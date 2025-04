Švédské svérázy. Černochová zjišťuje, jak náročné je obchodování se Stockholmem

Poslední dny Praze opět ukázaly, jak složitou diplomatickou disciplínou je obchodní vyjednávání se Stockholmem. Byť je Česko velmi důležitým zákazníkem švédského obranného průmyslu - opačným směrem tahle rovnice tak dobře nefunguje. Dlouhé vyjednávání o osmiletém prodloužení pronájmu gripenů ministerské úředníky vyškolilo. A není to zdaleka poprvé.

Už načasování bylo poměrně zarážející. Což ovšem vyšlo najevo až zpětně. V úterý 8. dubna ráno, když ministryně Jana Černochová (ODS) vyrážela se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem (SMER) na cestu po několika českých zbrojovkách, vydala obrana po mnohaměsíčním mlčení informaci k průběhu vyjednávání o prodloužení pronájmu gripenů.

Pro osvěžení - rozhovory jsou to poněkud komplikované. Stockholm prý přišel s několika neakceptovatelnými nabídkami.

Návrhy české strany naopak podle důvěryhodných zdrojů odmítal přijmout nebo na ně dlouhou dobu vůbec nereagoval.

"Po náročných jednáních jsme nyní dospěli k variantě, která je pro Českou republiku významně výhodnější. Oproti původní nabídce jsme vyjednali slevu přibližně 25 procent," cituje nečekané dubnové oznámení Lubora Koudelku, vrchního ředitele resortní sekce vyzbrojování a akvizic.

O několik hodin později Černochová informuje o dalším kontraktu. Zdánlivě nesouvisejícím. Po návštěvě zbrojovky SVOS Přelouč vypouští informaci, že tam pro vojáky nakoupí několik jejích obrněných vozidel Mars 4×4. Podle zjištění Aktuálně.cz půjde celkově o šestnáct aut vyzbrojených raketovými komplety RBS-70NG.

Gripeny, stejně jako tyto protiletadlové zbraně, vyrábí švédský Saab. Je tak dost dobře možné, že jde o součást vyjednávání.

Tedy že Švédsko ustoupilo některým českým požadavkům a Praha mu na oplátku potvrdila, že si pořídí další jeho technologie. Už dnes totiž dvaatřicet kompletů RBS-70 používá raketová jednotka ve Strakonicích. Novinkou je i to, že místo čtrnácti supersoniků Gripen si jich bude armáda po roce 2027 pronajímat už jen tucet.

"Z našeho pohledu je aktuální švédská nabídka přijatelná. I s nižším počtem letounů zvládneme plnit úkoly ochrany vzdušného prostoru České republiky," reagoval Petr Čepelka, velitel Vzdušných sil Armády ČR.

Jak vypadá "velice konstruktivní diskuse"?

Aktuální vývoj v dohodě tak dokresluje, že Česká republika v tomhle spojeneckém vztahu dlouhodobě tahá za kratší konec. To se potvrdilo třeba už v květnu 2014, kdy ministerstvo obrany prodlužovalo pronájem gripenů na roky 2015 až 2027 za 21,4 miliardy korun.

Jenže kvůli tomu, že se kontrakt začal řešit pozdě a Praha vlastně jinou možnost než pronájem prodloužit neměla, Česko si příliš ústupků nedokázalo vyjednat.

Pronájem gripenů 2027 až 2035 Počet strojů: 10 jednomístných + 2 dvojmístné

Cena kontraktu: 16,7 miliardy Kč

Nutná modernizace letounů: 3,9 miliardy Kč Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Tentokrát to mělo být jiné. I proto se tým pod vedením náměstka Františka Šulce do akce pustil už v roce 2023. "Naše diskuse jsou velice konstruktivní a všichni máme zájem na jejich úspěšném dokončení. Předpokládáme, že dodatek smlouvy by mohl být uzavřen do konce letošního roku," zhodnotil pak Šulc rozhovory se švédskými kolegy loni v březnu.

Jeho přání se zdaleka nevyplnilo. Pokud všechno klapne a současnou švédskou nabídku Praha přijme, prodloužení kontraktu by měli úředníci podepsat do konce letošního září.

"Nejde o jednu věc, která by se dala zmínit jako konkrétní příklad. Vzhledem k tomu, že jednání pokračují, není správné ani taktické nyní sdělovat detaily. Chceme se nicméně více zaměřit na celkový koncept dohody, a co snad můžeme zmínit, je, že potřebujeme detailnější cenový rozklad nákladů na podporu a modernizaci," prohlásila už loni v létě Černochová, když měla specifikovat hlavní důvody své nespokojenosti s průběhem vyjednávání.



Obranná linka mezi Prahou a Stockholmem je zkrátka velmi citlivá. O to víc, že už mnoho let se upozorňuje na její nevyváženost. Za švédské technologie utrácí česká armáda dlouhodobě desítky miliard korun - kromě gripenů a raketových kompletů jde třeba o čerstvý nákup bojových vozidel CV90 nebo dřívější pořízení dělostřeleckých radarů Arthur nebo protitankových střel Carl-Gustav M3.

Opačně ale tenhle vztah příliš nefunguje. Českým produktům se ve větší míře do výzbroje švédské armády stále nedaří proniknout. Třeba v roce 2014, kdy Praha schválila prodloužení pronájmu gripenů za 21,4 miliardy korun, činila hodnota vojenského exportu z Česka do Stockholmu pouhých 116 milionů korun.

U chystaných dodávek a výroby 246 vozidel CV90 za šedesát miliard korun by si měl český průmysl podle dřívějšího slibu ministerstva obrany přijít na čtyřicet procent zakázky.

A byť dnes někteří politici tvrdí, že jde o nereálné číslo, podle informací Aktuálně.cz resortní úředníci očekávají, že na konci mnohaletého projektu a sečtení veškerých dodávek se slib naplní.

