Čína chce uspět v Evropě, ještě letos dorazí dvě nové značky. Konkurovat budou i VW

Další auta z Číny míří na evropský trh. Už v listopadu chce gigant Great Wall Motor otevřít objednávky na modely svých značek Ora a Wey. Obě se prezentují na veletrhu mobility v Mnichově, který od letošního roku nahradil frankfurtský autosalon. A někdejším pokusům čínských značek jsou novinky na hony vzdálené.

Nelícující díly, okopírovaný design, zapáchající plasty a lepidlo všude, jen ne tam, kde má být. Čínská auta nemají kvůli prvním pokusům o dovoz do Evropy před nějakými patnácti lety úplně nejlepší pověst. Od té doby se přitom automobily z říše středu pořádně posunuly. Mnohdy i díky tomu, že výrobci prostě koupili renomovaného amerického či evropského výrobce.

Jak moc se za poslední roky čínské automobily posunuly, ukazují i produkty značek Ora a Wey. Obě patří do portfolia koncernu Great Wall Motor, stejně jako třeba Haval nebo Tank, který za první polovinu letošního roku prodal 618 tisíc aut - o více než o polovinu víc než loni. Jedná se také o největšího čínského výrobce SUV.

Zatímco Ora chce v Evropě prorazit s kompaktními elektromobily, Wey to zkouší s plug-in hybridními SUV. Obě značky začnou svou evropskou pouť v Německu (první prodejní centrum Wey otevře začátkem roku 2022 v Mnichově), následně by se chtěly ale rozšířit i dál. Nabízí se samozřejmě další velké trhy: Francie, Itálie, Velká Británie nebo Španělsko.

Předobjednávky budou spuštěny už v listopadu letošního roku, dodávky zákazníkům pak mají začít v první polovině příštího roku a Great Wall chce vybudovat vlastní dealerskou síť. Autocar pak píše také o tom, že Číňané postaví v Evropě nejen nový výrobní závod (kdysi už neúspěšně dělali auta s lokálním partnerem v Bulharsku), ale zahájí tam také výzkum a vývoj.

Ora 01 Cat je 4235 mm dlouhý pětidveřový hatchback s rozvorem náprav nataženým na 2650 mm. Na jedno nabití umí díky 63kWh baterii ujet až 400 km, výrobce navíc tvrdí, že v cyklu WLTP. Maximální výkon je 126 kW, takže na 100 km/h se vůz dostane z klidu za 8,5 vteřiny. Motor je umístěný vpředu a pohání tak přední kola, základem vozu je platforma LEMON koncernu Great Wall pro elektromobily.

Polarizující může být design, označovaný jako retrofuturistický, který inspiraci některými evropskými modely nezapře. Koneckonců za ním stojí bývalý návrhář Porsche Emanuel Derta, dnes pracující pro značku Xpeng. Autu úplně chybí klasická zadní světla, světelný pás je umístěný v zadním skle. Na stánku byly k vidění dvě verze - jedna byla pojata luxusněji, druhá s označením 02 Cat GT dostala difuzor, rozšířené blatníky, křídlo nebo několik aerodynamických prvků v imitaci karbonu. Hraje tedy na výrazně sportovnější notu.

Kde je "inspirace" evropskými modely patrná nejvíce, to je interiér. Sdružená obrazovka budíků a infotainmentu s úhlopříčkou dohromady 20,5 palce je podobná jako v Mercedesech, chromovaná tlačítka nejdůležitějších funkcí zase nezapřou inspiraci britským Mini. Ora každopádně vsadila na měkčené plasty, alespoň u vystavených aut. Sportovnější provedení GT dostalo červené elementy palubní desky, klasické provedení s modrobílou karoserií pak má stejně barevně sladěnou kabinu.

Vzhledem k rozvoru náprav je vzadu poměrně hodně místa, rozhodně více než třeba v podobně dlouhém Renaultu Mégane E-Tech. Výrobce pak slibuje také bohatou bezpečnostní a asistenční výbavu včetně panoramatického kamerového systému, automatického couvání nebo pomocníka pro jízdu na dálnici. Mnoho prvků má být už ve standardu.

Vedle hatchbacku Cat, jejž půjde předobjednat přes internet a který se představil i v závodní variantě, se na stánku objevil ještě model se jménem 03 Cat. Výrazně větší čtyřdveřové kupé, opět z pera Emanuela Derty, vypadá jako zmenšená verze Porsche Panamera a v Evropě se objeví nejspíše až někdy v roce 2023. Nabídnout by auto mělo 82kWh baterii, vyšší výkon než standardní hatchback a dojezd 450 km na jedno nabití.

Wey, prémiová část Great Wall, to v Evropě zkoušel už několikrát. Vystavoval třeba na frankfurtském autosalonu v letech 2017 i 2019, nikdy se mu však na starém kontinentu nepovedlo rozjet prodej svých SUV. To by se tedy mělo změnit letos, respektive příští rok. A tajnou zbraní v boji proti konkurenci má být plug-in hybridní SUV Coffee 01. S délkou 4870 mm a rozvorem náprav 2910 mm je novinka jen o chloupek menší než BMW X5.

Zatímco dnes ujedou hybridy do zásuvky na jedno nabití maximálně něco kolem 50 až 60 elektrických kilometrů, Wey zvládne až 150 km na jedno nabití. To proto, že v útrobách je 41,8kWh baterie. Pro srovnání třeba plug-in hybridní X5 má 22,29 kWh. Na každé nápravě má SUV Coffee 01 jeden elektromotor, vpředu ho doplňuje benzinový přeplňovaný dvoulitr s výkonem 150 kW. Dohromady automobilka udává sílu 350 kW a 847 Nm, akceleraci tak zvládne 2,2tunové auto za pět sekund.

Další výhodou SUV má být konektivita. Wey Coffee 01 totiž má čip Qualcomm Snapdragon 8155 (stejný má mimo jiné i Ora Cat), který umí nabídnout vysoký výpočetní výkon. Kromě toho nabízí také 5G připojení k internetu, wi-fi, rozpoznávání tváře, aktualizace na dálku a samozřejmě 7,5palcový průhledový displej s rozšířenou realitou. Před řidičem jsou digitální budíky, 14,6palcový centrální displej pak doplňuje ještě devítipalcová obrazovka pro ovládání klimatizace. Fyzická tlačítka na středovém panelu zcela chybí.

Vnější design vozu je poměrně elegantní, oproti některým starším modelům značky Wey je to rozhodně posun směrem dopředu. V kabině se kromě displejů snažil výrobce uplatnit i veganské materiály, vše pak působí na první pohled luxusně. Vzadu je také dostatek místa před koleny i nad hlavou. List Handelsblatt odhaduje, že cena vozu by mohla být kolem 50 tisíc eur, to je v přepočtu asi 1,27 milionu korun.

Vedle evropské verze modelu Coffee 01 ukázala automobilka i model Coffee 02, který je o něco menší a měl by být i levnější, a také futuristický koncept iNest 2.0 s prostorným interiérem, v němž je možné různě konfigurovat sedadla ve třech řadách, a sdruženým displejem přes celou šířku palubní desky. Koncept je také vybaven řadou moderních technologií.