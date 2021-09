Otestovali jsme první Volvo bez výfuku. Elektromobil chce navázat na švédskou tradici

Luxusní značky nehledí na korunu, a tak přepřahají na bateriový pohon mezi prvními. Volvo si dávalo trochu na čas, ale po prvním svezení musíme uznat, že se v novém oboru našlo. První elektromobil XC40 Recharge je stejně tichý, plynulý a decentní jako nejlepší Volva minulosti. Seversky důkladný výrobce zároveň uvádí koncept celkového snížení ekologické zátěže při výrobě.

Příznivci elektromobility vyhlíželi první Volvo už skoro nervózně. Audi nebo Jaguar uvedly své bateriové modely na trh o tři roky dřív. Jenže přemýšlivé Volvo nikdy nezávodilo o čas, místo toho pracovalo na celkově udržitelném konceptu.

Teď je tedy XC40 Recharge poprvé v Čechách a až na částečně zaslepenou masku vypadá jako jako benzinové XC40. I to ale zapadá do scénáře postupného přechodu, neboť spalovací motor nezmizí do příští zimy a sdílení techniky umožňuje udržet vstřícnou cenu. Se zabudováním akumulátoru do podlahy se počítalo od začátku vývoje platformy, a tak ani v uspořádání vnitřního prostoru - odpovídajícího menším crossoverům jako Audi Q3 a BMW X1 - nečekají žádné kompromisy.

Pobyt uvnitř potvrzuje obvyklý důraz na uměřenou kvalitu bez rušivých výstřelků. Někdo mluví o stylu Ikey, někdo o severském venkovském domě, v motoristickém světě je to prostě Volvo. Jednoduché, bytelné a s nádechem soustředěného klidu, který nemizí ani po tisících kilometrů.

S tím pozoruhodně souzní zážitek z první krátké jízdy. Mohutný a tichý nástup elektromotorů u obou náprav dodává XC40 Recharge nenucenou sílu a umocňuje klidnou severskou povahu. Stejné zatáčky, strmá stoupání a horizonty v okolí Českého Šternberka, které jsme si před deseti lety užívali za volantem silných pěti- a šestiválcových modelů téže značky, teď projíždíme stejně rychle, jen za naprostého ticha.

Na pohonu totiž Volvo nijak nešetřilo. Jako první přichází na trh verze s elektromotory u obou náprav, které dohromady podávají 330 kilowatt a 660 newtonmetrů. Nenápadná krabička vystřelí na stovku za méně než pět vteřin a serpentinami do strmého kopce se protáhne obratně jako liška. Vyloženě sportovního ducha nemá, přeci jen to rozvážná Švédka a váží dva metráky přes dvě tuny. Dynamický nadhled ale dodává za volantem příjemnou jistotu.

Na vysoké hmotnosti se podílí baterie s celkovou kapacitou 78 kWh (využitelných 75 kWh). Přidáme-li k tomu „hranatou“ aerodynamiku a odpory dvacetipalcových kol s obutím šířky 255 milimetrů, pochopíme tabulkovou spotřebu 17,8 až 25 kWh/100 km. Na jedno nabití ujede 418, a nebo také jen 300 kilometrů.

Účinnosti Tesly tedy Volvo nedosahuje, ale na stylový střední crossover do města a okolí má i tak přesvědčivý akční rádius. Stejnosměrné nabíjení 150 kilowatty umožňuje doplnit 80 % kapacity během půl hodiny.

Zástupci automobilky realisticky zdůrazňují, že provoz vozidla bez lokálních emisí je jen polovina příběhu. Od roku 2025 budou všechny továrny pracovat výhradně na elektřinu z obnovitelných zdrojů, výrazně klesnout mají i emise CO2 u všech dodavatelů. O rok později se Volvo chystá přejít na ekologicky šetrnou ocel SSAB Hybrit, při jejíž výrobě bude místo uhlí využitý zelený vodík a biopaliva. Postupně i lithiové články, které zatím dodávají CATL z Číny a LG Chem z Koreje, nahradí švédský Northvolt.

Smělé plány něco stojí, a tak XC40 Recharge startuje na ceně 1 184 000 Kč za slabší verzi s předním pohonem, čtyřkolka s maximální výbavou vyjde na 1 579 000 Kč. Konkurence mezi elektrickými crossovery této velikosti začíná houstnout, situaci Volva však usnadňuje, že se může opřít o své dosavadní zákazníky i pověst. Pro jeho uvážlivý a exkluzivní přístup neznamená přechod k elektřině takovou změnu jako pro Škodu nebo Ford.