Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

"Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy v těchto volbách a vás, kompletně celý sítě, do tý podpory zapojit," oznámil v pondělí Richard Chlad ve videu na svém instagramovém profilu.
"Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním. Vytvořte jakýkoli reel, dejte jakýkoli příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás do spolupráce," vyzval podnikatel s pětitisícovkami v ruce.
Do soutěže se mohou zapojit všichni uživatelé Instagramu starší 15 let. Vítěz získá 25 tisíc korun, druhý 15 tisíc a třetí 10 tisíc. Pokud by Motoristé ve sněmovních volbách překročili hranici deseti procent, částky Chlad zdvojnásobí. Při zisku nad 15 procent by je dokonce vynásobil čtyřmi.
O nejlepším tvůrci rozhodne Chlad spolu se svými kolegy. Hodnotit prý budou originalitu a kreativitu, dosah i zapojení dalších uživatelů. Výsledky soutěže chtějí vyhlásit v listopadu.
Petra Macinku soutěž překvapila
Video, které zatím sesbíralo více než 7000 "lajků", vyvolalo v komentářích vášnivou debatu. Zatímco jedni potvrzují svou účast, druzí výzvu kritizují jako "podplácení voličů".
Podle politologa a odborníka na politický marketing Otty Eibla je mobilizace příznivců na sociálních sítích běžnou součástí předvolebních kampaní. Nabízená finanční odměna od soukromé osoby, která není přímo součástí politického subjektu, je ale podle něj nestandardní novinkou.
Chladova soutěž je problematická i pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. "Buď Chlad jedná s vědomím kandidujícího subjektu nebo kandidáta, v tom případě musí být vykázán jako podporovatel. Nebo jedná na vlastní pěst, v tom případě se musí registrovat jako třetí osoba," řekl v pondělí webu iDNES.cz zástupce úřadu Jan Outlý.
Soutěž údajně překvapila i samotného předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten v rozhovoru pro rádio Impuls uvedl, že se o ní dozvěděl až z médií. Chlada zároveň vnímá jako přirozeného fanouška své partaje, který je osobitý a kontroverzní.
Politolog Eibl připomíná, že i podpora subjektu zvenčí by měla být započtena do rozpočtu kampaně. "U menší strany, jako jsou Motoristé, by to nemělo představovat problém, i kdyby se to započítalo," říká Eibl pro Aktuálně.
To potvrzuje i Macinka, který je ochotný Chladovu aktivitu do výdajů započítat. "Ten limit 90 milionů, tomu se my ani vzdáleně nepřiblížíme. Takže jestli tam přidáme sto tisíc korun jako náklad kampaně ve finančním plnění od Richarda Chlada, tak to klidně uděláme, není s tím vůbec žádný problém," řekl pro Impuls.
Motoristům jde o každý hlas
Chlad je dlouhodobým přítelem a podporovatelem europoslance Filipa Turka, nejviditelnější tváře Motoristů. Oba spojuje vášeň pro rychlá auta a na sociálních sítích spolu spolu vystupovali již před loňskými volbami do Evropského parlamentu, kdy Motoristé v koalici s hnutím Přísaha vystřelili jako černý kůň voleb a obsadili celkové třetí místo.
Do sněmovních voleb ale vstupují s podstatně slabšími vyhlídkami a v průzkumech se pohybují kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do parlamentu. "Motoristé jsou v situaci, kdy jim jde o každý hlas. Finanční odměna může být atraktivní a motivovat jejich příznivce ke sdílení. Čím víc obsahu se na sítích objeví, tím silnější bude dojem, že je strana větší a viditelnější, než ve skutečnosti je," konstatuje Eibl.
Na závěr politolog připomíná paralelu s miliardářem Elonem Muskem. Ten před americkými prezidentskými volbami oznámil, že každý den rozdá milion dolarů vylosovaným registrovaným voličům v tzv. swing states (státy USA, kde úspěch ve volbách slaví střídavě republikáni a demokraté). Podmínkou bylo podepsat petici na podporu americké ústavy, kterou pořádala Muskova skupina America PAC na podporu Donalda Trumpa.