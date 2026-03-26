„Dechberoucí lež.“ Poslanec ANO napsal, že peníze na drony šly na výživné. Teď otočil

Z darů ve sbírce na drony pro Ukrajinu se hradilo i výživné bývalým partnerkám, napsal poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Tím chtěl poukázat na údajné vyvádění peněz ze sbírky. Spoluzakladatel Skupiny D Jan Veverka ale uvedl, že jde o „dechberoucí lež a absolutní bizár“. Když se pak redakce Aktuálně.cz zeptala Růžičky, z čeho jeho tvrzení vychází, uvedl, že šlo prý o „nadsázku, která se nabízela“.
Třaskavou informaci, kterou v současnosti žije i část alternativní scény, vypustil poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro obranu 11. března na sociální síti X. „Při výkonu mandátu poslance jsem zjistil následující závažné skutečnosti. Pokud o tomhle nevěděli předseda spolku Skupiny D Ondřej Vetchý a čestný předseda Karel Řehka, tak je něco hodně špatně a svoji funkci vykonávali oba ledabyle a lajdácky,“ uvedl zákonodárce.
Následně vypsal body, na základě kterých mělo vzniknout podezření na vyvádění peněz z veřejné sbírky na drony. Zmínil například provázanost mezi spolkem Skupina D a dodavatelem FPV Space, údajnou netransparentnost v odměnách či vysoké marže.
„Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč, atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč),“ napsal také Růžička.
Proti poznámce, že příspěvky šly na alimenty, se rázně ohradil spoluzakladatel Skupiny D a podplukovník v záloze Jan Veverka. Třebaže se v usnesení Městského soudu v Praze rovněž mluví o měsíčních platbách z účtu dodavatele FPV Space ve výši 41 tisíc korun na konto Veverkovy bývalé partnerky, o výživném tam skutečně není ani zmínka.
„Je to dechberoucí lež. Absolutní bizár,“ uvedl Veverka pro Aktuálně.cz. Růžičkova slova označil za součást taktiky proruské scény v České republice. „Záměrně zahlcuje veřejný prostor naprostými nesmysly a spoléhá na to, že se alespoň něco z nich uchytí. Skupina D je pod tlakem těchto lidí prakticky od prvního dne svého fungování,“ podotkl Veverka.
„Byla to nadsázka“
Redakce proto kontaktovala také poslance Růžičku, aby vysvětlil, z čeho vychází jeho zmínka o výživném pro expartnerku spoluzakladatele Skupiny D a zda k tomu má důkazy. Politik po telefonu nicméně sdělil, že šlo jen o „rýpnutí“.
„Tuto věc jsem komentoval s nadsázkou. V podkladech bylo uvedeno, že jde o matku jeho dvou dětí. To se jako interpretace přímo nabízelo. Ale nevím, jestli to tak ve skutečnosti je, nebo není,“ přiznal se Aktuálně.cz.
„Jestliže je tam napsáno, že jde o partnerku a matku jeho dvou dětí, tak se logicky nabízí otázka, co jiného by to mohlo být. Vycházel jsem čistě z toho označení,“ dodal politik hnutí ANO s tím, že podezřelých finančních toků je v souvislosti se Skupinou D a FPV Space více.
Podezřelé platby? Ne, nájemné
Proč tedy zamířilo necelých půl milionu korun na účet bývalé partnerky Jana Veverky? Podle něj je důvod jednoduchý – šlo o běžné nájemné, které ovšem se Skupinou D nemá nic společného. Smlouva existuje pouze mezi FPV Space a jeho bývalou partnerkou. Že by šlo o jakoukoliv formu „výživného“, důrazně odmítl.
Veverka upozornil, že každá výdajová položka veřejné sbírky prochází kontrolou jak ze strany pražského magistrátu, tak i forenzním auditem amerického auditora.
„Pokud je mi známo, jsme pravděpodobně jedinou neziskovou organizací v České republice, která dobrovolně podstupuje takto přísný kontrolní režim. To považuji za zcela jednoznačnou odpověď na podobná nařčení,“ hájil se Veverka.
Redakce Aktuálně.cz se rovněž dostala k nájemní smlouvě mezi FPV Space a bývalou partnerkou Veverky, která byla podepsána 1. října 2024. Šlo o byt na Praze 6 za měsíční nájemné ve výši 35 tisíc korun, k tomu 6 716 korun jako záloha na služby. To by pak odpovídalo částce 41 tisíc korun, která zazněla v usnesení městského soudu.
Došlo i na další vysvětlování
Legenda o výživném uhrazeném z peněz na drony se nicméně uchytila v různých internetových diskusích a ve skupinách na sociálních sítích. Pravděpodobně i proto, že samotný příspěvek poslance Růžičky nenasvědčuje, že by o alimentech psal s určitou dávkou nadsázky.
Když se Aktuálně.cz ptala vládního politika na argument s nájmem, odpověděl, že mu tam nesedí v příběhu více věcí. „Pan Veverka všude tvrdil, že jim vlastně všechno nechává zadarmo, včetně všech pronájmů. To je lehce dohledatelné,“ nechal se slyšet Růžička.
Podle spoluzakladatele Skupiny D nicméně i zde došlo k nepochopení. „Vůbec netuším, na co pan poslanec zrovna toto narouboval. Pokud má na mysli kurzy pro armádu, opakovaně jsme říkali, že armáda dostává vše zdarma, protože Skupina D hradí dodavateli jak materiál, tak služby. Ke všemu existují smlouvy i objednávky a vše prochází dvojí kontrolou,“ ohradil se. Podle něj nešlo přitom jen o drony, ale také o zkušené instruktory.
Nejde o první střet mezi poslancem Růžičkou a Skupinou D. Právní kroky nicméně nejsou zatím na pořadu dne. „Náš právní tým byl v posledních měsících významně posílen a jednotlivé útoky průběžně vyhodnocují. Já výkřiky podivných existencí a dezolátů na sociálních sítích nesleduji,“ uzavřel Veverka.
Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
Video: Nešťastný start ruské jarní ofenzivy. Ukrajinci během pár hodin rozdrtili celý konvoj
Jedna z největších ruských operací posledních měsíců skončila podle Ukrajiny fiaskem. Kolonu techniky a stovky vojáků zastavila kombinace připravené obrany a útoků dronů. Událost naznačuje, že návrat k masovým útokům, typickým pro začátek války, naráží na nové limity moderního bojiště.
Sedm a půl kila štěstí. „Klíčové bylo vyhrát cenu předtím,“ říká producent oscarového snímku
Je to pár dní, co se Alžběta Karásková a Radovan Síbrt vrátili z amerického Los Angeles, kde osobně převzali od Americké filmové akademie Oscara za nejlepší celovečerní dokument.
Zapomeňte na biohacking. Tohle dělají obyvatelé ostrova, kteří žijí 100 let
Honba za dlouhým a kvalitním životem pokračuje a inspirací by mohlo být místo, kde žijí lidé, kteří neměří čas minutami, ale střídáním ročních období. A ačkoliv tu vědci objevili fenomén dlouhověkosti, varují, že svět, který ho vytvořil, pomalu mizí. Kde století obyvatelé našli lék na předčasné úmrtí?
Roboti spolupracující s lidmi a elektromobily jako pojízdné baterie
Disertační a diplomové práce s tématy Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.