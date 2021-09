To už není náhoda. Dacia opět předstihla VW Golf, auta do zásuvky porazila diesely

Ještě několik let zpátky nemyslitelné se letos v srpnu stalo skutečností. Auta do zásuvky se prodávala lépe než vozidla s naftovým motorem pod kapotou. A přispěla k tomu i Škoda Enyaq iV. Českému elektrickému SUV se zatím v Evropě daří a za celý letošní rok se dokonce dostalo mezi desítku nejprodávanějších elektromobilů starého kontinentu.

Přes 21 tisíc lidí si podle statistik JATO Dynamics koupilo od ledna do srpna letošního roku Škodu Enyaq iV. Jen v srpnu jich bylo přes 3,5 tisíce, což mezi elektromobily stačilo dokonce na sedmé místo. V celoročním žebříčku se Enyaq drží na desátém místě, jak podotkl na svých sociálních sítích analytik JATO Dynamics Felipe Munoz, elektromobilům pak neohroženě vládne Tesla Model 3 se skoro 75 tisíci prodanými kusy. Následují Volkswagen ID.3 a Renault Zoe.

Jak si vedou modely Škoda v Evropě

leden - srpen 2021 srpen 2021 Škoda Octavia 106 278 ks 8149 ks Škoda Fabia 65 299 ks 6052 ks Škoda Kamiq 63 415 ks 5396 ks Škoda Karoq 58 612 ks 4026 ks Škoda Kodiaq 44 141 ks 2862 ks Škoda Superb 32 707 ks 2315 ks Škoda Scala 29 210 ks 2702 ks Škoda Enyaq iV 21 292 ks 3568 ks Škoda Citigo 4341 ks 454 ks

Enyaq se mimochodem v celoročních statistikách pomalu dotahuje, v rámci Škody, na kompaktní Scalu. Té se do srpna prodalo lehce přes 29 tisíc kusů, v srpnu samotném pak Enyaq pětidveřový hatchback dokonce překonal, stejně jako SUV Kodiaq a liftback nebo kombi Superb. Pokud se však podíváme na trendy celoevropského trhu, respektive 26 zemí, které JATO Dynamics pokrývá, nejde vlastně až o takové překvapení, že elektrické SUV dotahuje hatchback, nabízející se jen s benzinovým motorem nebo pohonem na CNG, ovšem nulovou elektrifikací.

Právě v srpnu totiž auta do zásuvky, tedy elektromobily a plug-in hybridy (a skutečně malé množství vodíkových automobilů), překonala poprvé v prodejích turbodiesely. Zatímco naftový motor si koupilo 20 procent zákazníků, pro dobíjení se rozhodlo 21 procent zákazníků (téměř 152 tisíc). Stále ale vedou benzinové motory, jejichž podíl je 56 procent. Dodejme ještě, že před rokem měly diesely podíl 29 procent a plug-in hybridy a elektromobily 11 procent, dva roky zpátky to bylo dokonce 30 procent pro naftu a jen tři procent pro elektřinu.

"Jakkoliv pobídky nebo akční slevy hrály ve zvýšení poptávky významnou roli, lze vidět také výraznou změnu v návycích zákazníků spolu s tím, jak na trh přicházejí atraktivnější modely a jak jsou lidé lépe informovaní o tom, co za výhody vlastně elektrická auta přinášejí," myslí si Felipe Munoz.

Jakkoliv se však rozložení sil na trhu změnilo, ten samotný klesl. Meziročně o 18 procent - letos v srpnu si našlo svého zákazníka 713 714 nových aut, loni to bylo 870 tisíc. A v roce 2019, tedy ještě před celosvětovou pandemií, dokonce 1,06 milionu. Oproti období před dvěma roky tak evropský trh spadl dokonce o 33 procent. Celkově se však mezi lednem a srpnem letošního roku prodalo 8,095 milionu aut, loni to bylo jen 7,193 milionu.

Felipe Munoz označuje za jednoho z hlavních viníků propadu nedostatek čipů, kvůli čemuž musela řada výrobců omezit nebo dokonce zastavit na nějakou dobu svou výrobu. "Problémy ve výrobě a zdržování dodávek nových aut poškodily prodeje, nedostatek zásob v dealerstvích tak zákazníky nutí ke koupi ojetého vozu (jejichž nabídka ale také klesá - pozn. red.), nebo odkladu nákupu," dodává analytik JATO Dynamics s tím, že čekací doby na běžná auta se teď mnohdy vyrovnají Ferrari.

Daří se tak především už zmíněným autům do zásuvky, kterých se od ledna do srpna prodalo 1,32 milionu kusů. Počet, který by ještě dva tři roky zpátky nehádal asi nikdo. Srpnovým bestsellerem se mezi elektromobily (dodejme, že tady statistiky JATO Dynamics počítají jen 22 trhů, proto lze v absolutním pořadí a pořadí mezi elektromobily a plug-in hybridy najít drobné odchylky) stal Volkswagen ID.3 těsně před Teslou Model 3. Následují VW ID.4, Renault Zoe a Ford Mustang Mach-E. O pozici Škody Enyaq už jsme psali výše. Mezi plug-in hybridy dominuje Ford Kuga, následují Mercedes GLC a BMW řady 3, Škoda Octavia iV je s 1338 kusy za srpen šestnáctá.

Nejprodávanější elektromobily a plug-in hybridy v srpnu 2021

1. Volkswagen ID.3 7904 ks Ford Kuga 3512 ks 2. Tesla Model 3 7824 ks Mercedes-Benz GLC 2670 ks 3. Volkswagen ID.4 4624 ks BMW řady 3 2343 ks 4. Renault Zoe 4032 ks Mercedes-Benz třídy A 2296 ks 5. Ford Mustang Mach-E 3621 ks Cupra Formentor 2192 ks 6. Kia e-Niro 3561 ks Seat/Cupra Leon 2166 ks 7. Škoda Enyaq iV 3541 ks Peugeot 3008 1966 ks 8. Tesla Model Y 3478 ks Hyundai Tucson 1889 ks 9. Volkswagen e-up! 3219 ks BMW X3 1696 ks 10. Fiat 500e 3152 ks Audi A3 1692 ks

Ještě jeden trend lze ale v srpnu pozorovat. Jestliže v červenci jsme mohli mluvit o náhodě, teď už o ni jde jen velmi těžko. Nejprodávanějším autem se totiž stala Dacia Sandero. Malý levný rumunský hatchback tak Volkswagen Golf porazil podruhé v řadě, tentokrát o skoro 1300 kusů. Že je o dostupná auta zájem, potvrzuje i Dacia Duster na čtvrtém místě. Třetí skončila v srpnu Toyota Yaris. Nejprodávanější škodovkou je celkově čtrnáctá Octavia s 8149 kusy. Pro srovnání vedoucí Sandero jich má na svém kontě 14 961. Na celkové pořadí nejprodávanějších aut v srpnu se podívejte do galerie na začátku článku.

Nejprodávanějším autem roku však zatím stále zůstává Volkswagen Golf, pro který se mezi lednem a srpnem rozhodlo 158 545 zákazníků. Následují Toyota Yaris, VW T-Roc, Peugeot 208 a Dacia Sandero, které se tak prodalo více než Renaultů Clio. Ze škodovek se přes sto tisíc kusů dostala za osm měsíců pouze Octavia, která si meziročně pohoršila o pět procent.

Nejprodávanější auta roku 2021

1. Volkswagen Golf 158 545 ks 2. Toyota Yaris 143 545 ks 3. Volkswagen T-Roc 133 825 ks 4. Peugeot 208 131 688 ks 5. Dacia Sandero 130 536 ks 6. Renault Clio 128 342 ks 7. Opel/Vauxhall Corsa 127 453 ks 8. Peugeot 2008 126 779 ks 9. Renault Captur 111 155 ks 10. Citroën C3 110 241 ks

Na závěr ještě doplňme, že největším trhem zůstává i nadále Německo, za osm měsíců s více než 1,82 milionu prodaných vozů, se skoro 328 tisíci kusy pak v rámci jednotlivých tříd dominují SUV.