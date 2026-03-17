Poté, co deník Aktuálně.cz upozornil, že Richard Chlad, podnikatel a sponzor Motoristů, se v 80. letech realizoval jako ideolog Svazu socialistické mládeže (SSM) a politický lektor KSČ, strana od něj dává ruce pryč. Předseda Petr Macinka teď tvrdí, že Chlad je pouze kamarádem Filipa Turka. A že Motoristům daroval celkově „ jen“ sto tisíc korun. Sám Chlad však mluví o daleko vyšších sumách.
Za vstup Richarda Chlada, mentora Filipa Turka, který si nechává říkat „strejda Ričrd“, do KSČ se v roce 1988 zaručili tři lidé. Protože jejich jména v Chladově přihlášce do partaje Národní archiv začernil, není dnes jasné, o koho konkrétně šlo.
Velmi pravděpodobně všichni tři dělali s Chladem, dnešním sponzorem Motoristů, v hotelu Tatran na pražském Václavském náměstí. „Pracoval ve funkci provozáře, měl zodpovědný přístup k práci a svědomitě ji plnil,“ napsal před osmatřiceti lety jeden z ručitelů. Další dodal: „Pro jeho pracovní aktivitu, tvůrčí myšlení a zodpovědnost v práci ho doporučuji k přijetí za člena KSČ.“
Hotel v prvorepublikové stavbě funguje dodnes. Jmenuje se Juliš na počest rodiny, která jej před více než sto lety založila. Podle mladého muže na recepci však už nikdo z 80. let v podniku v současnosti nepracuje.
„To nemáme,“ odpovídá na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz, zda v hotelu mezi zaměstnanci nenajde pamětníka 80. let, který tu teoreticky mohl pracovat s Chladem. „My jako firma jsme tady od roku 2010,“ dodává ještě recepční s tím, že si s sebou tehdy přivedli kompletně nový personál.
„Budete schopni to rozložit“
Okolnosti toho, proč v druhé polovině 80. let usiloval Richard Chlad o členství v KSČ, sám podnikatel a bývalý závodník nastínil před několika týdny na internetové platformě Vox TV. Na Vysoké škole ekonomické jej prý ke vstupu do totalitní strany přemluvili vyučující z prognostického ústavu.
„Lidé, jako jste vy, Richarde, by bylo dobrý, abyste šli do strany, protože jedině vy budete schopni rozložit nebo přesměrovat tu stranu vnitřně, protože na to máte vzdělání, buňky a podobně,“ tlumočil Chlad, jak jej prý profesoři dotlačili k sepsání přihlášky.
Když se však chtěl Chlada na několik detailů souvisejících s jeho vstupem a činností pro normalizační stranu zeptat reportér deníku Aktuálně.cz, na jeho zaslané žádosti nijak nereagoval. Jak vyplývá z dokumentů ÚV KSČ, které se dodnes podařilo uchovat v Národním archivu, Chlad pracoval jako ideolog a lektor politického vzdělávání při celozávodním výboru Svazu socialistické mládeže (SSM) a KSČ.
„Nebyla to funkce nástěnkáře v nějaké třídě, patřil mezi funkcionáře SSM, proto pak bez problému vstoupil do KSČ,“ upozornil historik Petr Blažek na tehdejší vážnost takových funkcí.
Podle Blažka, ředitele Muzea paměti XX. století, se Richard Chlad v 80. letech velmi pravděpodobně účastnil organizace politicko-ideologické práce v podniku. Tam patřilo například pořádání školení, ideologických seminářů a připomínek svátků 1. máje či Velké říjnové socialistické revoluce.
„Mohl se podílet na kádrovém posuzování dalších členů SSM či posuzování jiných pro členství ve straně,“ nastiňuje Blažek, jakou moc zřejmě ideolog a politický lektor Chlad během normalizace získal.
„S politikou nemá nic společného“
To všechno jsou informace, které příliš nejdou dohromady s politikou Motoristů. Ti před volbami před komunisty varovali a často totalitní minulost vyčítají svým názorovým odpůrcům, jako je třeba prezident Petr Pavel.
„Je to můj kamarád a s politikou nemá nic společného, i záměrně přeceňujete jeho roli v podpoře Motoristů,“ reagoval na novinářský dotaz vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy). „Komunistickou minulost okrajově řeším jako reakci pouze u samozvaných ,morálních majáků´, jakým je například prezident republiky,“ připomíná Turek svůj dlouhodobý spor s Petrem Pavlem kvůli jeho nejmenování ministrem.
Vliv Richarda Chlada na stranu pak marginalizoval i její předseda a ministr zahraničí Petr Macinka. „Richard Chlad je kamarád Filipa Turka, ale rozhodně není ideologem Motoristů. Tím jsem já,“ napsal Macinka v textovce a přidal usměvavý emotikon.
Na dotaz, zda mu nevadí, že jeho strana přijímá podporu od ideologa SSM a totalitní KSČ, Macinka ještě odpověděl: „Dal nám před eurovolbami dvakrát 50 tisíc korun. Já žádný svazácký ani normalizační ideolog nejsem.“
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i ministra kultury Otu Klempíře (Motoristé), který před rokem 1989 spolupracoval se Státní bezpečností a donášel jí. Ten však na otázky stejně jako mluvčí strany Lukáš Koutník neodpověděl.
„Šlápneme do toho?“
I když se tedy Turek i Macinka nyní snaží vliv Richarda Chlada na jejich politiku slovně zmenšovat, sám podnikatel a prominent normalizačního režimu svou roli popisoval úplně jinak.
Takhle třeba odpovídal loni po sněmovních volbách na dotaz redaktora MF Dnes, jestli by Motoristé uspěli bez Turka: „Já ani vy nejsme ani jeden idiot, aby nám nebylo jasné, že samozřejmě by se Motoristé do sněmovny nedostali. To dnes víme a víme to velice dobře. A stejně by se tam nedostali, kdybych jim já neposkytl takovou síťovou podporu.“
A přestože dnes Petr Macinka mluví o stotisícové podpoře, sám Chlad svou pomoc straně během volební kampaně spočítal v mnohem vyšších sumách. „Pronájmy aut, doprava a transporty aut, pojištění a další, ač to ještě nemám sečtené, tak to bude zhruba kolem 1,5 milionu korun, k tomu soutěž 150 tisíc. Čas nepočítám,“ vypočítal v rozhovoru s MF Dnes.
Onou soutěží měl Chlad na mysli výzvu, kterou na sociálních sítích rozjel loni v září. „Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy v těchto volbách,“ oznámil podnikatel. „Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním. Vytvořte jakýkoli reel, dejte jakýkoli příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás do spolupráce,“ vyzval tehdy ještě Chlad s pětitisícovkami v ruce.
