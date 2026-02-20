Vyšší penze už příští rok. Juchelka odmítá, že by se reforma odložila nebo měnila

Kabinet Andreje Babiše (ANO) sliboval velké změny v důchodech. I přes kritiku kvůli vysokým nákladům, které by změny podle některých propočtů přinesly, šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) teď říká, že změny přijdou, a to velmi rychle. Experti před hrozivými dopady na státní rozpočet varují. Ministr práce to odmítá.
Snaha udržet si přízeň českých penzistů trvá i po volbách. „Snížení věku odchodu do důchodu i rychlejší valorizace penzí budou, to je alfa a omega našeho programu, je to bez diskuse,“ řekl Juchelka deníku Aktuálně.
Jeho reforma stojí na čtyřech pilířích – kromě dvou, které zmiňuje, má jít ještě o takzvané věkové valorizace, tedy vyšší penze pro nejstarší, a podporu pracujících důchodců.
Zatímco první dvě opatření bez ohledu na to, kdy se schválí, nebudou mít vliv na státní rozpočet před rokem 2030, druhá dvě, tedy věkové valorizace a podpora pracujících důchodců, se projeví prakticky okamžitě, jakmile začnou platit.
„Uděláme dopadovou studii, ale to neznamená, že by změny nemohly přijít co nejdřív. Dovedu si představit, že rychlejší valorizace budou už příští rok,“ tvrdí Juchelka.
Průměrná penze je teď necelých 22 tisíc korun měsíčně. O kolik důchody ve finále vzrostou, bude záviset na růstu reálných mezd, které teď do výpočtu promlouvají jednou třetinou, Juchelka chce zpátky jednu polovinu. Tedy návrat do stavu před zásahem vlády Petra Fialy (ODS), která valorizace přibrzdila.
Šéf resortu práce požádal Legislativní radu vlády, aby novelu zákona o důchodovém pojištění, která popsané čtyři změny obsahuje, bylo možné projednávat ve zkráceném řízení. Zkrácené řízení je podle slov Juchelky stále ve hře.
Server E15 zveřejnil materiál, kde jsou vyčíslené náklady všech čtyř opatření. Celkem má jít o 127 miliard korun ročně.
Juchelkova reforma
Zastropování věku odchodu do důchodu (roční náklady až 77 mld. Kč)
Rychlejší zvyšování penzí (30 mld. Kč)
Pracující důchodci (17 mld. Kč)
Věkové valorizace (3 mld. Kč)
Celkem 127 mld. Kč
Zdroj: E15 s odkazem na MPSV
Materiál je podepsán šéfem pojistněmatematického oddělení ministerstva práce. Číslo 127 miliard označil Juchelka za nesmysl. „Do roku 2030 nebudou náklady pro státní rozpočet žádné,“ ujišťuje Juchelka.
Podle Národní rozpočtové rady to ale platí jen u prvních dvou opatření.
Například totiž zvyšování důchodového věku na 67 let mělo nabíhat postupně. Hranice současného důchodového věku 65 let měla být prolomena nejdříve v roce 2031, kdy začnou odcházet do důchodu lidé narození v roce 1966. A pomáhá i fakt, že důchodový účet je v přebytku.
„Propad důchodového účtu coby následek změn avizovaných hnutím ANO totiž nastane až po roce 2032,“ řekl bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Jurečka si nechal spočítat dopady slibů hnutí ANO v důchodové oblasti už dřív, když chtěl apelovat na prezidenta, aby změny zástupcům hnutí ANO rozmluvil. Podle Jurečky budou návrhy znamenat „v dlouhodobém horizontu výpadek 240 miliard korun ročně“.
Fakt, že přijdou hrozivé náklady, i když později, vyčíslují i další experti.
Například Národní rozpočtová rada tvrdí, že celkové roční dopady mohou za několik desítek let činit okolo 1,9 procenta hrubého domácího produktu, což je při přepočtu na dnešní ceny 170 miliard korun.
„Ta druhá dvě opatření, tedy věková valorizace a podpora pracujících důchodců, budou znamenat náklady 0,2 procenta HDP a budou mít vliv ihned v tom roce, od kterého budou účinná,“ konstatoval expert Národní rozpočtové rady Michal Hlaváček. Dvě desetiny procenta HDP znamenají v přepočtu necelých dvacet miliard korun.
