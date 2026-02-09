Muž blízký Krejčířovi koketoval s vládní účastí. Kdo je „strejda Ričrd“ od Motoristů?

Déle než týden se ve veřejném prostoru spekulovalo o nominaci miliardáře a sponzora Motoristů Richarda Chlada na post ministra životního prostředí poté, co Petr Pavel odmítl jmenovat šéfem resortu Filipa Turka kvůli jeho minulosti. Strana nominaci svého zákulisního hráče zprvu přímo nevyloučila, nakonec však nad celou šarádou mávla rukou.
„Jdu to obhlédnout, abych věděl, ze kterou kliku brát, až sem pojedu“ jsou slova Richarda Chlada zachycená na videu, která pronesl tuto sobotu na Pražském hradě. Zřejmě v narážce na to, že zde prezident běžně přijímá kandidáty na ministry. „Byl bych rozhodně lepším ministrem životního prostředí, než je pan prezident Pavel prezidentem,“ uvedl ještě o několik dní dříve podnikatel a sponzor strany Motoristé sobě v reakci na to, že jím podporovaný poslanec Filip Turek s žádostí o ministerské křeslo neuspěl. Ať už Chlad myslel svá slova o případném vládním angažmá vážně či nikoli, podobná ministerská rošáda se ve straně minimálně zvažovala.
Jak ale nakonec vyplynulo na povrch, ze strany Motoristů šlo patrně spíše o jakýsi test. Ještě tentýž den, kdy Chlad své „hradní“ video zveřejnil, jeho případnou nominaci rezolutně vyloučil premiér Andrej Babiš. V pondělí pak celý příběh uzavřel Petr Macinka, podle jeho vyjádření Motoristé Chlada na křeslo ministra nenavrhnou.
Mezi Motoristy to ale dlouhodobě vře. A to zejména od doby, kdy Andrej Babiš oznámil, že Filipa Turka po prezidentově odmítnutí opětovně na post ministra nominovat nebude.
Prezident Petr Pavel, jak už dříve avizoval, odmítl Turka jmenovat členem vlády pro jeho četná kontroverzní vyjádření a pro jeho chování.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ uvedl dříve Pavel.
Ještě minulý týden pak Motoristé nominaci Chlada přímo nevylučovali.„Vzhledem k fantazijním výkladům práva ze strany pana prezidenta je možné snad úplně všechno,“ uvedl tehdy pro iDnes Filip Turek.
Redakcí oslovený politolog to vidí trochu jinak. „U Motoristů si každý říká, co chce. Není tam žádná koordinace. Neberou moc ohled na to, co to vyvolá ve veřejném prostoru,“ popisuje komunikaci ze strany Motoristů politolog Lubomír Kopeček, se kterým redakce mluvila minulý týden.
„Od začátku jednání o vládě je u Motoristů vidět, že se zatím neadaptovali na vládní roli. Je zřejmé, že úplně nepochopili, že v rámci toho, že jsou vládní strana, by komunikace měla vypadat jinak,“ říká Kopeček. Podle odborníka je třeba dodat, že Chlad je pouze sponzor strany. „Ve volbách nekandidoval, takže nenese žádnou politickou odpovědnost. Není poslanec, nemá žádnou funkci. Může si říkat, co chce, akorát je to připisováno Motoristům, protože je s nimi spojený,“ vysvětluje politolog.
Chlad, který se sám označuje za „strejdu Ričrda“, je s Motoristy skutečně dlouhodobě spojený. Jako podnikatel ale začínal už v 80. letech, kdy do tuzemska navzdory ideologii normalizačního komunistickému režimu dovážel digitální hodinky a videokazety. Po sametové revoluci a uvolnění trhu se prosadil v hazardním byznysu a provozoval tisíce herních automatů. Spojován pak byl i se zavražděným králem podsvětí Františkem Mrázkem či uprchlým Radovanem Krejčířem, s nímž měl blízký vztah. Policie mu však nikdy trestnou činnost ve spojitosti s těmito lidmi neprokázala.
Podnikatel Chlad je taktéž bývalým automobilovým závodníkem. Vlastní sbírku třiceti luxusních vozů – od Bugatti přes Ferrari až po Lamborghini. Právě auta jsou i jeho komunikačním kanálem na Instagramu, kde kromě politických komentářů sdílí záběry ze závodů a cestování. Automobily jej pak pojí i s Filipem Turkem, kterého údajně přemluvil ke vstupu do politiky.
Zároveň je štědrým sponzorem strany. Podle svých slov jí daroval přes milion korun. A nejen to. „Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním. Vytvořte jakýkoli reel, dejte jakýkoli příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás do spolupráce,“ vyjádřil například dříve podporu Motoristům na sociálních sítích.
A na jeho sociálních sítích se objevil dnes už smazaný příspěvek, ve kterém se krátce po propuknutí kauzy Turkových rasistických a xenofobních komentářů vyjadřoval k tehdejšímu dění. „Od začátku víkendu zažíváme povolební ‚rumunský model‘ i u nás. Začala hybridní válka s cílem zlikvidovat Filipa a následně Motoristy. Zřejmě budeme muset v následujících dnech opětovně prokázat naši jednotu a sílu i mimo volební urny,“ uvedl a připojil svou fotografii v maskáčích a s vyčuhující pažbou zbraně.
