnou masovou výrobou, nemůže konkurovat kvalitou.

Generální ředitel automobilky Nio William Li řekl, že čínské automobilky mohou potřebovat až deset let na to, aby získaly pevnou pozici v Evropě. Podobně se vyjádřil i ředitel výrobce elektromobilů Xpeng Che Siao-pcheng. Tito noví hráči zaměření na elektromobily ale věří, že mají konečně příležitost proniknout na lukrativní trh.

Prodej elektromobilů v Evropské unii se loni více než zdvojnásobil a v první polovině letošního roku vzrostl o 130 procent. Tradiční výrobci stále jen postupně převádějí své modelové řady na elektrický pohon, a hladový trh tak není zaplaven dostatečným množstvím modelů.

"Trh zatím není tak obsazený, pokud ho srovnáme s modely se spalovacím motorem, kde má každá z velkých automobilek celou řadu vozů," uvedl ředitel pro zahraniční aktivity čínského výrobce elektromobilů Aiways Alexander Klose. "Je to oblast, kde si myslíme, že máme příležitost."

Automobilka Nio si podobně jako konkurenční Xpeng (a i další výrobci) vybrala pro zahájení prodeje Norsko. Země se díky státní podpoře elektromobilů dostala do čela přechodu na elektrický pohon a zákazníci jsou tam na elektromobily zvyklí, což usnadňuje prodej i neznámým značkám.

Nová skutečnost, že západní automobilky jako BMW a Tesla nyní vyrábějí automobily v Číně, už možná také oslabila dřívější názor na nízkou kvalitu zpracování, i když zřejmě bude těžké se jí zcela zbavit. Klose předpokládá, že neúspěšné pokusy čínských automobilek o vstup na evropský trh už pravděpodobně současným výrobcům elektromobilů neublíží, protože spotřebitelé si již zvykli, že třeba elektronika pochází z Číny.

"Skutečnost, že na trh vstupuje více čínských výrobců aut, nám také pomůže, protože díky tomu budou čínské značky více akceptovány mezi spotřebiteli," dodal.

Připomeňme, že na konci září oznámila zahájení prodejů v Česku automobilka Dongfeng. Zástupce značky, společnost Bidli Auto, chce nejprve prodávat trojici SUV. Sedmimístné Glory 580 za necelých 600 tisíc korun, křížence SUV a kupé Fengon 5 za necelých 700 tisíc korun a elektromobil Seres 3 s dojezdem 301 km za necelých 920 tisíc korun. V plánu je uvedení i dalších modelů z koncernu Dongfeng, včetně již zmíněné luxusní značky Voyah.

Jedním z příkladů neúspěšného vstupu na evropský trh je automobilka Brilliance. Firmě uškodilo, že její vůz získal v Německu v roce 2007 v nárazové zkoušce, takzvaném crash testu, pouze jednu hvězdičku z pěti. Naopak moderní čínské automobily jsou podle organizace Euro NCAP bezpečností plně srovnatelné s konkurenčními modely z Evropy či Asie. V poslední sérii nárazových testů tak například Nio ES8 získalo plný počet (pět) hvězdiček.