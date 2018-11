V jednoduchosti je krása, věří u Suzuki. Test SUV S-Cross, které nelže ve spotřebě

Kdo dnes touží po rodinném SUV, má z čeho vybírat. Prakticky každá automobilka má co nabídnout. Pokud má někdo rád tradiční koncepci auta bez výstřelků, měl by si na seznam adeptů napsat také Suzuki S-Cross.

Ačkoli autoři jeho vzhledu by to nejspíš neradi slyšeli, S-Cross není autem, za kterým by si lidé na chodnících hlavy ukroutili. Přestože výrazná chromovaná maska, kterou přinesla modernizace, se snaží o opak. Suzuki ale stále působí docela konzervativně. A to je ve výsledku možná dobře.

Ne každý touží po posledních módních výstřelcích (přehled všech menších SUV na trhu najdete zde). Suzuki je zkrátka tradiční, a to nejen vzhledem. Orientaci na konzervativnější klientelu odhalí pohled do kabiny. Tvrdších plastů je tu víc než v konkurenčních vozech, jako jsou třeba Seat Arona nebo Citroën C3 Aircross. Pozitivní je naopak to, jak rychle se tu řidič zorientuje.

Kdo se bojí, že v moderních autech nebude vědět, kam sáhnout, v S-Crossu se bude cítit brzy jako doma. A přestože má v nabídce dotykový displej, veškeré funkce jsou přehledné. Menu je navíc v češtině, což je také jeden z faktorů, který potenciální klientela uvítá.

Do S-Crossu se snadno nastupuje, což je ostatně fakt, kvůli kterému tato kategorie vznikla. V případě Suzuki je potěšující i poměrně velký dveřní otvor jak předu, tak i ve druhé řadě. I dozadu se díky domu nasedá pohodlně lidem, které častěji bojí záda, případně se díky tomu snadno poutají děti do autosedaček.

Navíc je všude spoustu místa, a to především vzadu na kolena. V tomto směru překonává průměr své třídy. Také výhled je naprosto bezproblémový, ale sedadlům by neuškodilo lepší boční vedení, jsou zkrátka velmi plochá.

V ostřeji projetých zatáčkách by se řidič mohl cítit trochu jako na židli, protože sedadla ho nepodrží. K takovým situacím ale bude pravděpodobně docházet jen velmi zřídka. S-Cross je totiž auto naladěné velmi komfortně.

Díky tomu hravě filtruje nerovnosti silnice a jen se tak měkce pohupuje. Přitom působí za všech okolností stabilně a robustně. Testovali jsme verzi s pohonem předních kol, která se chovala nekomplikovaně a předvídatelně.

S-Cross má pozici základní verze litrový tříválec BoosterJet, který už před časem nahradil atmosférickou šestnáctistovku se čtyřmi válci. A potvrzuje, že litrové motory se v dnešní době projevují velmi kultivovaně a dá se s nimi snadno sžít.

S pětistupňovým manuálem je motor navíc dobře sladěný. Potěší lineární akcelerace i pocitová živost tříválce. Vliv na to má určitě i to, že S-Cross je docela lehké auto, váží 1165 kg.

S-Cross je s tímto motorem i docela tichý, nemá ani výrazný turboefekt, výkony jsou tak akorát, aby se s ním dalo pohodlně cestovat ve dvou. Pro čtyřčlennou rodinu by byl pravděpodobně až příliš slabý, ale pro pár je to ideální jednotka.

Potěší i spotřeba, která se hravě udrží okolo 5,5 l/100 km. Je tedy i zářným příkladem auta, které v technických údajích uvádí hodnoty odpovídající reálnému provozu.

S-Cross v sobě chytře kombinuje jistou jednoduchost příznačnou pro Dacii Duster, ale v přece jen trochu lepším balení. V základu se dá pořídit za 414 900 korun, ale doporučujeme si připlatit za druhou verzi Premium, která je jen o 27 tisíc korun dražší a přináší o dost bohatší výbavu.

Suzuki S-Cross 1.0 BoosterJet 4x2 Motor: řad. 3válec, 998 cm3, turbo

Výkon: 82 kW při 5500 ot./min.

Točivý moment: 170 Nm při 2000-3500 ot./min.

Převodovka: 5st. manuální

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,0 s

Spotřeba: 5,3 l/100 km/h

Objem kufru: 440 l

Cena od: 414 900 Kč

Třeba LED denního svícení, vyhřívaná přední sedadla, kožený volant, 17" litá kola, couvací kameru na zmíněném dotykovém displeji a také polohovatelná zadní opěradla. Díky tomu lze trochu trochu kouzlit s objemem kufru, který má až 440 litrů.

S-Cross je velmi univerzální auto, které sice v nabité kategorii rodinných SUV nevyniká ani technickými výstřelky nebo prostorem v kufru, má daleko k sportovnímu charakteru a vzhledově asi neosloví na první dobrou, ale všechno, pro co si lidé tento typ auta vybírají, dělá dobře.

Je pohodlný, dobře se do něj nasedá a řídí se naprosto bezproblémově. Někdy je možná právě v této jednoduchosti celá krása.

Srovnání S-Crossu 1.0 BoosterJet 4×2 Premium se Škodou Karoq, Toyotou C-HR a Mitsubishi ASX najdete tady.