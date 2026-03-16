„To nebyl nástěnkář.“ Archivy ÚV KSČ dokládají ideologickou činnost „strejdy Ričrda“

Miliardář, blízký přítel vládního zmocněnce Filipa Turka a zásadní sponzor Motoristů, to je Richard Chlad. Už před několika týdny potvrdil, že byl členem normalizační KSČ. Podle svých slov tam vstoupil proto, aby partaj ničil zevnitř. Jak ale vyplývá ze zachráněných materiálů ústředního výboru strany, komunistickou myšlenku šířil jako svazácký ideolog a lektor politického vzdělávání KSČ.
„Soudruha Chlada znám již několik let jednak z pracoviště v hotelu Tatran, kde pracoval jako provozář, a jednak z kolektivu svazáků, kteří pracují v CZV SSM (celozávodní výbor svazu socialistické mládeže, pozn. red.), protože ihned po nástupu k našemu podniku se zapojil do svazácké práce,“ napsal jeden z ručitelů.
Další pak uvedl: „Soudruha Chlada znám dva roky. Po celou tuto dobu se aktivně zúčastňoval veškerého dění na závodě. Pomáhal zabezpečovat akce ROH a KSČ. Pracuje aktivně v SSM.“
I díky těmto doporučením se tehdy pětadvacetiletý Richard Chlad stal 15. března 1988 po dvouleté kandidátské lhůtě plnohodnotným členem normalizační komunistické strany a po několika týdnech si převzal rudou knížku číslo 01864984.
Všechny tyto informace lze vyčíst z originálu jeho přihlášky do KSČ. Ta nebyla po roce 1989 zničena a dodnes se uchovala ve sbírkách Národního archivu. Deník Aktuálně.cz si ji nyní prostudoval.
„Ihned jsem se zapojil do stranické práce“
Svůj stručný životopis Chlad do přihlášky nepsal ručně, ale 4. března 1988 jej vyťukal psacím strojem. V nedlouhém textu uvádí, že po více než dvou letech práce provozáře v pražském hotelu Tatran se v lednu 1988 stal vedoucím obchodně-provozního úseku v podnikovém ředitelství Restaurací a jídelen (RaJ).
„Po nástupu do praxe jsem se ihned zapojil do stranické i svazácké práce, a to nejen na provozovně, ale i v rámci závodu, kde jsem začal vykonávat funkci ideologa a zároveň místopředsedy při CZV SSM RaJ 1, kterou vykonávám dodnes. Zároveň jsem nastoupil jako lektor politického vzdělávání při CZV KSČ,“ napsal o sobě Richard Chlad před osmatřiceti lety.
„Vstupem do KSČ bych chtěl uzavřít svoji dvouletou kandidátskou lhůtu, dále rozvíjet svoji práci jak v SSM, tak v KSČ, abych mohl být platným členem veškerého dění ve společnosti,“ sliboval Chlad ještě soudruhům, kteří pak rozhodovali o jeho přijetí mezi statisíce členů totalitní KSČ.
„Musel mít důvěru od vedení“
Petr Blažek, ředitel Muzea paměti XX. století, po pročtení přihlášky Richarda Chlada do komunistické strany upozorňuje, že být ideologem a lektorem politického vzdělávání rozhodně nelze považovat za formální funkce.
„Nebyla to funkce nástěnkáře v nějaké třídě, patřil mezi funkcionáře SSM, proto pak bez problému vstoupil do KSČ,“ hodnotí historik Chladovu práci pro totalitní režim. „Svědčí to o tom, že musel mít důvěru od vedení SSM,“ doplňuje.
„Záleželo, kdo byl jak aktivní, ale jako ideolog měl blízko k vedení SSM, pokud nebyl přímo jeho členem,“ upozorňuje dále Blažek a připomíná, že takovým prominentům režimu se pak dařilo i v 90. letech. V té souvislosti zmiňuje třeba lobbistu a miliardáře Martina Ulčáka, posledního předsedu ústředního výboru SSM.
Podle Petra Blažka se Richard Chlad v 80. letech jako komunistický ideolog velmi pravděpodobně podílel na organizaci politicko-ideologické práce v podniku, kam spadalo třeba pořádání školení, ideologických seminářů a připomínek svátků 1. máje či Velké říjnové socialistické revoluce.
„Mohl se podílet na kádrovém posuzování dalších členů SSM či posuzování jiných pro členství ve straně,“ nastiňuje Blažek, jakou moc zřejmě ideolog a politický lektor Chlad během normalizace získal.
„Budeš schopný to rozložit zevnitř“
Sám Richard Chlad, který si nechává říkat „strejda Ričrd“, před několika týdny na internetové platformě Vox TV prohlásil, že do KSČ vstoupil kvůli svým vyučujícím z Vysoké školy ekonomické (VŠE).
„Byl jsem taky ve straně, nastupoval jsem tam na VŠE, protože nás učili profesoři z prognostického ústavu,“ tvrdil Chlad. A jedním dechem vykreslil, co mu prý socialističtí prognostici říkali: „Lidé, jako jste vy, Richarde, by bylo dobrý, abyste šli do strany, protože jedině vy budete schopni rozložit nebo přesměrovat tu stranu vnitřně, protože na to máte vzdělání, buňky a podobně.“
Reportér deníku Aktuálně.cz se nyní pokoušel zjistil, jak Chlad jako totalitní ideolog a politický lektor rozkládal KSČ zevnitř. Na žádost o rozhovor zaslanou e-mailem nereagoval.
Jediné funkční telefonní číslo na stránkách jeho firmy Krijcos CS zvedla žena. Po vyslechnutí otázky a prosby o zprostředkování kontaktu na majitele firmy však jen prohlásila: „Tady voláte do účtárny, já vám určitě nic neřeknu a pan Chlad tady není.“ A bez rozloučení zavěsila.
Mentor Filipa Turka, bývalý závodník a sponzor Motoristů není zdaleka jediným člověkem blízkým současné vládě, jehož minulost je tak úzce provázaná s normalizační KSČ. Jak už deník Aktuálně.cz informoval dříve, členem partaje byl třeba i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) či jeho náměstek Radovan Vích (SPD). Ten původně chtěl své členství zamlčet.
„Čím silnější Motoristé budou, tím menší vliv budou mít na budoucí vliv komunisti,“ sliboval Petr Macinka před volbami. A co Richard Chlad?
