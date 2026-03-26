26. 3. Emanuel
„Dechberoucí lež.“ Poslanec ANO napsal, že peníze na drony šly na výživné. Teď otočil

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Z darů ve sbírce na drony pro Ukrajinu se hradilo i výživné bývalým partnerkám, napsal poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Tím chtěl poukázat na údajné vyvádění peněz ze sbírky. Spoluzakladatel Skupiny D Jan Veverka ale uvedl, že jde o „dechberoucí lež a absolutní bizár“. Když se pak redakce Aktuálně.cz zeptala Růžičky, z čeho jeho tvrzení vychází, uvedl, že šlo prý o „nadsázku, která se nabízela“.

Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička se tvrdě opřel do Skupiny D, spoluzakladatel spolku se pak rázně ohradil proti tvrzením vládního zákonodárce.
Poslanec hnutí ANO Pavel Růžička se tvrdě opřel do Skupiny D, spoluzakladatel spolku se pak rázně ohradil proti tvrzením vládního zákonodárce.Foto: Skupina D
Třaskavou informaci, kterou v současnosti žije i část alternativní scény, vypustil poslanec a místopředseda sněmovního výboru pro obranu 11. března na sociální síti X. „Při výkonu mandátu poslance jsem zjistil následující závažné skutečnosti. Pokud o tomhle nevěděli předseda spolku Skupiny D Ondřej Vetchý a čestný předseda Karel Řehka, tak je něco hodně špatně a svoji funkci vykonávali oba ledabyle a lajdácky,“ uvedl zákonodárce.

Následně vypsal body, na základě kterých mělo vzniknout podezření na vyvádění peněz z veřejné sbírky na drony. Zmínil například provázanost mezi spolkem Skupina D a dodavatelem FPV Space, údajnou netransparentnost v odměnách či vysoké marže.

„Z účtů FPV Space odešly za 17 měsíců nestandardní platby (jednotlivě 9,2 mil., 5,7 mil., 2,3 mil. či 1 mil. Kč, atd.). Z darů se hradilo i výživné bývalým partnerkám (celkem 499 tis. Kč),“ napsal také Růžička.

Související

Proti poznámce, že příspěvky šly na alimenty, se rázně ohradil spoluzakladatel Skupiny D a podplukovník v záloze Jan Veverka. Třebaže se v usnesení Městského soudu v Praze rovněž mluví o měsíčních platbách z účtu dodavatele FPV Space ve výši 41 tisíc korun na konto Veverkovy bývalé partnerky, o výživném tam skutečně není ani zmínka.

„Je to dechberoucí lež. Absolutní bizár,“ uvedl Veverka pro Aktuálně.cz. Růžičkova slova označil za součást taktiky proruské scény v České republice. „Záměrně zahlcuje veřejný prostor naprostými nesmysly a spoléhá na to, že se alespoň něco z nich uchytí. Skupina D je pod tlakem těchto lidí prakticky od prvního dne svého fungování,“ podotkl Veverka.

„Byla to nadsázka“

Redakce proto kontaktovala také poslance Růžičku, aby vysvětlil, z čeho vychází jeho zmínka o výživném pro expartnerku spoluzakladatele Skupiny D a zda k tomu má důkazy. Politik po telefonu nicméně sdělil, že šlo jen o „rýpnutí“.

„Tuto věc jsem komentoval s nadsázkou. V podkladech bylo uvedeno, že jde o matku jeho dvou dětí. To se jako interpretace přímo nabízelo. Ale nevím, jestli to tak ve skutečnosti je, nebo není,“ přiznal se Aktuálně.cz.

„Jestliže je tam napsáno, že jde o partnerku a matku jeho dvou dětí, tak se logicky nabízí otázka, co jiného by to mohlo být. Vycházel jsem čistě z toho označení,“ dodal politik hnutí ANO s tím, že podezřelých finančních toků je v souvislosti se Skupinou D a FPV Space více.

Podezřelé platby? Ne, nájemné

Proč tedy zamířilo necelých půl milionu korun na účet bývalé partnerky Jana Veverky? Podle něj je důvod jednoduchý – šlo o běžné nájemné, které ovšem se Skupinou D nemá nic společného. Smlouva existuje pouze mezi FPV Space a jeho bývalou partnerkou. Že by šlo o jakoukoliv formu „výživného“, důrazně odmítl.

Veverka upozornil, že každá výdajová položka veřejné sbírky prochází kontrolou jak ze strany pražského magistrátu, tak i forenzním auditem amerického auditora.

Související

„Pokud je mi známo, jsme pravděpodobně jedinou neziskovou organizací v České republice, která dobrovolně podstupuje takto přísný kontrolní režim. To považuji za zcela jednoznačnou odpověď na podobná nařčení,“ hájil se Veverka.

Redakce Aktuálně.cz se rovněž dostala k nájemní smlouvě mezi FPV Space a bývalou partnerkou Veverky, která byla podepsána 1. října 2024. Šlo o byt na Praze 6 za měsíční nájemné ve výši 35 tisíc korun, k tomu 6 716 korun jako záloha na služby. To by pak odpovídalo částce 41 tisíc korun, která zazněla v usnesení městského soudu.

Došlo i na další vysvětlování

Legenda o výživném uhrazeném z peněz na drony se nicméně uchytila v různých internetových diskusích a ve skupinách na sociálních sítích. Pravděpodobně i proto, že samotný příspěvek poslance Růžičky nenasvědčuje, že by o alimentech psal s určitou dávkou nadsázky.

Když se Aktuálně.cz ptala vládního politika na argument s nájmem, odpověděl, že mu tam nesedí v příběhu více věcí. „Pan Veverka všude tvrdil, že jim vlastně všechno nechává zadarmo, včetně všech pronájmů. To je lehce dohledatelné,“ nechal se slyšet Růžička.

Podle spoluzakladatele Skupiny D nicméně i zde došlo k nepochopení. „Vůbec netuším, na co pan poslanec zrovna toto narouboval. Pokud má na mysli kurzy pro armádu, opakovaně jsme říkali, že armáda dostává vše zdarma, protože Skupina D hradí dodavateli jak materiál, tak služby. Ke všemu existují smlouvy i objednávky a vše prochází dvojí kontrolou,“ ohradil se. Podle něj nešlo přitom jen o drony, ale také o zkušené instruktory.

Nejde o první střet mezi poslancem Růžičkou a Skupinou D. Právní kroky nicméně nejsou zatím na pořadu dne. „Náš právní tým byl v posledních měsících významně posílen a jednotlivé útoky průběžně vyhodnocují. Já výkřiky podivných existencí a dezolátů na sociálních sítích nesleduji,“ uzavřel Veverka.

Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá vůbec nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina

Když se podíváme do České republiky, nejsme připraveni vůbec na nic, varuje bezpečnostní expert Milan Mikulecký. | Video: Tým Spotlight
Zapomeňte na biohacking. Tohle dělají obyvatelé ostrova, kteří žijí 100 let

Honba za dlouhým a kvalitním životem pokračuje a inspirací by mohlo být místo, kde žijí lidé, kteří neměří čas minutami, ale střídáním ročních období. A ačkoliv tu vědci objevili fenomén dlouhověkosti, varují, že svět, který ho vytvořil, pomalu mizí. Kde století obyvatelé našli lék na předčasné úmrtí?

