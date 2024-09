Autosalon, jaký tu dlouho nebyl. Bizarní čínské výtvory v Německu neměly konkurenci

Poslední roky snad až s výjimkou Číny pravidelně píšeme o tom, že světové autosalony zažívají nebývalý ústup ze slávy. Platí to ale jen pro osobní auta, protože veletrh nákladních a užitkových aut v Hannoveru vypadal jako návrat zlatých časů. Velké expozice, spousta novinek, jen modelky je propagující chyběly. Nástup Číny je ovšem extrémně patrný i tady.

Veletrh rozprostírající se na ploše dvanácti výstavních hal a ještě značné části venkovní plochy. To svět osobních automobilů nezažil v Evropě už pěknou řádku let. Naposledy můžeme vzpomenout značně osekaný ženevský autosalon letos v únoru, který se vměstnal do dvou výstavních hal. Snad až nadcházející pařížský autosalon zase slibuje určité zlepšení. Pokud ho ale budeme porovnávat s IAA Transportation v Hannoveru, patrně ani akce v pařížské metropoli nebude schopná konkurovat.

Prakticky téměř ve své domovině se blýskl Volkswagen, jeho divize užitkových aut totiž v Hannoveru vyrábí Multivan nebo ID. Buzz. Hlavní hvězdou velkého stánku se stal nový Transporter, který se však ironicky z Hannoveru stěhuje do Turecka, zahanbit se ale nenechala třeba ani obytná řada California. Rozsáhlý stánek nabídl i MAN, který patří do koncernu VW. Vedle gigantů se v koutku krčila Tesla s jediným kusem tahače Semi, který byl ale neustála obsypán lidmi.

Právě elektřina a také vodík v těžké dopravě byly jasným ústředním motivem celého autosalonu. Která z velkých značek nákladních aut neměla na svém stánku model na elektřinu nebo alespoň vodík, jako kdyby nebyla. Nechyběl nový Mercedes-Benz eActros, Volvo FH Electric pyšnící se pro rok 2024 titulem nákladního auta roku, MAN eTGX nebo nové Iveco S-eWay Rigid, které by mělo sloužit především v komunálu nebo na kratších trasách. Objevily se dokonce přestavby starších naftových tahačů na vodíkový pohon.

Ještě jednoho společného jmenovatele přitom procházka jednotlivými halami měla. Všude slyšíte čínštinu. Čínské automobilky zaujaly značnou část výstavní plochy a vedle těch dobře známých ze světa osobních vozidel jako BYD, JAC, SAIC nebo Dongfeng se ukázali i Evropě prakticky neznámí výrobci, namátkou: King Long, Sinotruk, Shacmoto, Feidi nebo Gecko.

Milovníky čínské automobilové historie musel upoutat tahač Yellow River HICEV s vodíkovým spalovacím motorem a dojezdem až 800 kilometrů. Nejde ani tak o pohon, ale Yellow River (či podle čínského přepisu Chuang-che, v překladu Žlutá řeka) JN150 byl v 60. letech prvním těžkým nákladním autem vyráběným v Číně, přičemž šlo o licenční Škodu 706 RT. Toto je tedy její duchovní moderní nástupce.

Zaujmout dokázaly též produkty firmy Kaiyun Energy, které si evidentně vzaly za vzor Teslu Cybertruck. Blíže nepojmenovaný nákladní automobil z jejího portfolia totiž dostal ostře řezanou karoserii z nelakované nerezové oceli. Nabízí se v několika verzích třeba jako tahač, dále se skříňovou nástavbou a dokonce jako popelářské auto. Na šířku má až 2,55 metru, na délku podle aplikace klidně přes 11 metrů.

Futuristicky vyhlížející auto může jezdit na elektřinu - baterka má až 540 kWh, i tak ale auto ujede maximálně 300 kilometrů -, benzin či naftu, nebo vodík. Na stánku byly uvedené i ceny v eurech, elektrický tahač by měl stát v přepočtu 2,39 milionu korun, skříňová verze o něco více. To je podezřele málo. Personál na stánku byl sice docela ochotný, nicméně uvedl, že auto na prodej v Evropě není. V Číně se už vyrábí, v Německu ale jen sonduje půdu pro případnou expanzi. Je tedy nasnadě, že ceny jsou nejspíše jen prostým přepočtem těch čínských.

Podobnou odpověď o sondování situace ostatně dostáváme i u mnoha stánků dalších čínských značek. Auta sice vystavují, ochotně otevírají a ukazují všechny možné vymoženosti, spousta z nich ale zatím zůstane zřejmě Evropě zapovězená.

Výjimku tvoří třeba elektrická dodávka BYD e-Vali s délkou téměř šest nebo sedm metrů, nákladovým prostorem o objemu až 17,9 m3 a 80,64kWh baterií. Na jedno nabití ujede 220 až 250 kilometrů, uveze přitom až 1450 kilo. Vzhledem k poměrně malé baterce nepřekvapí, že je auto určené především pro různé doručovací služby pohybující se primárně po městě. Ty jistě ocení nabíjení výkonem až 188 kW.

Za zmínku stojí i některé elektrické pick-upy. Maxus eTerron 9 vypadá nejen zajímavě, ale má 102kWh baterku, elektrický pohon všech kol a měl by ujet 430 kilometrů na jedno nabití. Zaujmout může také velkým frunkem o objemu 236 litrů, který dává vzpomenout na americké pick-upy Ford F-150 Lightning nebo Tesla Cybertruck.

Po dlouhé době se v Evropě mezi lehká užitková vozidla vrací Kia. Ta nabídne sérii elektrických dodávek známých pod zkratkou PBV, v Hannoveru prezentovala modely PV5 v užitkovém i osobním provedení, respektive větší PV7 v užitkové verzi. Chystají se i různé nástavby. První auta budou k dispozici příští rok v létě. Iveco se zase spojilo s Hyundaiem a postavilo s ním model eMoovy jako valník i podvozek pro nástavby v segmentu 2,5- až 3,5tunových aut. Kabina prakticky odpovídá Hyundai Staria, v útrobách je 63- či 76kWh baterka. Auto má dojezd až 320 kilometrů.

Ford kromě Transitů všech velikostí s elektrickým pohonem předvedl také plug-in hybridní pick-up Ranger s elektrickým dojezdem přes 45 kilometrů. Konkurenční Toyota Hilux dostane příští rok mildhybridní pohon a stále se testuje i verze s palivovými články.

S těmi koketuje u svých velkých dodávek i Stellantis, zatím v koncepční fázi jezdí na vodík i Renault Master, který je v nové generaci čerstvým držitelem ocenění pro dodávku roku 2025. Sériově by měl ale vodíkový Renault s dojezdem až 700 kilometrů vyjet na silnice už příští rok.

