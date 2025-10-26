Politika

Jurečka žádá o pomoc prezidenta. Chce, aby zabránil změnám v důchodech

Petra Jaroměřská
před 2 hodinami
Do boje o další změny v důchodovém systému se má vložit prezident Petr Pavel. Podle dosluhujícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by hlava státu mohla zatlačit na vznikající kabinet Andreje Babiše (ANO), aby nerušil to, co v důchodech prosadila končící vláda Petra Fialy (ODS).
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto: Radek Bartoníček

Právě změny, které schválil Fialův dosluhující kabinet v podobě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 65 let na 67 let a také zpomalení valorizace penzí, se hnutí ANO ještě před volbami zavázalo kompletně zrušit, přesněji vrátit do původního stavu.

"Já jsem i pro pana prezidenta nechal spočítat, že pokud by se naplnily všechny sliby hnutí ANO v důchodové oblasti, tak v tom dlouhodobém horizontu jde o výpadek 240 miliard korun ročně," říká Jurečka v obsáhlém rozhovoru pro deník Aktuálně.cz, který vyjde v pondělí.

"Apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a pomohl v přesvědčování," dodal k tomu dosluhující ministr práce a exšéf lidovců.

Budoucí vládě přitom hraje do karet čas. Jak tvrdí Jurečka, propad důchodového účtu coby následek změn avizovaných hnutím ANO totiž nastane až po roce 2032.

Jinými slovy - i po nyní provedených změnách by byl "pár let klid". "Vláda bude říkat 'není potřeba, vrátíme to na 65 let'. A zanechá totální průšvih po roce 2032 nějaké budoucí vládě," varuje Jurečka.

"I zásluhou změn, které jsme udělali, budeme mít v příštím roce na důchodovém účtu plus sedm miliard korun, o rok později plus 27 miliard korun," říká ministr. O rok dál by přebytek podle Jurečkových propočtů měl činit plus 40 miliard korun a podle jeho slov bude důchodový účet vykazovat přebytky až do zmíněného roku 2032.

"Já jsem panu prezidentovi toto všechno popsal," tvrdí Jurečka.

Končící šéf resortu práce se domnívá, že Petr Pavel by mohl pomoci. "Když nastoupil do úřadu, řekl, že se o ty věci spojené s důchodovou reformou bude zajímat a že stojí o to, aby tady byl udržitelný důchodový systém a udržitelné veřejné finance," říká.

Tři scénáře příští vlády: jeden je na stole, druhý záložní, třetí jen hypotetický

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej BabišČlen Poslanecké sněmovny České republiky

Stínový ministr práce Aleš Juchelka za hnutí ANO uvedl, že kromě zastropování věku odchodu do důchodu zpět na 65 letech chce jeho strana okamžitě prosadit vzorec pro valorizaci důchodů, který by zohledňoval inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Ne jednu třetinu, jak je to nyní. Juchelka mluví o "návratu spravedlivých valorizací".

Juchelka už přiznal, že například rychlejší valorizace je možná až od roku 2027. "Udělat to už od roku 2026 nejde, nedá se to fyzicky zvládnout," řekl Juchelka pro Deník.cz.

Ostatně těsně před volbami o tom mluvil i Jurečka. "Aby se stihla Česká správa sociálního zabezpečení připravit na změny ve vyplácení výplaty důchodů v nadcházejícím roce, musí být schválené nejpozději do konce září," řekl v České televizi.

 
