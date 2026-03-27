"Zkontrolujte si kojeneckou výživu." Hygiena odhalila příkrmy s nebezpečnými toxiny

Rodiče by měli zkontrolovat balení kojenecké výživy, které mají doma, před podáním dítěti. Další šarže kojenecké výživy může obsahovat zdraví nebezpečný toxin. Na sociální sítí X o tom informovala česká hygienická služba.
Podle zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce jde o Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1 s datem spotřeby do 5. listopadu 2027.
Podobně jako další produkty různých výrobců, které firmy preventivně stahovaly z trhu od prosince loňského roku, může výživa obsahovat toxin z bakterie Bacillus cereus.
„Příznaky intoxikace cereulidem jsou obecně mírné, ale kojenci mladší šesti měsíců jsou náchylnější k dehydrataci a poruchám elektrolytové rovnováhy než starší děti. Dopad expozice toxinu je v závislosti na věku dítěte hodnocen jako nízký až střední,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav.
Podle údajů Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí bylo v EU kvůli zdravotním potížím po požití kojenecké výživy několik dětí hospitalizováno. Ministerstvo zdravotnictví v polovině února uvedlo, že zaznamenalo dosud osm případů lehčích potíží, které hygienici prověřují.
„Rodiče, zkontrolujte si…“
„Apelujeme na rodiče, aby zkontrolovali, zda se uvedená šarže nenachází v jejich domácnosti. V případě jejího výskytu důrazně doporučujeme výrobek nepodávat dětem a řídit se pokyny k jeho vrácení či likvidaci,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková.
Závadné šarže mohou mít výrobky Beba, Alfamino, Nutrilon, Hami a Babybio, většina z nich má minimální dobu trvanlivosti až do roku 2027. SZPI testovala 126 vzorků, jeden nevyhověl. Nově testovanou šarži prodávala společnost Česká Lékárna Holding, a.s., která provozuje síť lékáren Dr. Max.
„Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení,“ doplnila Macková.
ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
Nejdřív kamenem rozbil okno, pak letěl molotov. Známe podrobnosti útoku na Ruský dům
Na Ruské středisko vědy a kultury v Praze zaútočil ve čtvrtek večer zatím neznámý člověk několika Molotovovými koktejly. Rusové mluví o terorismu. Po pachateli pátrá česká policie. Deník Aktuálně.cz mluvil se šéfem střediska Igorem Girenkem, který popsal podrobnosti žhářského útoku.
Korunovační kříž vedle Kiefera. Hrad vystavuje svatovítský poklad se současnými díly
Výstava v Jízdárně Pražského hradu propojuje svatovítský poklad se současným uměním. Nejvýznamnější artefakty shromážděné za více než 1000 let hlavní kurátor Jiří Fajt doplnil o díla devíti umělců. Výstava potrvá od 27. března do 26. července.