Babiš se nás bojí, proto lže. Nelegální migraci jsme odmítli, tvrdí šéf Pirátů Bartoš

Předseda Pirátů Ivan Bartoš považuje migraci za vymyšlené téma předvolební kampaně. Podle něj by se česká zahraniční politika měla zaměřit hlavně na prosazování našich zájmů v EU. "Uspěli jsme v prvních průzkumech, tak se nás Andrej Babiš bojí a o Pirátech lže. Nelegální migraci jsme odmítli," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz ze své zahraniční cesty v Bruselu.

Chtějí Piráti a starostové nějakou zásadní změnu v dosavadním působení Česka v EU, NATO a dalších mezinárodních organizacích?

Myslím, že naše role v NATO je daleko jasnější. Není to téma, které je českými politiky ve veřejném prostoru zneužíváno. Zatímco otázky evropské spolupráce zpochybňovány jsou. Je to kvůli tomu, že Česká republika kopíruje rétoriku Maďarska v rámci Visegrádské čtyřky (V4). Když se podíváte na výroky premiéra, ale i způsob, jak se naši ministři neúčastní nejdůležitějších jednání, naše pověst v EU je velmi špatná.

Mám možnost bavit se s diplomaty i politiky a ti říkají, že nejsme spolehlivý partner. Jsme země, co nejvíc křičí, místo abychom se snažili hledat řešení. Doufám, že budoucí vláda, případně předsednictví Česka v Radě EU, tuto pověst napraví. Je to o jednání, o standardu, který svým vystupováním nastavujete. Nejde, že něco říkáte na summitu a něco jiného potom doma do médií, protože evropští politici samozřejmě dostávají překlady toho, co premiér říká o lidech, se kterými se rád fotí. Oni vědí, jak se Andrej Babiš vyjadřuje k Evropské komisi. To je ostuda.

Zmínil jste české předsednictví v Radě EU, které začne příští rok 1. července. Proč je důležité? Jak jej může Česko využít a čeho lze reálně docílit?

Situace Česka je v řadě věcí specifická. Jsme střední Evropa, jsme země tranzitní, naše ekonomika je hodně orientovaná na Německo, hodně exportní. A proto i řada řešení, která přicházejí z řad Německa nebo Francie, nejsou úplně aplikovatelná na nás. To musí zaznívat. Věřím, že předsednictví neskončí tím, ho předáme Švédům, ale ti lidé budou ve svých rolích pokračovat dál.

Česko má co nabídnout a je otázka, jestli to v danou chvíli nepřebijí jen kritika z úst pana premiéra. Například Estonsko dokázalo předsednictví maximálně využít, přitom to je malá země z bývalého východního bloku. Každý vnímá Estonsko jako zemi digitalizace, dobrých investic.

A jak Česko může dosáhnout toho, aby bylo v předsednictví tak úspěšné jako zmíněné Estonsko?

Musí do toho investovat, věnovat pozornost, dát tomu dostatek lidí. To zdůrazňují všichni experti. Třeba oproti Portugalsku, které teď mělo předsednictví, jsou české plány na některé resorty poloviční. Know-how a lidská síla je naprosto zásadní. Hlavní bohatství je v lidech, kteří to znají a kteří se těm tématům věnují.

Jestli má být Česko důležitým hráčem v EU, potřebuje k tomu partnery. Naši tradiční spojenci jsou země V4. Podporujete úzkou spolupráci s nimi?

S těmi jsme nikdy nic neprosadili.

Ochladí se tedy vztahy v rámci V4?

Andrej Babiš říká, že to spojenectví je ekonomické. Ale ekonomika a politika je velmi spjata. Myslím, že je spousta dobrých projektů, které s našimi sousedy ve V4 umíme řešit a řešíme. Například vzdělávání, doprava, kulturní spolupráce. Ale vy přece hledáte spojence tam, kde ideologicky souzníte.

Není to tak, že chceme zahodit projekt V4, protože je v něm spousta věcí, které Visegrád řeší společně. Měli bychom mít sebevědomou politiku, která je demokraticky orientována, která respektuje lidská práva, která nepodporuje oligarchy. Bohužel hlavně dvě ze zemí V4 se odklánějí od hodnot, se kterými do EU vstupovaly, jako jsou lidská práva, garance nezávislé justice a nezávislých médií. To jsou základní pilíře spolupráce.

Mělo by tedy Maďarsko z EU vystoupit, jak navrhl například nizozemský premiér Mark Rutte?

Já si to nemyslím, protože EU všem státům garantuje blahobyt. Nelze řešit Evropu bez EU. Její projekt přináší nespočet kladů - a lidé to vědí. Ať je to možnost pracovat v zahraničí, nebo covidová obnova. Proto jsem mluvil o lidech, a ne vládách. Kvůli chybám politiků by neměli ekonomicky ani jinak strádat občané, kteří je třeba v danou chvíli zvolili, protože když nemáte svobodná média, tak politici mohou veřejné mínění upevnit tak, jak to od změny maďarské ústavy udělal Viktor Orbán. Změna musí ve volbách přijít odspodu tím, že se s těmi lidmi budete bavit, ne že je pošlete někam do izolace.

Kdo by tedy měl být spojenec Česka?

Nejbližším partnerem je pro nás Slovensko. I když měli obrovské korupční problémy, teď tam probíhá protikorupční očista. Pak jsou to státy, se kterými máme výrazný obchod, tedy Německo a Francie. Zároveň to jsou země, které po odchodu Velké Británie definují směřování EU. Není to o tom, že chod EU nedokážeme ovlivnit. Každý hlas je v Evropě slyšet, když je to hlas aktivní a konstruktivní. Měnit věci trucováním, měnit věci vetováním, to není konstruktivní politika.

Premiér Babiš zmiňuje jako jedno z hlavních témat voleb migraci…

Viděl jsem teď reportáž České televize, kde se ptali politiků ANO a ti dokonce říkali, že migrace není pro Česko téma. I politologové uvádějí, že když nevíte coby, vystrašíte lidi migrací.

V roce 2015, když byla první velká migrační krize a téma se řešilo v Česku, jsme vydali podrobné stanovisko, kde jsme definovali, co to je ekonomická migrace, co to je nelegální migrace. Ukázali jsme způsob, jakým se dá předcházet nelegální migraci. Odmítli jsme dokonce kvóty jako věc, které neřeší faktický problém migrace. Nevyřeší to, co bude za deset dvacet let.

Přesto vaši političtí soupeři poukazují na vaše starší výroky o přijímání migrantů.

Reakce je jednoduchá. Uspěli jsme v prvních průzkumech, dokonce jsme někde měli i přes 30 procent, tak se nás Andrej Babiš bojí a o Pirátech lže. Ale každý se může podívat na naše stanovisko. Nelegální migraci jsme odmítli.

Přijal byste třeba sirotky z uprchlických táborů v Řecku?

Ale to nešlo. Vy si nemůžete jen tak adoptovat syrského sirotka. Tehdy mediální vystupování politiků nekopírovala realitu. Pokud člověk splní podmínky azylového řízení, situace je řešitelná. Ale z toho tématu se vždy stane titulek novin, kdy doprovodná fotka k tomu vyvolá nějakou emoci. Ale už se pak lidé nezamyslí nad tím, jaké jsou reálně možnosti.

V minulosti se Piráti ne vždy vyjadřovali kladně k NATO. Opakovaně jste to obhajoval tím, že se jednalo o výrok na fóru, ne o závažnou rezoluci. Ale pokud byste byli ve vládě, nemohlo by tohle ohrozit třeba vztahy s našimi spojenci?

To je strašně zajímavé, protože se mě na to ptáte vy jako zástupce médií. Točí to i politici v kampani, ale my běžně jednáme se zástupci NATO. Jsem hostem na bezpečnostních konferencích. Nikdo z přítomných na to téma nenajíždí. Máme jasný program v oblasti obrany Česka, jak ve vztahu k NATO, tak ve vztahu k EU. V roce 2016 jsme byli první strana, která hovořila o budoucí cestě společné evropské armády jako komplementární nesoutěžící s NATO. Všichni se smáli, ale v roce 2017 nebo 2018 Česko podepsalo PESCO (dohoda o užší spolupráci v obraně a bezpečnosti, pozn. red.). Rozhodně nemám obavy, že by spojenci byli znejistěni diskusí na pirátském fóru. Naše strana má svůj program, je zcela transparentní a čitelná a tyhle obavy jsou jen v interpretačním mediálním prostoru.

Video: Babiš ze všeho dělá guláš, tvrdí Ivan Bartoš