Schillerová: Nejsem rozhazovačná. Mám největší schodky v historii, ale umím s tím žít

"Jsem pravicovějšího zaměření a vadí mi rozhazování peněz," říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Připouští, že do historie se naopak zapíše jako člověk, za jehož působení se stát rekordně zadlužil. Svěřuje se také, že dříve obdivovala Václava Klause a volila ODS. Ostře odmítavý vztah má naopak k Pirátům. "Naprosto vylučuji," říká o možné koalici s ANO.

Po boku šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše jste se proměnila ze státní úřednice v nejvlivnější českou političku, ministryni financí i místopředsedkyni vlády, která povede kandidátku ANO na jižní Moravě do podzimních sněmovních voleb. Proč právě na vás Babiš tolik sází?

Věřte mi, že nevím, proč si vybral právě mě. Nestihla jsem se ho za těch několik let zeptat.

Máte pro to nějaké své vysvětlení?

Vzpomínám si na jeden z prvních rozhovorů s ním, když jsem byla jmenovaná v lednu 2016 jeho náměstkyní pro daně a cla. Tehdy mi řekl: "Mně je úplně jedno, jestli jste žena nebo muž, jestli jste stará nebo mladá. Mě zajímá jenom váš výkon." Myslím, že jsme podobní workoholici, oba máme společné také to, že se snažíme dotahovat věci do konce. A také bych řekla, že se dobře doplňujeme.

Jak se doplňujete?

On je ten lídr, boss, zatímco já jsem víc empatická, intuitivní, mám ženský pohled na věc, což je důležité.

Když vás v květnu 2017 navrhl tehdejšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi za sebe jako ministryni financí, Sobotka to odmítl se slovy, že jste Babišovou prodlouženou rukou. A on nemá ve vaší osobě záruku, že budete samostatně vykonávat svou funkci.

Sobotka se nikdy se mnou nesešel, nikdy se mnou nemluvil, nikdy mi nedal šanci si s ním promluvit. Brala jsem to tak, že on svá slova o mně řekl už v rámci předvolebního boje.

Ptám se vás kvůli jeho tvrzení, že fakticky děláte to, co vám řekne Andrej Babiš. Je to tak? Nejste vykonavatelkou jeho příkazů?

Ne. Ze všech členů vlády, nebo určitě ze všech členů nominovaných za ANO, jsem já tím, kdo se s ním nejvíce hádá.

Není to někdo jiný?

Jsem to určitě já. Vedu s ním neustálé diskuse, kdykoliv se umím vůči němu vymezit, říci svůj názor. Věřte tomu, že bych u něj neměla respekt, kdybych neměla svůj názor. To ale neznamená, že nejsem vůči němu loajální. Možná bychom spolu tak dlouho ani nespolupracovali, kdybych si neuměla své věci obhájit. Máme spolu korektní, přátelský vztah, ale vůbec nemám pocit, že by mě nutil k tomu, abych se mu podřizovala. Naopak. On by si mě nevážil.

Snažila jsem se šetřit a tlumit nápady Maláčové

Vy jste prý spíše pravicově zaměřená…

Nemám ráda rozdělování na levici a pravici. Ale jinak jsem pravicovějšího zaměření, vadí mi rozhazování peněz. A nejvíc mi vadí, když se práce nedělá systémově. Jsem člověk, který chce, aby se rozumně hospodařilo, abychom začali šetřit, abychom nevyhazovali.

Tvrdíte, že vám vadí rozhazování peněz, ale jste ministryní, za níž se "rozhazují" peníze největší měrou a k šetření se skoro vůbec nesáhlo.

Určitě vstoupím do historie jako ministr financí s největšími schodky, ale umím s tím žít. Neuměla bych žít s tím, že jsme nepomohli lidem. Rozhodně ale nejsem "rozhazovačná" ministryně.

Netoužíte po pověsti reformátorky a političky ve stylu skutečně šetrného prvního československého ministra financí Aloise Rašína, který myslel víc na příští generace než třeba na volební výsledky?

Jsem přesvědčena, že jsme mnohým podfinancovaným skupinám obyvatel v minulých letech výrazně finančně pomohli, například učitelům, policistům. Seniorům jsme přidali průměrně 3800 korun. Zároveň mám nyní plán konsolidace veřejných financí, který je rozumný a citlivý.

Tento plán je ekonomy hodně kritizovaný. Mimo jiné proto, že málo myslí na budoucnost Česka. Jako by prioritou vlády bylo přidávat peníze seniorům, aniž by proběhla reforma důchodů.

Vstoupila jsem do vlády, kde pomoc seniorům byla jasnou prioritou, takže jsem musela s touto prioritou počítat. Ale zároveň jsem se snažila peníze šetřit, tlačila jsem například na revizi sociálních dávek a tlumila jsem různé nápady mé vládní kolegyně Maláčové. Ovšem přišel covid a ten mnohé změnil.

Ale teď přišel podle zmiňovaných kritiků z řad ekonomů či opozičních politiků čas na výrazné šetření.

Kritici z řad opozičních politiků tvrdí, ať šetřím, a přitom chtějí všude přidávat.

Můžete říci, na čem budete šetřit a kolik?

Mám to ve vzpomínaném plánu konsolidace.

Takže kde?

Ušetřím ročně minimálně 0,5 procenta strukturálního deficitu, což představuje okolo 40 miliard korun, které lze s vypětím všech sil na výdajové stránce ještě najít.

Kde budete dál šetřit? Můžete říci konkrétní částky a na čem je ušetříte?

Zmrazíme například platy ústavních činitelů či rozpočet na platy úředníků. A budu důsledně trvat na snížení provozních výdajů rozpočtových kapitol příští rok o pět až 10 procent. Určitě chceme dál racionalizovat státní agendy, skvělým pilotem je paušální daň, která ulehčuje živnostníkům od papírování a šetří i práci úřadům. Dále zrušení daně z nabytí nemovitostí, které přinese příští rok snížení téměř 200 pracovních míst a úsporu peněz na platy zhruba 100 milionů korun.

Počítáme taky se zavedením pětiprocentní digitální daně s ročním výnosem zhruba 2,5 miliardy korun. A rovněž s pokračováním důsledné redukce daňových výjimek, kterých jsem jako ministryně vyškrtala už za 12,4 miliardy korun. Samozřejmě ne těch sociálního charakteru, na které sahat rozhodně nebudeme.

Mnozí vám vyčítají, že jste společně s premiérem nevyužili dřívější ekonomickou prosperitu k tomu, abyste provedli nezbytné reformy, třeba reformu důchodového systému.

Reforma je nezbytná, chtěli jsme ji provést. Jenže přišel covid a vše zbrzdil. Museli jsme řešit jiné, zcela akutní a neodkladné věci.

A předtím nešlo s reformou začít?

Udělali jsme spoustu jiných věcí. Reformu neudělala řada vlád před námi a my ten čas rozhodně nepromrhali. Vznikla tady hloubková analýza našeho důchodového systému od expertů OECD. Bude nutné se bavit o zdrojích na důchody, o všech důchodových pilířích a dalších věcech.

Nemáte skutečně obavu, co Česko čeká vzhledem k tomu, jak vypadá rozpočet a veřejné finance, do toho velmi drahé bydlení a zdražování všeho možného? Nebude země ztrácet?

Pokud chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná, tak nesmíme zaškrtit investice, ty máme naopak rekordní. Budu zároveň navyšovat peníze pro vědu a výzkum. Musíme také napumpovat peníze do zdravotnictví, kam nikdo nedal tolik peněz jako naše vláda. Musí růst i platy učitelů, my jsme jediná vláda, která jim přidala.

Zase jsme ale u výdajů. Kdo to všechno zaplatí? Co říkáte na to, že podle průzkumů volili hnutí ANO v minulosti i mladší a vzdělanější lidé, ale s postupujícím časem udržují ANO u moci z velké části senioři?

Já voličskou strukturu ANO úplně neznám, nestuduji to. Přesně jsem ji nikde neviděla. Nemyslím si, že by to byli jenom senioři. Tomu moc nevěřím.

Neříkám, že jenom senioři. Ale nejvíce seniorů volí právě ANO. Neberete to jako důkaz, že mladší lidé přestali vidět ve vaší vládě perspektivu pro své životy?

Chodím hodně mezi lidi v Praze, Brně, loni jsem strávila léto tím, že jsem objela 12 krajů jen tak ze zájmu. A mám pocit, že podpora ANO je napříč společností.

Průzkumy však ukazují, že vás zcela nejvíce volí senioři.

Nejsem sociolog ani politolog, ale myslím si prostě, že je napříč. Samozřejmě nevím, v jakých poměrech. Určitě cítím podporu seniorů, to stoprocentně, vážím si každé podpory.

Koalici s Piráty naprosto vylučuji

Jestliže o sobě říkáte, že jste spíše pravicového smýšlení, znamená to, že se budete případně přimlouvat po volbách za spolupráci ANO s ODS či s celou koalicí Spolu?

Především bych nerada, aby se tady vytvořila koalice proti Babišovi, k čemuž to směřuje, a to jenom za cenu vyhnat Babiše z politiky. Také mi není jasné, jak by v jedné vládě mohli sedět křesťané z KDU-ČSL a vedle nich Piráti, kteří chtějí polyamorii.

Polyamorii? Soužití několika osob?

Řekl to pan poslanec Ferjenčík, že to chce uzákonit. Četla jsem to v médiích. Nikoho nekádruji, ať si každý žije, jak chce. Ale proč by mělo být v zákoně, že někdo může žít se třemi ženami a dvěma muži?

Takže možnost koalice ANO s Piráty je pro vás vyloučená?

Naprosto vylučuju. Naprosto. Jako naprosto vylučuju.

To zní hodně silně.

To je neomarxismus. To ne. Vůbec ne.

V čem?

Mají extrémní levicové názory. Prostě pro mě naprosto nepřijatelné.

A kdybych vám namítl, že někteří lidé vidí v Pirátech šanci, aby tento stát myslel víc na budoucnost a nežil tolik z nostalgie po minulosti? Aby modernizace země byla rychlejší a ke slovu se dostalo podstatně více mladých vzdělaných lidí?

Přes 20 let jsem učila na právnické fakultě, spoustu mladých lidí jsem přivedla do finanční správy, ve které zastávají skvělá místa. Podívejte se na můj tým, to jsou mladí lidé, velmi na ně sázím. Ale u Pirátů nevidím osobnosti a nevidím záruku, že stát povedou smysluplným způsobem.

Jestliže jste pravicovějšího zaměření, volila jste dříve ODS?

Byla jsem jejich voličkou až do aféry jejich předsedy a premiéra Petra Nečase. Pak jsem přemýšlela, koho budu dál volit. Prošla jsem si kandidátky více stran a rozhodla se, že to zkusím s hnutím ANO.

Co vás předtím táhlo k ODS?

Řekla bych, že jsem byla obdivovatelka tehdejšího předsedy ODS Václava Klause.

Proč právě jeho?

Líbilo se mi, že byl jasný lídr. Mrzelo mě, že se na ODS začali později nalepovat různí pochybní lidé, vznikly problémy kolem sponzorství strany. Potom jsem je ještě volila částečně z nostalgie, když jim šéfoval Topolánek. I když mi bylo líto, že už tam není Václav Klaus.

Budete se v ANO přimlouvat za koalici s ODS?

Nechme to po volbách. Uvidíme, jaká potom bude situace.

Předseda ODS Petr Fiala už před volbami koalici ODS s ANO naprosto vylučuje. Co tomu říkáte?

Nic. Počkáme po volbách. Uvidíme, kdo volby vyhraje, kdo bude v Poslanecké sněmovně a koho pověří Miloš Zeman sestavením vlády.

Prezident opakovaně naznačil, že Andreje Babiše.

Ano, pokud vyhraje volby, pravděpodobně povede i jednání o sestavení vlády. Počkejme ale opravdu, jak dopadnou volby, pak začne jednání o koalicích.

Zemana nechme dovládnout

Nemáte obavu, že vám jednou budou třeba vnoučata vyčítat spojení s Andrejem Babišem nebo s Milošem Zemanem, jehož jste také velká podporovatelka? Zatím naposledy jste za ním byla před několika dny a jako vždy jste si setkání s ním velmi pochvalovala.

Pro moje vnoučata to už všechno budou historické postavy, o kterých se budou učit v učebnicích. Nepředpokládám, že se mě na něco takového budou ptát. V době jejich dospívání budou jiní politici, jiná témata.

Zajímá mě, jestli vám záleží na tom, v jakém kontextu budete v budoucnosti vnímána.

Snažím se svou práci vykonávat co nejlépe a zároveň se snažím, abych nerozdělovala společnost. S každým se snažím bavit, jsem konsenzuální, například v parlamentu jsem připravená se bavit s kýmkoliv. Není tam nikdo, s kým bych neuměla mluvit. Snad budu takto vnímána i s odstupem let.

A pokud jde o Miloše Zemana, on dvakrát vyhrál prezidentské volby, kdy ho volila nadpoloviční většina voličů, kteří přišli k volbám. Toto by se mělo respektovat. Nelíbí se mi různé žaloby na něj. Nechme ho dovládnout.

Někteří senátoři namítají, že už není schopný svůj úřad zastávat.

Když zemřel Václav Havel a televize vysílala jeho pohřeb, tak jsem upřímně plakala. Vzpomeňte si ale, že i v době výkonu svého mandátu měl zdravotní problémy. Podobně jako prezident Zeman. Bylo nám Václava Havla líto, ale nikdo se nepozastavoval nad jeho zdravotním stavem jako v případě nynějšího prezidenta. Mě by v životě nenapadlo, že bych kritizovala jeho současné zdravotní handicapy.

Také to nedělám. Nemá však na tomto stavu vinu také on, když například prohlásí, že se mu hnusí určitá skupina občanů? Nebo když obviňuje ze sympatií k nacismu novináře Ferdinanda Peroutku, který trpěl v nacistických koncentračních táborech?

Určitě bychom ale u Václava Havla našli také některé sporné výroky, nechme ho na pravdě Boží.

Jen se ptám, zda Miloš Zeman některými svými výroky záměrně společnost neprovokuje a nezraňuje některé občany.

Miloš Zeman, stejně jako Václav Klaus nebo v minulosti Václav Havel, jsou velmi silné osobnosti, které prostě vzbuzují ve společnosti různorodé reakce.

Babiš je urputné hovado. Pracuje pro stát, ne pro sebe

Zastavme se ještě u Andreje Babiše. Předpokládám, že ho nevnímáte jako kontroverzního premiéra s problematickou minulostí, střetem zájmů a obviněním z podvodu. Někteří lidé jsou názoru, že takový člověk by neměl být předsedou vlády.

Jestliže mají lidé nějaké názory, já jejich názory respektuji. Na Twitteru mám heslo: "Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat."

Hrají ve vašem pohledu na něj nějakou roli například informace o jeho spolupráci se Státní bezpečností? Nebo nevěříte, že na někoho donášel?

Pokud se týká jeho údajné spolupráce s StB, já se ho na to zeptala. A on mi řekl, že nebyl spolupracovníkem. A já mu věřím. On mi doslova řekl: "Nebyl jsem. A vyhraji to, kdybych se měl soudit 10 let." Takže počkejme si na pravomocné rozhodnutí soudu.

A pokud jde o kauzu Čapí hnízdo, ve které je obviněn z padesátimilionového podvodu?

Otázka je, jak tato kauza dopadne. Nedávno jsem tam byla poprvé, je tam prý zainvestovaná miliarda, slouží to lidem. Pokud vím, on příslušnou spornou dotaci okamžitě vrátil.

Dotaci vrátil, až když se začala záležitost vyšetřovat. Co říkáte na podezření, že ve snaze získat tuto dotaci nastrčil malou firmu, jelikož jeho velký Agrofert by na ni neměl nárok?

Důvěřuji orgánům činným v trestním řízení. To jsem říkala, když byl obviněn, stejně jako když bylo obvinění zastaveno. A důvěřuji jim také nyní, když bylo obnoveno. Nemám na to jinou odpověď.

Předpokládám, že stejně jako jiní politici a nominanti ANO jste přesvědčena, že není ani v žádném střetu zájmů a při řízení státu nemyslí na nic jiného než na jeho zájmy.

Věřím tomu, že myslí na zájmy státu. Jinak bych s ním ve vládě nebyla. Když se řeší něco s jeho potenciálním střetem zájmů, odchází mimo a říká: "Paní ministryně, řiďte vládu vy."

Má ve vás velkou podporovatelku.

Jak ho znám, tak většinou přijde ráno kolem půl sedmé do práce a pracuje až do večera. Píše mi často třeba už ve čtvrt na šest ráno, vím, že žije prací od pondělí do neděle. On o sobě říká, že je urputné hovado. Zní to trošku neslušně, ale já cituji jeho slova. Je opravdu velmi urputný člověk, dokázal udělat spoustu dobrých věcí. Dokáže být někdy i nesnesitelný, v takových případech mu neodpovídám na zprávy.

Skutečně jste o tom přesvědčena?

Kdybych narazila na něco, co by bylo v rozporu se zákonem a v rozporu s mým svědomím, tak bych tuto práci ministryně financí ve vládě nedělala.

Skončila byste?

To si pište. Já jsem se celý život chovala podle zákona a podle svědomí. Já jsem ještě k tomu věřící člověk, takže si říkám, že budu skládat účty ještě někde jinde.

Kdy jste získala vztah k víře?

Nevedli mě k ní rodiče, ale především babička z otcovy strany byla silně věřící. Nechala mě i pokřtít. Pak to nějak odeznělo. Vztah k víře jsem opět začala získávat ve chvílích, kdy mi zemřela v 63 letech matka. Začala jsem nad různými věcmi přemýšlet jinak.

Jaký máte vztah ke kardinálu Dominiku Dukovi?

Máme krásné vztahy. Stejně jako s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Nedávno mi věnoval moc hezký růženec.

Co říkáte na spory uvnitř katolické církve?

Příliš to nesleduji, sama žiji v tak konfliktním politickém prostředí, že to duchovní si nechci kazit. Mám už takovou povahu, soustředím se na svou práci, která mě velmi baví, a žiji s radostí přítomným okamžikem.

Na ANO se začali nabalovat různí vyžírkové

Vás teď čeká volební boj na jižní Moravě, do kterého jdete jako jednička kandidátky ANO. Nemáte obavu tam kandidovat, zejména když si tento region pamatuje rozsáhlou korupční aféru teď už bývalého člena ANO Jiřího Švachuly?

Bohužel na ANO se začali nabalovat, stejně jako v minulosti na tradiční strany, různí vyžírkové. Z kandidatury jsem měla obavu, bála jsem se, abych nelídrovala pytel rozhádaných blech. Proto jsem absolvovala téměř všechny oblastní sněmy a jsem ráda, že jsem dostala od členů ANO velmi velkou podporu.

Jsou v Brně ještě vůbec nějací členové ANO, když byla zrušena původní buňka?

Teď jsou tam noví a poctiví členové, včetně mladých. Říkala jsem jim, že si přeji, aby cítili, že tam chci volby vyhrát. Udělám pro to všechno, chystám se na intenzivní kontaktní kampaň.

Opravdu vstupují do ANO i mladí lidé?

Zeptejte se v Brně. Říkali mi, že na "čekačce" je asi 70 zájemců o členství. Takže není to tak, že by do ANO nevstupovali noví lidé. A píší mi i mladí, že by chtěli vstoupit.

A proč tam nejste vy?

Jsem celoživotní nestraník a dosud zkrátka nepřišel čas to měnit. Faktem ale je, že jsem ve vládě za hnutí ANO, prosazuji jeho politiku a věřím, že můj politický profil je i tak zcela zřejmý.

Když jsem za vámi přicházel, přemýšlel jsem nad tím, jestli nepřicházím za příští předsedkyní vlády. Je možné, že k tomu dojde?

Občas to někde zazní, ale já něco takového vůbec neřeším.

Co když po volbách nastane situace, že třeba vyhraje ANO volby, ale většina stran řekne, že s hnutím nebude vůbec jednat, pokud kandidátem na premiéra bude Andrej Babiš?

Andrej Babiš je náš lídr a náš kandidát na premiéra, na tom se nic nemění. Teď musíme dotáhnout co nejlépe vládnutí, například dotáhnout očkování, pomoc potřebným lidem v obcích postižených tornádem. Následně budu dělat všechno pro to, abychom na jihu Moravy vyhráli.

Cítíte se na post premiérky?

Já o tom neuvažuji. To je stejné, jako by se mě v roce 2017 někdo zeptal: Cítíte se na ministryni financí?

Co kdyby se vás ale Andrej Babiš po volbách zeptal: Mohli bychom vás jako ANO nominovat na post premiérky?

Věci se řeší, až nastanou. Já opravdu pracuji a žiji přítomným okamžikem.

Jak se z "obyčejné ženské" stala nejvlivnější politička Začátek rozhovoru s Alenou Schillerovou příliš nepřipomínal setkání s ministryní financí. Cesta za ní sice vede kolem galerie se všemi ministry financí od roku 1918, ale v její kanceláři zaujmou na první pohled sošky andělů přímo na jejím pracovním stole a také rozměrný obraz domovského Brna, pod kterým je ve sklenicích několik kytic. "Kytice i anděly mi často posílají příznivci," vysvětluje ministryně a otvírá dveře do sousední menší místnosti, kde jsou další andělé. "Sbírám je už dlouho, manžel mě prosil, ať domů do Brna už další nevozím. Některé mám i tady na pracovním stole. Uklidňuje mě to. A nikomu tím neubližuji," pokračuje ve vstřícném tónu, který nezmění po celou dobu setkání. To se protáhne z původní hodiny na hodinu a půl. "Jen se dál ptejte," vybídne po původně vymezeném čase a odpovídá dál na všechny otázky, byť některé jí nemusí být úplně příjemné. Třeba otázka, jestli v jejím "přerodu" ze státní úřednice v Brně na náměstkyni tehdejšího ministra financí a předsedy ANO Andreje Babiše nemohly hrát roli sponzorské dary hnutí ANO. Konkrétně milion korun pro ANO od jejího zetě Davida Rusňáka a 200 tisíc od její dcery Petry, která byla za ANO radní v Brně. "Absolutně ne. Něco takového zcela vylučuji," zareagovala, aniž by dala najevo, že by se jí otázka nelíbila. Podobně klidně zareagovala na otázku ohledně svého bydlení v Praze, kdy využívá za státní peníze velký byt, který spadá pod ministerstvo místní rozvoj, řízené ministryní za ANO. "Postupovala jsem podle zákona. Mé ubytování je součástí střeženého komplexu budov ministerstva, které jsou tradičně využívány mimopražskými vládními činiteli. Navíc jsem chráněná osoba a tohle ubytování je vyhovující i z hlediska ochranné služby, protože jednotky jsou zabezpečené bez dodatečných nákladů na střežení, techniku a podobně," hájila se. Alena Schillerová se snaží dlouhodobě vystupovat tak, aby si minimálně u části veřejnosti udržela pověst komunikativní, vstřícné a chápavé ženy, což sama ještě podporuje promyšlenou propagací na sociálních sítích. Zejména její fotografie na instagramovém profilu přitahují kritiky, ona sama ale Aktuálně.cz řekla, že se jí tato prezentace vyplácí. "Když dám ke svému textu fotku, tak si příspěvek přečte mnohem víc lidí. A s mnohými lidmi udržuji kontakty, moc ráda si s nimi občas večer posílám sms zprávy," svěřila se ministryně, která hodně dbá o to, aby své příznivce neztratila Na otázku, co jí lidé nejčastěji píší, odpověděla: "Že mi rozumí. Rozumí tomu, co říkám a dělám." Přesto lze najít v nedávné minulosti chvíle, kdy ministryně z role laskavé a smířlivé ženy vystoupila. To když popisovala, jaké prý dostává od lidí vzkazy ohledně žaloby senátorů na prezidenta. "Jsou tam vzkazy na podporu prezidenta a vzkazy typu jak se tady utrácejí peníze daňových poplatníků, jak se tady mlátí prázdná sláma, a dokonce si dovolím, nepoužívám tvrdé výrazy, jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína.‘" Když na toto přišla řeč v rozhovoru pro Aktuálně.cz, přiznala, že ji to mrzí a tento styl kritiky nehodlá opakovat. Nejdůležitější je ale to, jak ministryně nakládá se státní pokladnou. Pohled do novodobé, svobodné historie Česka ukazuje, že na ministry financí vždy existovaly velmi různorodé názory, v případě Aleny Schillerová ale v poslední době narůstá počet kritiků. A nejde zdaleka jen o opoziční politiky. Stav veřejných financí ostře kritizovala ve své zprávě letos 22. června například Národní rozpočtová rada. Schillerová obavy této rady odmítla a když v rozhovoru pro Aktuálně.cz přišla otázka na toto téma, nebylo na ní znát žádné znepokojení. Nejde ale jen o Národní rozpočtovou radu, k velkým kritikům patří i třeba ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. "Rozpočtová konsolidace navržená ministerstvem financí v podobě poklesu deficitu o půl procentního bodu za rok je směšná," prohlásila například v rozhovoru pro časopis Ekonom s tím, že stát pracuje neefektivně, protože některé činnosti dělá zbytečně třikrát i čtyřikrát. Že by se Česko mohlo dostat do velkých problémů, upozorňuje také hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. "Česko tíží jedna otázka: Co bude s veřejnými financemi za čtyři až pět let? Ministryně zatím nepředložila solidní a funkční plán zastavení růstu dluhu. Jak vysoké splátky úroků z dluhu je ochotna platit z našich daní?" ptá se Horská. A bývalý ministr financí ve vládě Václava Klause Ivan Pilip volil ještě tvrdší slova: "V ekonomické oblasti ji nikdo nebere vážně," pronesl na adresu Schillerové. Ovšem ne všichni vidí vývoj financí tak černě, ekonom Lukáš Kovanda patří k menšině, která se vyjadřuje více optimisticky. Když mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings vydala Česku dobré hodnocení, napsal minulý měsíc: "Ticho po pátečním potvrzení ratingu je ohlušující. Je zřejmé, že se nehodí do narativu vykreslující Česko jako zemi s rozvrácenými veřejnými financemi." Sama Alena Schillerová veškerou kritiku odmítá a snaží se veřejně své názory co nejvíce prezentovat. Nevyhýbá se polemikám ve sněmovně nebo třeba v televizi, v čemž se liší od premiéra Andreje Babiše. Ten za dlouhé měsíce nešel téměř do žádné debaty, kde by musel čelit odlišným názorům politiků či ekonomů. Také v rozhovoru pro Aktuálně.cz několikrát svou ekonomickou politiku hájila, když přišla řeč na to, že za jejího vládnutí Česko neprovedlo důchodovou reformu ani redukci výdajů. Naopak poukazovala na to, jak se jí dostalo podpory například od prezidenta Miloše Zemana či jeho předchůdce Václava Klause. Nijak se netají, že k oběma má hodně blízko, však také má ve své kanceláři například některé Klausovy knihy, které jí osobně daroval. "Když mi je dával, tak říkal, ať už hlavně nikomu nic z rozpočtu nedávám," směje se ministryně, která kdysi o sobě tvrdila, že je jen "obyčejná ženská. Ty časy, kdy to mohla říkat, jsou už ale pryč, stejně jako časy, kdy mohla říkat, že je státní úřednicí, která nemá s politikou nic společného. Sama dala najevo, že nechce být "jen" úřednicí. Tím, že v letošních podzimních volbách do sněmovny povede kandidátku ANO na jihu Moravy, byť jako nestraník, vstoupila naplno do politiky. Už teď v ní ale má postavení nejvlivnější ženy Česka, za kterou časopis Forbes poskládal dalších 149 žen. Její vliv je však zatím zcela závislý na Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Schillerová se v letošních volbách, které jsou pro ni vůbec první, dozví, jakou má u veřejnosti podporu. A následné povolební jednání rozhodnou, zda bude mít nadále zásadní vliv na budoucnost země.

