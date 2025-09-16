Domácí

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Martin Sluka Martin Sluka
před 47 minutami
Podnikatel Richard Chlad vyhlásil soutěž na Instagramu, ve které nabízí finanční odměny lidem, kteří podpoří Motoristy a Filipa Turka sdílením příspěvků. Předseda strany Petr Macinka přitom tvrdí, že o soutěži nevěděl a dozvěděl se o ní až z médií. Politolog Otto Eibl nicméně upozorňuje, že peníze nabízené Chladem by měly být započteny do výdajů na kampaň Motoristů.
Miliardář Richard Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy, slibuje sto tisíc | Video: X/1250cc03004c44e

"Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy v těchto volbách a vás, kompletně celý sítě, do tý podpory zapojit," oznámil v pondělí Richard Chlad ve videu na svém instagramovém profilu.

"Vytvořte masivní síťovou podporu, kterou já s radostí odměním. Vytvořte jakýkoli reel, dejte jakýkoli příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás do spolupráce," vyzval podnikatel s pětitisícovkami v ruce.

Související

Průzkum průzkumů: Jedna ze stran posiluje víc než ostatní. Jak vypadá Babišův finiš?

Poll of Polls 2025-15-9 - Ikona, poutak

Do soutěže se mohou zapojit všichni uživatelé Instagramu starší 15 let. Vítěz získá 25 tisíc korun, druhý 15 tisíc a třetí 10 tisíc. Pokud by Motoristé ve sněmovních volbách překročili hranici deseti procent, částky Chlad zdvojnásobí. Při zisku nad 15 procent by je dokonce vynásobil čtyřmi.

O nejlepším tvůrci rozhodne Chlad spolu se svými kolegy. Hodnotit prý budou originalitu a kreativitu, dosah i zapojení dalších uživatelů. Výsledky soutěže chtějí vyhlásit v listopadu.

Petra Macinku soutěž překvapila

Video, které zatím sesbíralo více než 7000 "lajků", vyvolalo v komentářích vášnivou debatu. Zatímco jedni potvrzují svou účast, druzí výzvu kritizují jako "podplácení voličů".

Související

Prezident chystá ojedinělý krok. „Ať volby dopadnou jakkoli, demokracie je pevná"

Prezident Petr Pavel

Podle politologa a odborníka na politický marketing Otty Eibla je mobilizace příznivců na sociálních sítích běžnou součástí předvolebních kampaní. Nabízená finanční odměna od soukromé osoby, která není přímo součástí politického subjektu, je ale podle něj nestandardní novinkou.

Chladova soutěž je problematická i pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. "Buď Chlad jedná s vědomím kandidujícího subjektu nebo kandidáta, v tom případě musí být vykázán jako podporovatel. Nebo jedná na vlastní pěst, v tom případě se musí registrovat jako třetí osoba," řekl v pondělí webu iDNES.cz zástupce úřadu Jan Outlý.

Soutěž údajně překvapila i samotného předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten v rozhovoru pro rádio Impuls uvedl, že se o ní dozvěděl až z médií. Chlada zároveň vnímá jako přirozeného fanouška své partaje, který je osobitý a kontroverzní.

Politolog Eibl připomíná, že i podpora subjektu zvenčí by měla být započtena do rozpočtu kampaně. "U menší strany, jako jsou Motoristé, by to nemělo představovat problém, i kdyby se to započítalo," říká Eibl pro Aktuálně.

To potvrzuje i Macinka, který je ochotný Chladovu aktivitu do výdajů započítat. "Ten limit 90 milionů, tomu se my ani vzdáleně nepřiblížíme. Takže jestli tam přidáme sto tisíc korun jako náklad kampaně ve finančním plnění od Richarda Chlada, tak to klidně uděláme, není s tím vůbec žádný problém," řekl pro Impuls.

Motoristům jde o každý hlas

Chlad je dlouhodobým přítelem a podporovatelem europoslance Filipa Turka, nejviditelnější tváře Motoristů. Oba spojuje vášeň pro rychlá auta a na sociálních sítích spolu spolu vystupovali již před loňskými volbami do Evropského parlamentu, kdy Motoristé v koalici s hnutím Přísaha vystřelili jako černý kůň voleb a obsadili celkové třetí místo.

Související

Rozvášněný křičící dav hrozil Fialovi. Nechyběl ani protestující s berlemi

Jedna z hlasitých kritiček premiéra Petra Fialy, která přišla na jeho předvolební mítink ve Frýdku-Místku
7:32

Do sněmovních voleb ale vstupují s podstatně slabšími vyhlídkami a v průzkumech se pohybují kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do parlamentu. "Motoristé jsou v situaci, kdy jim jde o každý hlas. Finanční odměna může být atraktivní a motivovat jejich příznivce ke sdílení. Čím víc obsahu se na sítích objeví, tím silnější bude dojem, že je strana větší a viditelnější, než ve skutečnosti je," konstatuje Eibl.

Na závěr politolog připomíná paralelu s miliardářem Elonem Muskem. Ten před americkými prezidentskými volbami oznámil, že každý den rozdá milion dolarů vylosovaným registrovaným voličům v tzv. swing states (státy USA, kde úspěch ve volbách slaví střídavě republikáni a demokraté). Podmínkou bylo podepsat petici na podporu americké ústavy, kterou pořádala Muskova skupina America PAC na podporu Donalda Trumpa.

 
Mohlo by vás zajímat

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka
domácí Aktuálně.cz Obsah Motoristé sobě Petr Macinka Filip Turek Volby do sněmovny 2025 kampaň sociální sítě soutěž

Právě se děje

před 17 minutami
Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Cyklistické MS hostí poprvé Afrika, ale Češi poletí do "rizikové" Rwandy bez největších hvězd. Trenér Petr Kaltofen promluvil také o ostudné Vueltě.
před 42 minutami
Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Spojené státy už zlikvidovaly tři lodě venezuelských pašeráků drog, uvedl Trump

Bližší podrobnosti o třetím úderu, ani o tom, proč se o něm dosud nevědělo, Trump nenabídl. Není tak ani jasné, jestli si vyžádal nějaké oběti.
před 47 minutami
Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk
1:10

Sto tisíc za podporu Motoristů. Miliardář Chlad nabízí před volbami peníze jako Musk

Podnikatel Richard Chlad vyhlásil soutěž na Instagramu, ve které nabízí peníze lidem, kteří podpoří Motoristy a Filipa Turka sdílením příspěvků.
před 52 minutami
"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

"Hlásná trouba demokratů." Trump žaluje New York Times o 15 miliard dolarů

Žaloba přichází krátce poté, co tyto noviny zveřejnily články o jeho vazbách na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Radikální změna u operací rakoviny v Česku, rozhodl Válek. Čekací lhůty vzrostou

Léčba nádorů patří do center, míní chirurgická společnost. Přesvědčila vedení resortu, aby škrtlo operace prsu z listu výkonů jednodenní péče.
před 2 hodinami
Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Výškař Jan Štefela měl i po zisku bronzové medaile na mistrovství světa pocit, že na Národním stadionu v Tokiu neprodal formu, kterou měl.
před 2 hodinami
„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

„Byla to taková zářivá hvězda,“ říká režisérka. Lidé od filmu vzpomínají na Redforda

Oceňují ho nejen jako herce a režiséra, ale také jako zakladatele festivalu nezávislých filmů Sundance a chytrého člověka.
Další zprávy