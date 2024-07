Cla na čínská elektroauta mají první oběť. Tesla splnila výhrůžku a zdražila

Evropská cla na elektromobily z Číny mají i v Česku první hmatatelný důsledek. Tesla zvedla začátkem tohoto týdne ceny u Modelu 3, který vyrábí gigafactory v Šanghaji. Automobilka Elona Muska tak splnila "výhrůžku", která na jejím webu visela od chvíle, kdy Evropská unie oznámila zavedení předběžných cel.

"Cena vozu Model 3 od 1. července 2024 pravděpodobně vzroste kvůli očekávaným dovozním clům." Malý modrý boxík s tímto upozorněním vyskakoval na zájemce o Teslu Model 3 kdykoliv, kdy se po 12. červnu podíval do konfigurátoru americké automobilky. Ta tím reagovala na zavedení dovozních cel ze strany Evropské unie, která jimi chce bojovat proti v Číně vyráběným elektromobilům. Podle unie totiž státní pobídky drží uměle nízko ceny elektromobilů z říše středu, které pak pokřivují i trh v Evropě.

Na začátku července nicméně oznámení z webu zase zmizelo, leckdo si tak mohl myslet, že Tesla nakonec nezdraží. Opak je ale pravdou. Poté, co 5. července začala předběžná cla skutečně platit, zvedla automobilka Elona Muska počátkem tohoto týdne ceny Modelu 3.

Ne nijak závratně, jestliže jsme ale v dubnu psali o tom, že levnější Tesla tu ještě nebyla, teď už budeme muset toto konstatování upravit. Model 3 plošně zdražil o 38 tisíc korun, takže nově začíná na 1 041 990 korunách. V tu chvíli se jedná o zadokolku s menší baterkou a dojezdem 513 kilometrů.

Zadokolka s větší baterií a dojezdem 629 kilometrů stojí nově 1 241 990 korun a nedávno přidaný Model 3 Performance s pohonem všech kol a dojezdem 528 kilometrů vychází na 1 405 990 korun. Žádná jiná Tesla nezdražila, nejprodávanější SUV Model Y tak nadále začíná na 1 094 900 korunách.

Prozatímní cla jsou ve výši 20,8 procenta pro spolupracující (to by měla být i Tesla) a 37,6 procenta pro nespolupracující automobilky. Individuální výši mají tři čínští výrobci BYD, Geely a SAIC. To vše nad rámec již dnes vybíraných deseti procent. Prozatímní cla budou platit pět měsíců, do té doby musí unie rozhodnout, jestli cla zavede natrvalo.

Pokud k tomu dojde, je už teď jasné, že Tesla bude mít individuální sazbu. "Na základě odůvodněné žádosti může jeden výrobce bateriových elektrických vozidel v Číně, společnost Tesla, v konečné fázi obdržet individuálně vypočtenou celní sazbu," uvedla Evropská komise minulý týden v tiskové zprávě.

Žádná jiná elektroauta dovážená do Česka z Číny zatím po 5. červenci cenu nezvedla. Týká se to třeba MG4, Dacie Spring, BMW iX3, Mini Cooperu E a Aceman nebo Volva EX30 a EX90. Právě Švédové přitom patří k těm, kteří pravděpodobně přesunou produkci elektroaut do Evropy. Mini ještě dlouho před zavedením prozatímních cel oznámilo, že od roku 2026 se budou jeho dva elektrické modely vyrábět ve zmodernizované továrně v Oxfordu. O výstavbě továren v Evropě pak hojně uvažují, nebo tak již dokonce činí, i čínské automobilky.