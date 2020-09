Začal soud se Švachulou, kauza Stoka nekončí. Policie stále prověřuje i roli Faltýnků

Manipulace s tendry zachytili policisté i v odposleších. "Je důležité, aby ten projekt byl do padesáti tisíc. Protože do padesáti tisíc to nemusí zveřejňovat. To je pro ně důležité," zachytili policisté rozhovor jednoho ze zaměstnanců nemocnice se Smolkou. Jindy další pracovník Smolkovi sděluje, že v soutěži o tendr osloví pět firem. Na to mu Smolka sděluje: "No tak my musíme dát těch pět, no, dáme známých."

Policisté se rovněž zabývají i údajně zmanipulovanými veřejnými tendry na brněnské pobočce Správě železnic (dříve SŽDC). Smolka policistům vypověděl, že uplácel bývalé vrcholné manažery dané instituce.

Podle něj zakázky přímo řešil s dvěma bývalými přednosty správy budov a bytového hospodářství zmíněné organizace Pavlem Hvozdenským a Miloslavem Benešem. Ti mu každý rok měli přidělit čtyři až pět zakázek do 200 tisíc. Za to, jak Smolka vypověděl, dostávali "desátky". "Byl jsem v kontaktu s předsedou Hvozdenským, který po dokončení kalendářního roku obdržel z té celkové škály zakázek tři procenta. Toto bylo první roky. A poslední rok, než Hvozdenský odešel do důchodu, to byla čtyři procenta," popisoval kriminalistům Smolka.

Hvozdenský odešel do penze v roce 2017, po něm jeho místo obsadil Beneš. "Naše další spolupráce probíhala úplně stejně. I způsob, jakým se panu Benešovi odváděly peníze," pokračoval Smolka, jehož výpověď nezávisle na něm potvrdil i projektant a rozpočtář firmy KROS - stav David Žalio. Jejich výpovědi dokládají i pořízené odposlechy, na nichž je zachyceno, jak Smolka s bývalými přednosty řeší jednotlivé zakázky.

"Beneš se chtěl ještě domluvit, aby upravil ty dvě položky − tak, jak to říkal na to vykrytí, myslí si, že pro toho jejich rozpočtáře to problém nebude, je to o tom, že to v podstatě kryje to, co v tom rozpočtu oficiálně je, a bylo by lepší, kdyby to trochu upravili," zaznamenali si policisté například u hovoru Smolky s Benešem. Ten na Správě železnic skončil minulý rok v říjnu.

Podle něj jeho odchod nesouvisel s kauzou Brno-střed, v níž figuruje jako podezřelý. Podezření u své osoby Beneš označil za "nesmysl". "Pan Smolka byl normálně náš dodavatel. Je to tvrzení proti tvrzení. Řešili jsme spolu pouze pracovní záležitosti, nic víc," argumentoval Beneš.

Na otázku, co to znamená "rozpočet na vykrytí", odpověděl, že "to teď nebude říkat". Podobně reagoval i jeho předchůdce Hvozdenský, který se Smolkou jezdil na dovolené do rakouských Alp. Společnost jim dělal i nyní rovněž obviněný bývalý vedoucí investičního odboru v Brně-střed a vyloučený člen ANO Petr Liškutin. "Není to pravda, normálně u nás soutěžil. Znám ho, je to kamarád. Cestu do Rakouska jsem měl zadarmo, ale ubytování jsem si platil sám," dušoval se Hvozdenský, jenž si dle zjištění policistů od Smolky půjčoval rovněž permanentku na zápasy brněnské hokejové Komety.