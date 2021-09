Škoda Auto zastaví na týden výrobu kvůli nedostatku čipů

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto od 27. září zcela zastaví na celý týden výrobu ve všech třech svých závodech v Česku. Důvodem je nedostatek čipů, které se používají v palubní elektronice. Uvedl to týdeník Škodovácký odborář.

Firma podle odborů plánovala hromadnou dovolenou na pondělí 27. září, protože v úterý 28. je svátek svatého Václava. Zaměstnanci by tak s víkendem měli čtyři dny volna. "Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn sedmnácti a osmnáctisměnného systému. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden," uvedly odbory.

Zaměstnanci dostanou za zrušenou směnu 85 procent průměrného platu, do kterého se započítávají například i mimořádné roční bonusy. Jsou tak na úrovni svého denního výdělku. Podle Povšíka ale hrozí, že se bude muset snížit náhrada mzdy, pokud se bude situace nadále zhoršovat. Lidé pracující ve škodovce by pak podle něj dostávali například 80 procent průměrného platu. Stanovené minimum náhrady mzdy činí 60 procent.

V tomto týdnu stojí výroba také v kolínské Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, i zde je důvodem nedostatek čipů. Výroba malých vozů Toyota, Peugeot a Citroën by se měla obnovit v neděli 19. září večer, tedy noční směnou na pondělí.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v Česku, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.