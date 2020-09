Vláda absolutně selhala, a ještě lidem lže, Babiše příští rok vyměníme, říká Fiala

Předseda ODS Petr Fiala odmítá, že by vystupoval až příliš sebevědomě, když tvrdí, že za rok vystřídá Andreje Babiše v čele vlády. "Vystupuji velmi realisticky, slušně a pokorně. Snažím se bojovat s malomyslností, která se v této zemi šíří," tvrdí Fiala v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Mluví také o tom, zda bude ODS pokračovat ve vládnutí s ANO či ČSSD v některých krajích.

Nemá pravdu dnes už bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, když tvrdí, že nevidí u ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů naději na porážku Andreje Babiše a jeho hnutí ANO?

Nemá. Myslím, že naděje na porážku Andreje Babiše ve sněmovních volbách v roce 2021 je velká. Nikdy jsem neslíbil, že situaci pro volby budeme mít vyřešenou už před letošními krajskými volbami. Naopak jsem slíbil, že budeme postupovat krok po kroku, a já tak postupuji. Další krok bude následovat po krajských a senátních volbách.

Jaký to bude krok?

Pracuji na tom, abychom dosáhli nějaké předvolební spolupráce. Jak přesně bude vypadat, budeme informovat veřejnost po těchto podzimních volbách. Dnes jsou lidé, kteří vstupují do politiky, mluví o spojování, a přitom ještě víc tříští síly. To já nedělám. Pracuji na tom, abychom šli do sněmovních voleb co nejsilnější a nabídli voličům silnou alternativu k hnutí ANO.

Naštval vás Mikuláš Minář?

Ne. Je ale zvláštní, když někdo dlouhodobě vykládá, jak se máme spojit, a potom sám přichází s myšlenkou dalšího hnutí. Člověk se zdravým rozumem si musí klást otázku, k čemu tady bude ještě nějaká další skupina. Ale prosím vás, neztrácejme čas povídáním o něm, stejně zatím mluví jen o nějakém úmyslu, víc zatím nevíme.

Nebavme se o něm, ale o tom, kde má určitá skupina voličů hledat naději pro porážku Andreje Babiše. Jak chcete vytvořit blok proti němu, když například teď členové Starostů a nezávislých podle Seznam Zpráv ve vnitrostranické anketě hlasovali tak, že nejvíce jich chce jít do voleb samostatně, menší množství s Piráty a ještě menší s ODS?

Musíte se ptát někoho jiného. Já jsem lidem slíbil funkční spojenectví středopravých stran v senátních a krajských volbách a to jsem udělal. Další krok bude následovat. Jestli má někdo potřebu sdělovat do médií nějaké kusé informace o nějakých anketách, já to nejsem. Vedu seriózní jednání a výsledky jsou vidět. My tady čelíme obrovské koncentraci moci, kterou má Andrej Babiš, čelíme absolutnímu, úplnému selhání jeho vlády i jeho osobnímu selhání. A nejde jen o něj, podívejme se, co se děje v krajích. Nejblíž máme Středočeský kraj s hejtmankou za ANO Jaroslavou Pokornou Jermanovou, ve kterém jsou změny nutné.

S kým jde ODS do krajských voleb Středočeský kraj - ODS s podporou Soukromníků, KAN, Konzervativní strany a Koruny České, lídrem je Martin Kupka Jihočeský kraj - ODS jde samostatně, lídrem je Martin Kuba Plzeňský kraj - ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů, lídrem je Ilona Mauritzová Karlovarský kraj - koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků, lídrem je Karel Jakobec Ústecký kraj - ODS s podporou KDU-ČSL, lídrem je Jiří Kulhánek Liberecký kraj - ODS jde samostatně, lídrem je Dan Ramzer Královéhradecký kraj - koalice ODS a Starostové a Východočeši, lídrem je Martin Červíček Pardubický kraj - ODS a TOP 09, lídrem je Michal Kortyš Kraj Vysočina - ODS a Starostové pro občany, lídrem je Vítězslav Schrek Jihomoravský kraj - ODS s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu, lídrem je Jiří Nantl Zlínský kraj - ODS jde samostatně, lídrem je Lubomír Traub Olomoucký kraj - ODS jde samostatně, lídrem je Dalibor Horák Moravskoslezský kraj - ODS s podporou TOP 09, lídrem je Jakub Unucka

Pokud by šli starostové s Piráty a vy případně s KDU-ČSL a TOP 09, stačilo by to podle vás na porážku hnutí ANO? Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura nedávno v MF Dnes prohlásil, že je spíše pro jeden větší blok, který by měl šanci vyhrát, zatímco u dvou bloků by to už zdaleka tak jisté nebylo.

Už dříve jsem řekl, že z pěti stran, které jsou nyní ve skutečné parlamentní opozici, půjdou do voleb v nějaké konstelaci tak tři nebo ještě méně. Jak ta spojení ale budou vypadat, uvidíme. Počkejme na to, jaké kroky budeme moci veřejnosti sdělit po krajských a senátních volbách.

A jaký blok myslíte? ODS, TOP 09 a KDU-ČSL? Nebo myslíte, že třeba TOP 09 by už jako samostatná strana do voleb nešla?

Já jsem neříkal, jak to bude konkrétně vypadat, já jsem jenom odhadl, že do voleb půjdou nějaké tři volební subjekty. Nebo ještě méně.

Takže by jeden blok středopravicových opozičních stran proti hnutí ANO nevznikl?

Fakt bych teď nespekuloval. Teď mi leží na srdci krajské a senátní volby. V nich lze stáhnout náskok hnutí ANO a odstartovat změnu v krajích, posílit Senát. To je začátek té změny, ke které směřujeme ve sněmovních volbách.

Při jakém volebním výsledku byste řekl "Ano, cítím, že lidé v této zemi chtějí skutečně změnu"?

To kritérium je asi jasné. Za úspěch bych považoval, kdybychom posílili v krajích a měli hejtmany, protože to je viditelná a symbolická změna. A pokud jde o Senát, my chceme uchránit demokratickou většinu a posílit náš klub.

A měl byste radost i z případného úspěchu dalších stran, jako je například KDU-ČSL, TOP 09 nebo STAN?

Lidé můžou vidět, že plním sliby. Například jsem splnil slib, že do voleb dvakrát objedu zemi, stejně jako jsem slíbil, že do voleb připravíme funkční předvolební koalice, aby se neztrácely hlasy. Nyní můžu říci, že ODS je lídrem spolupráce, v devíti ze třinácti krajů jdeme do voleb v nějaké koalici a do Senátu máme spoustu společných kandidátů. Nám jde o to, aby posílila středopravá politická rodina, abychom byli silnější.

Ale měl byste radost, kdyby uspěly i jiné středopravé strany?

Budu mít radost z toho, když bude co nejsilnější ODS. Protože věřím, že my jsme schopni lidem změnu přinést. A samozřejmě, čím víc oslabí hnutí ANO, a tím Andrej Babiš, tím lépe pro tuto zemi. Takto nad tím přemýšlím.

Neměla být ale tato spolupráce větší? Myslíte, že lidé cítí nějaký tvořící se blok proti ANO?

Myslím, že ani tak nejde o blok proti něčemu. Tady jde o spolupráci stran, které jsou si blízké, aby nepropadaly hlasy voličů. Vidíme, že politická scéna je hrozně roztříštěná, což vede k tomu, že spousta hlasů středopravicových voličů v minulých krajských volbách prostě zmizela. Tomu chceme zabránit. Postupovali jsme zodpovědně region po regionu a tam, kde to mělo smysl a kde to šlo, jsme vytvořili koalice. Považuji za oprávněné konstatování, že ODS je lídrem spolupráce. Posun oproti minulosti je naprosto zřetelný.

Snažím se bojovat s malomyslností

Mluvíte o změně, o stáhnutí náskoku hnutí ANO, ale proč je podle vás dlouhodobě tak velký rozdíl v preferencích ANO a dalších stran? Mimochodem, Mikuláš Minář s odkazem na preference nevěří, že ANO můžete porazit.

Počkejme na volby, v nich se lidé vyjádří.

Ale přesto, proč se vám preference výrazněji nezvedají?

Ve všech předcházejících volbách, co jsem předsedou, ODS posiluje, a dokonce se náskok proti ANO snižuje.

Ale není mezi vámi podle průzkumů stále hodně velký rozdíl?

Pro mě jsou průzkumem jedině volby a v nich posilujeme. Když jsme se my dva bavili loni před volbami do Evropského parlamentu, ptal jste se mě, jestli nemám obavu z ANO, které mělo velký náskok, a také z toho, že nás přeskočí i Piráti. Já jsem řekl, počkejme na výsledky voleb. A ty byly takové, že jsme výrazně stáhli náskok hnutí ANO a byli jsme druzí před Piráty. Nechme lidi rozhodnout ve volbách a potom se bavme, co fungovalo nebo nefungovalo.

Nezkusíte říci alespoň jeden důvod, proč se vám podle průzkumů nedaří smazávat náskok ANO?

Ale znovu říkám, bavme se o tom až po volbách. Já vidím současnou situaci před volbami velmi optimisticky a myslím, že jsme schopni přinést změnu. Vezměte si, že boj proti pandemii extrémně nahrává v Evropě těm, kteří v různých zemích vládnou. Zatímco v jiných zemích vlády výrazně posílily, u nás ne. A to přesto, že je Andrej Babiš od rána do večera v televizi, předvádí neuvěřitelné tanečky a dává obrovské peníze do marketingu. Jsem si jistý, že teď změnu v této zemi odstartujeme a příští rok ve sněmovních volbách dokončíme.

Nemůže toto vaše velké sebevědomí, s kterým vystupujete už dlouho, část veřejnosti odrazovat?

Nemyslím si to. Vystupuji velmi realisticky, slušně a před voliči i pokorně. Já se ale snažím bojovat s malomyslností, která se v této zemi šíří. Lidem, kteří už mají dost této vlády a Andreje Babiše, kteří mají pocit, že vláda absolutně selhala, a ještě jim lhala, kteří mají strach, jak vše dopadne na ekonomiku, tak všem těmto lidem říkám: Nebojte se, máme šanci toto společně změnit. My Andreje Babiše vyměníme. To je důležité sdělení. A já se za toto sdělení vůbec nestydím. Jsem přesvědčený, že tuto naději je třeba lidem dát.

Když jsem si procházel řadu vašich předvolebních cest do regionů, přišlo mi, že výrazně převažují kromě setkání se starosty také setkání s úspěšnými lidmi, především živnostníky a podnikateli, na jejichž problémy často upozorňujete. Není možné, že se vám nedaří získávat například starší voliče ANO proto, že se tolik nevěnujete seniorům či lidem se sociálními problémy?

Taková výtka není namístě. Navštěvuji všechny možné sociální skupiny. Samozřejmě se setkávám s lidmi, kteří jsou aktivní, to znamená s lékaři, učiteli, podnikateli, živnostníky, ale také dělám besedy s občany - nakolik to koronavirová situace umožňuje. Současně ale navštěvuji domovy pro seniory i vyloučené lokality a mluvím s lidmi.

Nepřevažuje ale u vás přece jen až příliš orientace na ty více úspěšné?

Řekl bych, že se setkávám hodně s aktivními lidmi, kteří dělají něco pro druhé. Například s výbornými starosty nebo s podnikateli, kteří zaměstnávají lidi. Snažím se jim dát naději, protože oni jsou zoufalí z toho, co dělá vláda. Kromě toho sbírám podněty pro to, abych jim pomohl z jejich nelehké situace. Takže na rozdíl od Andreje Babiše například vím, že živnostníkům a drobným podnikatelům by strašně pomohlo, kdyby za této nejisté situace byly odpuštěny odvody a sociální pojištění živnostníkům a firmám do padesáti zaměstnanců do konce roku. Proto to tak usilovně navrhujeme v Poslanecké sněmovně.

Kde a s kým nyní ODS vládne Moravskoslezský kraj - s ANO a KDU-ČSL Olomoucký kraj - s ANO a ČSSD Kraj Vysočina - s ANO, ČSSD a Starosty pro Vysočinu Zlínský kraj - s KDU-ČSL, ANO a STAN Liberecký kraj - s ANO, ČSSD a Starosty pro Liberecký kraj Karlovarský kraj - s ANO, Piráty a Hnutím nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí Pardubický kraj - s ČSSD, STAN a Koalicí pro Pardubický kraj Královéhradecký kraj - s ČSSD, Koalicí pro Královéhradecký kraj, Starosty a Východočechy a TOP 09 Plzeňský kraj - s ČSSD, Koalicí pro Plzeňský kraj, Starosty a Patrioty Ve čtyřech krajích je ODS v opozici - ve Středočeském, Jihočeském, Ústeckém a Jihomoravském.

Neodrazuje od ODS některé středopravé voliče to, jak se vyjadřujete k zahraničním tématům? Jako poslední věc vzpomenu, že ODS kritizuje eurokomisařku Věru Jourovou, která řekla, že v Maďarsku je nemocná demokracie.

Myslím si, že většina voličů je mnohem víc zneklidněna z toho, co se děje tady v České republice než v Maďarsku. Platí to biblické: Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Nehledejme proto někde třísku, když máme v oku trám. V České republice máme premiéra s takovým střetem zájmů a obrovskou koncentrací mediální a politické moci, že to nemá v Evropě obdoby. Takže pokud chce paní eurokomisařka Jourová na něco upozorňovat, tak tady má příležitost. Ale nevím, jestli má k tomu statečnost.

Když vzpomínáte pandemii koronaviru, opozice vyčítá premiéru Babišovi, že situaci velmi podcenil například tím, že v srpnu zablokoval rozhodnutí ministra zdravotnictví o nošení roušek. Nepatřil jste ale také k velké skupině těch, kteří nástup druhé vlny podcenili?

Zásadní věc je to, že všechny informace má vláda, na ní je odpovědnost. Nemůže ji házet na opozici ani na média. Stejně jako to není možné házet na občany, když Andrej Babiš tvrdí, že lidé nechtěli nosit roušky. Co to je za nesmysl? Ten, kdo mluvil proti rouškám, byl Andrej Babiš.

Když jsem si ale procházel vaše výroky, tak například 21. srpna, kdy Babiš vystoupil proti rouškám, jste mimo jiné říkal: "Není žádný důvod pro to, aby se plošně zaváděly roušky. Toto říká řada odborníků. Vláda přichází s plošným opatřením, které všechny otravuje. Celá republika je kromě dvou okresů bílá, a přesto se zavádějí plošná opatření. Opatření jsou zbytečná, nesmyslná a chaotická. Je to strašení lidí."

Jestli máte citáty z mých tweetů, tak já si za každým stojím. Jestliže vláda řekla, že nebudou plošná opatření, najednou ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vystartoval s rouškami a druhý den premiér řekl, že roušky nebudou, tak bylo potřeba na to reagovat. Moje tweety ale byly i ty, že vláda nezajistila kapacity a chytrá karanténa nefunguje.

Ano, ty jsem si také prošel.

Říkal jsem, že se musí zvýšit kapacity, že se musíme připravit na druhou vlnu. Vnímejme všechna moje vyjádření v kontextu. V té době Andrej Babiš tvrdil: "Jsme vítězové, jsme nejlepší na světě, všechno jsme zvládli, žádná plošná opatření nebudou. Opozice, nestrašte druhou vlnou." My jako opozice jsme říkali, že se situace zhorší a vláda by měla vše připravit.

Nepodlehl jste na určitou chvíli optimismu Andreje Babiše, pokud jde o nenošení roušek?

Ne. Žádnému jeho optimismu jsem nepodlehl. Já jsem celé prázdniny upozorňoval, že se máme připravit. Ale ani ve své největší fantazii jsem si neuměl představit, že Andrej Babiš tak nehorázně lže. A lže i ministr zdravotnictví. Poslouchali jsme věty, že nám funguje chytrá karanténa a jsme připraveni na druhou vlnu, máme dostatečné kapacity testování, trasujeme. Nic z toho nebyla pravda.

Na konci srpna lidé přijížděli z dovolené a stáli fronty na testování, neměli se kam dovolat, trasování selhávalo, chytrá karanténa nefungovala. Nehorázné lži Andreje Babiše překročily všechny meze. A on v nich pokračuje i teď v kampani. Když se podíváte na plakáty hnutí ANO, tak takovou lživou kampaň tady nikdo za posledních třicet let neměl.

Může výsledek krajských a senátních voleb ovlivnit vaše postavení v čele ODS?

Jak to myslíte?

Jestli byste neskončil jako předseda, kdyby nebyl výsledek voleb dobrý.

Vůbec si nemyslím, že by neměl být výsledek dobrý.

Ale co když nebude?

Já jsem letos v lednu na kongresu ODS získal mandát na dva roky, a to na základě kroků, které jsem ODS představil. Tyto kroky uskutečňuji a jsem přesvědčený, že je dovedu do úspěšného konce v příštích parlamentních volbách.

"Piráti nejsou středopravá strana"

Nejde vám ze všeho nejvíce o to, aby se ODS dostala do vedení krajů, bez ohledu na to, jestli to bude s hnutím ANO, nebo kýmkoliv jiným? I když jste v roce 2016 nikde volby nevyhráli, tak v několika krajích vládnete buď s ANO, nebo s ČSSD.

Byla by to divná politická strana, kdyby nechtěla uskutečňovat svůj program ve vedení krajů. My ho chceme uskutečňovat. Ono to ale nikde není tak, jak jste to popsal. Vždycky jsou ty koalice mnohem širší a větší. Je to trošku proto, že voliči v krajských volbách rozptylovali hodně hlasy, a aby se poskládala nějaká koalice, muselo jít do vedení více stran a hnutí.

Na několika místech ale s ANO vládnete.

Máte pravdu, že v některých krajích vládneme i s hnutím ANO, ale na jednom příkladu vám ukážu, proč to tak je. V Moravskoslezském kraji jsme měli volbu, jestli bude pokračovat koalice KSČM a ČSSD. Chtěli jsme situaci změnit, proto je tam hejtman za ANO Ivo Vondrák, který tak trochu váhá, jestli má poslouchat pokyny z Průhonic, nebo dělat politiku podle vlastního uvážení, takže se snaží mezi tím nějak kličkovat. Když se ale podívám na výsledky našich lidí, náměstků hejtmana Jakuba Unucky a Stanislava Folwarczného, tak mají vynikající výsledky. Unucka například posunul řadu dopravních problémů kraje hodně dopředu. Takže my máme výsledky i v těchto krajích.

Někde vládnete pro změnu s ČSSD.

Ano, jsou kraje, kde jsme se stali součástí koalic proti hnutí ANO. Například v Královéhradeckém kraji, kde odvádí skvělou práci náměstek Martin Červíček, který je naším lídrem. To jsou dobré příklady toho, že když jsme v krajích ve vládě, tak dokážeme věci prosadit. A teď chceme silnější mandát, abychom kraje posunuli kupředu ještě dál. Protože problémy v dopravě, zdravotnictví, školství, životním prostředí jsou v řadě krajů obrovské.

I když ale mluvíte proti ANO, nepůjdete po krajských volbách opět do vedení krajů právě s ním?

Budeme upřednostňovat jednoznačně nám blízké strany. Tedy strany pravého středu - TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Takto povedeme i povolební vyjednávání. Kde na to budeme mít sílu, tak do toho jdeme.

A co Piráti?

Je to samozřejmě také opoziční strana. V řadě směrů má ale politiku, kterou bych určitě za středopravou neoznačil. Když si vzpomenu, jak teď například kličkují se zrušením superhrubé mzdy, tak to je jeden z příkladů. Ale samozřejmě nevylučujeme koalice s kýmkoliv kromě komunistů a politických extrémů.

Mimochodem, koho tím extrémem myslíte?

Teď bych to nespecifikoval, my máme kongresem ODS zakázány komunisty. Nepředpokládám, že by se vytvářely koalice s SPD. A potom uvidíme, kde se kdo dostane.

Nepřišel čas podat si symbolicky s Piráty ruku? Zejména když průzkumy opakovaně ukazují, že oni a vy jste na tom o několik procent lépe než KDU-ČSL, TOP 09 a STAN? Nebo dáváte Piráty mimo možný volební blok proti ANO?

Nic proti Pirátům, ale mě nikdy nenapadlo uvažovat o nějaké předvolební spolupráci s nimi. Zatímco s TOP 09, KDU-ČSL a STAN mi to připadá přirozené. A myslím, že to tak připadá i voličům. Ale myslím si, že odpověď na vaši otázku je patrná v Poslanecké sněmovně, kde můžete onu podanou ruku vidět. Podívejte se na všechny klíčové okamžiky jednání sněmovny v posledních dvou letech. Spolupracujeme, jsme schopni se s Piráty domluvit ve prospěch dobrých věcí a v bránění šílenostem vlády. To je pro voliče nejdůležitější zpráva.

Takže mohou voliči počítat s tím, že byste po volbách s Piráty spolupracovali, pokud to umožní volební výsledky?

Co bude po volbách, nechme na voličích. Ale v každodenní praxi ukazujeme, že jsme schopni spolupracovat.