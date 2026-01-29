Přešlap jako u Lipavského. Macinku chránil na Ukrajině „kancelářský“ muž bez výcviku

Střeží politické elity, i když na to nemá adekvátní výcvik. „Kancelářský“ plukovník z Ochranné služby PČR, o kterém již dříve informovala redakce Aktuálně.cz, se opět zúčastnil rizikové zahraniční mise – zkraje roku doprovázel šéfa diplomacie Petra Macinku na Ukrajině. Kde je problém? Coby šéfovi odboru mu chybí drsný výcvik osobních ochránců, kteří na misích počítají s nasazením vlastního života.
„Plukovník Z“, jehož identitu redakce zná, působí v rámci elitního útvaru na pozici vedoucího Odboru ochrany chráněných osob. Coby manažer koordinuje bezpečnostní kroky „kluků v terénu“. Od velitelů jako on se tvrdý výcvik nevyžaduje – i proto, že mají mít na starost průběh operace, nikoliv fyzickou ochranu na místě.
Zahraničním delegacím, předsedům parlamentních komor, velvyslancům či vybraným ministrům zajišťuje policie dvě vrstvy bezpečnosti. Tzv. epizodická ochrana funguje jako předvoj, podpůrná síla či doprovod k osobním ochráncům, kteří stojí poblíž svých cílů a garantují jejich bezpečnost schopnostmi, reflexemi i vlastním tělem. Tomu všemu předchází pekelně tvrdý výcvik.
V čem tedy vězí problém? Plukovník Z takový výcvik nemá, přesto se už loni dočkal dvou vzácných výjimek.
V květnu osobně střežil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského při jeho návštěvě Prahy. V srpnu pak doprovodil tehdejšího ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr. za ODS) na válkou zmítanou Ukrajinu v roli doprovodného ochránce.
Na Ukrajině s Macinkou
V lednu se plukovníkovi Z opět „poštěstilo“ – objevil se na Ukrajině, tentokrát po boku nového šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé sobě). Podle informací Aktuálně.cz a zdrojů uvnitř Ochranné služby PČR se ujal role vedoucího bezpečnostní akce.
Skutečnost, že byl šéf policejního odboru opravdu v Kyjevě, dosvědčili redaktorovi také novinářští kolegové z dalších českých médií, kteří doprovázeli ministra zahraničí na Ukrajinu. Policejní ochránce je ostatně vidět i na několika zveřejněných fotografiích a televizních záběrech.
Podle mluvčího Ochranné služby Tomáše Procházky ale plukovník Z má na podobné mise dostatečné zkušenosti. Hlavní vrstvu ochrany navíc zajišťovala ukrajinská strana. „Působí jako vedoucí odboru chráněných osob a pro výkon své funkce splňuje všechny zákonné požadavky,“ uvedl stručně na dotaz Aktuálně.cz.
Už ovšem neupřesnil, zda má plukovník Z i adekvátní výcvik. Podle výnosu policejního prezidenta a dalších dokumentů, ze kterých redakce čerpá, totiž existují čtyři výcvikové kategorie.
Plukovník Z ze třetí výcvikové kategorie
Do té první a nejtvrdší spadají právě osobní ochránci vládních nebo parlamentních špiček, bodyguardi prezidenta republiky či příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA) a zmíněná epizodická ochrana, jež zajišťuje bezpečnost v širším kruhu kolem chráněné osoby.
Musí toho umět hodně – střelbu z jedoucího vozidla, perfektní expertizu v sebeobraně, přepravu politika pod palbou do bezpečí či zdravovědu. Součástí „výcvikové jedničky“ je také série simulací různých útoků a kritických situací, od výbuchu auta po pokusy o atentáty či fyzický kontakt s útočníkem. Některé složky výcviku navíc musí osobní ochránci absolvovat několikrát ročně.
Třetí výcviková skupina, do níž spadají šéfové odborů, policejní vyšetřovatelé, operativci i plukovník Z, slouží spíše k udržení určité pohotovostní kondice. Akce v terénu se od nich totiž nevyžaduje ani neočekává, i proto je výcvik o poznání mírnější.
Právě nedostatečně tvrdý trénink mohl ve výsledku ohrozit chráněnou osobu (v nejčerstvějším případě tedy Macinku), pokud by se dostala do nebezpečí. To platí dvojnásob, pokud se zrovna pohybuje ve válečné zóně, jako je právě Ukrajina včetně jejího hlavního města.
Blamáž, říká elitní ochránce
Již minulý rok několik zdrojů z diplomatického i policejního prostředí uvedlo, že se plukovník Z zúčastnil zahraniční cesty navzdory výtkám od jeho policejních kolegů. Dělo se to ještě v době, kdy útvar řídil generálmajor Jiří Komorous. Ten odešel do důchodu koncem prosince.
„Slyšel jsem, že se proti tomu u kluků zvedl odpor, že z toho bude průšvih. Už se o Z jednou psalo a už tehdy to nebylo dobré. Nechápu, proč vyškrtali jiné lidi a nasadili jeho. Je to blamáž,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz jeden z aktivních osobních ochránců, který si kvůli své bezpečnosti přál zůstat v anonymitě.
Proč je o misi na Ukrajině takový zájem, že se jí zúčastnil i samotný šéf odboru? Důvodem jsou především štědré odměny po splnění mise, diety i přesčasy. „Vždy se to hezky nastřádá. O zahraniční výjezdy byl vždy zájem, jsou z toho zkrátka hezké peníze,“ vysvětlil redakci policejní bodyguard.
Ačkoliv mise proběhla úspěšně a bez újmy, stále podle něj došlo k pochybení. „Policie se nemá hájit slovy, že vše nakonec přece proběhlo v pořádku. Kdyby náhodou došlo k nějakému incidentu, hned by se řešilo, kdo pochybil. Zde to bylo jednoznačně personální obsazení a výcviková úroveň,“ dodal na závěr policejní zdroj s bohatými instruktorskými zkušenostmi.
