Živě: Jsem bývalý vrcholový sportovec, závodím proto, abych vyhrál, říká Svoboda

Pirátský kandidát na primátora Zdeněk Hřib řekl, že prioritou je pro něj pořádek ve městském majetku. "To znamená nějaký veřejný seznam městských nemovitostí, který bude k dispozici pro všechny, co by si třeba chtěli pronajmout nějakou nemovitost v majetku města. Aby z něj bylo jasné, zdali ta nemovitost je už pronajatá, do kdy, komu, za kolik. To si myslím, že je první věc, které je potřeba se věnovat," řekl Hřib.