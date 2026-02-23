„Oprosťme se od zelené ideologie.“ Do koho si při jmenování ministrem "šťouchnul" prezident Pavel?

Ministrem životního prostředí se za Motoristy stal Igor Červený. V politice je nováčkem, ale už se stihl stát známým díky výrokům o „zelené ideologii“. Novopečený ministr bude v rámci resortu spolupracovat i s dříve odmítnutým kandidátem Filipem Turkem.
Igor Červený je v politice relativním nováčkem. Poslancem za Motoristy je od loňských říjnových voleb. Do strany přitom vstoupil před necelými dvěma lety. Jedenačtyřicetiletý nový ministr původně vystudoval na Univerzitě Karlově knihovnictví a informační studia a později informační vědy, školu tak opustil s titulem magistra.
Už při škole Červený působil v médiích. Pracoval tehdy na částečný úvazek jako scenárista, později v brněnském Rádiu Krokodýl. Působil také například jako PR manažer, projektový manažer nebo koordinátor.
Červený ale už dříve k politice přičichnul. Jak uvedly Hospodářské noviny, v minulosti pracoval také jako marketér ve volebních kampaních. K politickému úspěchu pomáhal například ČSSD (nyní SOCDEM), kandidátovi do Senátu Jiřímu Vyvadilovi či hnutí Přísaha a jeho místopředsedovi Petru Vokřálovi.
Červený přitom nepůsobil pouze jako marketér. V letech 2016 až 2019 pracoval v Ústřední knihovně UK a v Centru pro přenos poznatků a technologií. Byl také manažerem rozvoje projektů na pražském ČVUT. Jako manažer projektů působil i na VŠCHT v Praze a na Pedagogické fakultě UK, kde vystřídal několik různých pozic.
Na fakultě byl mimo jiné spoluzakladatelem aplikace FutureBooks, prostřednictvím které si studenti a akademici mohou tvořit či prodávat výukové materiály a publikace v interaktivní podobě. Vedl také projekt s názvem Smart Food, který nabídl školám nová interaktivní výuková média o spotřebě jídla, či další vzdělávací projekt s názvem Rozvoj finanční gramotnosti.
Zelená ideologie
Novopečený ministr na sebe – už u Motoristů – upozornil už před svým jmenováním. „Chraňme přírodu, oprosťme se od zelené ideologie a ochraňujme náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může vydělávat, a tyto peníze použít na sociální narovnávání systému,“ uvedl dříve.
Právě na tato slova pak při Červeného jmenování reagoval prezident Petr Pavel. „Resort ministerstva životního prostředí je poznamenán v poslední době řadou emocí, jako by veškerá problematika, kterou by se resort měl zabývat, byla zúžena na boj proti zeleným ideologiím,“ uvedla při ceremoniálu hlava státu.
Událostí pak byl i Červeného příchod na ministerstvo. Jak zde uvedl, jeho prvním úkolem bude dotační program Nová zelená úsporám. Premiér Andrej Babiš poté přítomné novináře nabádal, aby počkali na tiskovou konferenci. Před ministerstvem čekali na Babiše a Červeného na zeleném koberci náměstek ministra Pavel Vlček a vládní zmocněnec pro klima Filip Turek (za Motoristy).
A Červený na na sebe upozornil i v předvolební kampani, kdy například ostře kritizoval systém emisních povolenek Evropské unie ETS. Uvedl, že ve sněmovně bude „jednoznačně vystupovat například proti dohodě ETS 2“.
Po zvolení uvedl, že se bude snažit, aby „prosadil osekání řady byrokratických nesmyslů, které umožní lepší fungování firem“. Jak ale vyšlo z jednání, které s ním před jeho jmenováním vedl prezident, bude se prý snažit pracovat s daty, ne emocemi.
Turka prezident nejmenoval
Červený byl přitom až druhou volbou do čela resortu. Původní volbou Motoristů byl Filip Turek, kterého ale prezident kvůli skandálům, které ho provázely, odmítl jmenovat.
Na ministerstvu pak má podle Červeného fungovat „svatá trojice“. Prvním z nich bude právě Turek. A jak před Červeného jmenováním prohlásila špička Motoristů, nový ministr mu prý bude „dělat to, co mu na očích vidí“. Doplňovat je pak bude vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.
Červený také nedávno uvedl, že vyřeší svůj možný střet zájmů. Podle Hospodářských novin spoluvlastnil s předsedou jihomoravských Motoristů, podnikatelem Luborem Novákem, který Červeného k Motoristům přivedl, společnost Extreme BFG Cast na tvorbu podcastů, kterou ale dosud nerozjeli.
Červený podle listu situaci vyřešil tak, že Novák, který je v současnosti Červeného poslaneckým asistentem, jeho podíl ve firmě odkoupil.
