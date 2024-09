Musk je vítěz celní války s Čínou. "My nejsme Číňané, nekřivíme trh," oroduje Cupra

Cla na elektroauta vyráběná v Číně, která přechodně zavedla Evropská komise 5. července, odsoudila jedním dechem prakticky celá automobilová scéna. Teď se jí povedlo vylobbovat určitý kompromis, z něhož bude mít největší radost nejspíše Elon Musk. Pokud se nic nezmění a od konce října začnou cla skutečně platit, právě Tesla bude zatížená skoro nejméně.

Původně měla být v Šanghaji vyráběná Tesla Model 3 zatížená clem 20,8 procenta, podle srpnového návrhu měla sazba klesnout na devět procent a na počátku září agentura Reuters informovala, že to bude jen 7,8 procenta. Přitom už v prvním návrhu Evropské komise (EK) začátkem července bylo uvedeno, že Tesla zažádala o přepočítání výše svého cla, protože na dotacích dostala méně než další značky.

Jak píše oborový magazín Automotive News Europe, komise to po vlastním vyšetřování potvrdila, další snížení je pak dílem dodatečných informací, které Tesla (a s ní i další značky) poskytly po srpnovém zveřejnění nových hodnot. Ironií je, že zatímco ostatní značky i po červencovém vydání provizorních cel se zvýšením cen vyčkávají, Tesla Model 3 v Česku zdražila o 38 tisíc korun. Ze západních automobilek, které elektromobily z Číny do Česka dovážejí, sáhla k tomuto kroku jako jediná.

Provizorní cla ale EK snižuje většině automobilek, jakkoliv tak výrazně jako Tesle nikoliv. Nejhůře je na tom stále SAIC, v Česku zastoupený především MG, u něhož je sazba stále nejvyšší, aktuálně 35,3 procenta (ještě v srpnu byla o procento vyšší). To je ostatně hodnota stejná pro všechny značky, které s EK při vyšetřování nespolupracovaly. Dříve to bylo dokonce 37,6 procenta.

Další čínské značky jsou na tom lépe - BYD má 17 procent, Geely 18,8 procenta. Pokud nemají individuální výši, pak mají všechny spolupracující značky zatím clo 20,7 procenta: to se týká například BMW a Mini anebo Cupry, která do Evropy dováží z Číny model Tavascan. Přitom právě šéf španělské značky Wayne Griffiths si agentuře Reuters počátkem září, tedy ještě před poslední úpravou, postěžoval, že pokud clo ve výši 21,3 procenta pro jeho značku na konci října skutečně začne platit, bude to znamenat výrazné problémy.

Pokud totiž Cupra neprodá tolik Tavascanů, kolik předpokládá, bude mít problém splnit evropské flotilové emisní limity. To povede k pokutám, které by mohly vyústit v propouštění v domovském Španělsku. Přesunout výrobu mimo Čínu totiž automobilka nechce, vzhledem k investici do závodu v provincii An-chuej. Stejně tak podle Giffithse nepřipadá v úvahu zvýšení ceny, což by pokrylo dodatečné náklady, ale učinilo by to auto úplně neprodejným.

Automobilka chce s politiky dále jednat, na Evropskou komisi tlačí i vlády Německa a Španělska. "Nejsme čínská automobilka, která se snaží zaplavit evropský trh. Naše auto není pro masy, není to dotovaný produkt. Jsme jiný druh, to se snažíme vysvětlit," uvedl Griffiths. Trnem v oku je evropským značkám také nižší celní zatížení čínských výrobců, je totiž podle nich rozdíl mezi čínským elektroautem a elektroautem vyráběným v Číně.

Samotná agentura Reuters pak dává Griffithsovo vyjádření do kontrastu s čínskou automobilkou Lynk & Co, která má už příští měsíc uvést do Evropy své první elektrické auto, samozřejmě produkované v Číně. Jak součást Geely má cla ve výši 18,8 procenta. Evropský šéf značky Nicolas Appelgren uvedl, že zvýšení cen kvůli clům neplánuje, další elektromobil už ale bude vyráběný v Evropě.

Aktuálně jsou elektromobily dovážené do Evropy z Číny bez ohledu na značku zatížené clem deset procent. Nová cla, která budou platit nad rámec původní hodnoty, chce Evropská komise zavést kvůli neférovému zvýhodnění vyrábění v Číně kvůli vysokým státním pobídkám. Proto mohou čínské automobilky v Evropě prodávat svá elektroauta levněji než evropská konkurence, což křiví trh. Alespoň takto se dá zavedení cel zjednodušeně vysvětlit.

Zatím se jedná jen o návrh, hlasovat se konečných sazbách ale bude už 25. září s platností od konce října. Provizorní cla, která ale zatím hradí se formou bankovních záruk, jak poukazují Hospodářské noviny (HN) s odkazem na Financial Times, by se totiž ve stálá měla změnit do 30. října, a to na pět let. Jak to nakonec dopadne, ale bude záležet i na dalších jednání a minimálně z pozice Cupry, potažmo VW, je vidět, že automobilky budou proti zavedení jakýchkoliv dalších peněžních bariér tvrdě bojovat.

Čína navíc možnost zavedení cel nenechala bez odezvy a evropským automobilkám pro změnu vyhrožuje, že zavede dodatečná cla na dovážená auta se spalovacími motory. Pro německé automobilky VW, BMW nebo Mercedes je přitom Čína jedním z hlavních trhů, poukazuje Automobilwoche. V době, kdy třeba VW bojuje s financemi a zvažuje masivní propouštění, by jakékoliv zákazy z čínské strany mohly mít pro některé výrobce fatální následky. Jedním dechem ale EU i čínští politici stále jednají a snaží se najít vhodný kompromis.

Najdou se ale i tací, kteří zavedení vyšších cel na elektroauta z Číny vítají. Třeba Francouzi, u nichž z Číny dováží prakticky jen Dacia model Spring, kteří totiž levné elektromobily vyrábějíc v Evropě, takže možné zdražení konkurence jim naopak hraje do karet. Ostatně Francouzi už od začátku roku nevyplácejí elektroautům vyráběným mimo Evropu žádné, nebo alespoň velmi ponížené dotace na nákup. Zaměřené je to ve skutečnosti především proti levným čínským elektromobilům.

Jak poukazují třeba HN s odkazem na Čínskou asociaci výrobců automobilů, cla by mohla ohrozit i čínské automobilové investice v Evropě. Řeč je třeba o továrně BYD v Maďarsku, Omody ve Španělsku či zvažovaných závodech MG a Dongfengu v některé z evropských zemí.

Mohlo by se vám líbit: