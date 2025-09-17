Další aféra generála Komorouse. Poslal s Lipavským na Ukrajinu amatéra

Střelba z jedoucího auta, perfektní expertiza v sebeobraně či přeprava politika pod palbou do bezpečí. To vše musí zvládat elitní policejní ochránci, kteří mají na starost bezpečnost nejvyšších ústavních činitelů i jejich zahraničních hostů. Aby mohli policisté střežit například premiéra, předsedy parlamentních komor, ministry nebo důležité zahraniční návštěvy, prochází mimořádně tvrdým výcvikem. Mají to být ti nejlepší z nejlepších.
Alespoň to platí podle dokumentů policejního prezidia, do kterých mohla nahlédnout redakce Aktuálně.cz. Už před pár měsíci ale Ochranná služba Policie ČR udělala výjimku, když jako osobního ochránce pro ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského - který v současnosti patří k nejstřeženějším osobám na světě - přidělila plukovníka Z (jehož celé jméno redakce Aktuálně.cz zná).
Kde je problém? Tomuto policistovi totiž většinou náleží kancelářská práce a na ochranu politických elit, kde se počítá s nasazením vlastního života, nemá adekvátní výcvik. Na jeho případ již dříve upozornil web Seznam Zprávy. Před měsícem se však dle zjištění redakce Aktuálně.cz odehrál obdobný scénář.
Když byl v srpnu ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr. za ODS) na Ukrajině, plukovník Z byl přidělen jako jeho doprovodný ochránce. A to i přes nelibost jeho kolegů z Ochranné služby.
Za štědrými odměnami až na Ukrajinu
Plukovník Z coby vedoucí Odboru ochrany chráněných osob pouze koordinuje bezpečnostní kroky. Od velitelů se totiž tvrdý výcvik nevyžaduje - i proto, že mají mít na starost průběh operace, nikoliv fyzickou ochranu, kde policisté garantují bezpečnost osob vlastním tělem.
"Slyšel jsem, že se proti tomu u kluků zvedl odpor, že z toho bude průšvih. Už se o Z jednou psalo a už tehdy to nebylo dobré. Nechápu, proč vyškrtali jiné lidi a nasadili jeho. Kdyby se na Ukrajině situace vyhrotila, mohl Lipavského paradoxně ohrozit," řekl redaktorovi Aktuálně.cz jeden z aktivních osobních ochránců, který si kvůli své bezpečnosti přál zůstat v anonymitě.
Proč je o misi na Ukrajině takový zájem, že se jí zúčastnil i samotný šéf odboru? Důvodem jsou především štědré odměny po splnění mise, diety i přesčasy. "Vždy se to hezky nastřádá. O zahraniční výjezdy byl vždy zájem, jsou z toho zkrátka hezké peníze," vysvětluje policejní bodyguard.
Obdobně se vyjádřil bývalý policejní manažer, který je seznámený s chodem Ochranné služby. Situaci zhodnotil jako krajně nestandardní - zvlášť v době, kdy se situace vyhrocuje jak doma, tak ve světě. Natož v zemi, kde zuří válka.
"Je potřeba dbát na vyšší míru obezřetnosti. Podívejte se na zastřelení Charlieho Kirka nebo na berle u Andreje Babiše. Proč byl u Lipavského a Zelenského někdo, kdo nemá adekvátní fyzické ani střelecké schopnosti, je nad mé chápání. Vypadá to jako blamáž. To ať si ale vyřeší současné policejní vedení," vzkázal přes Aktuálně.cz někdejší elitní policista, přirozeně pod podmínkou anonymity.
Ačkoliv mise proběhla úspěšně a bez újmy, stále podle něj došlo k pochybení. "Policie se nemá hájit slovy, že vše nakonec přece proběhlo v pořádku. Kdyby náhodou došlo k nějakému incidentu, hned by se řešilo, kdo pochybil. Zde to bylo jednoznačně personální obsazení a výcviková úroveň," dodal policejní zdroj.
Mimo výcvik policejních elit
Podle výnosu policejního prezidenta a dalších dokumentů, ze kterých redakce čerpá, existují čtyři výcvikové kategorie. Do té první a nejtvrdší spadají právě osobní ochránci vládních nebo parlamentních špiček, bodyguardi prezidenta republiky či příslušníci Útvaru rychlého nasazení (URNA). Zvládat musí mj. i sebeobranu či zdravovědu.
Ve "výcvikové jedničce" je také epizodická ochrana, což je v praxi policejní předvoj a doprovod, který zajišťuje bezpečnost v širším kruhu kolem chráněné osoby. Nedávno tzv. "pekelným týdnem", kdy se spánkovým deficitem a v obřím nepohodlí musí policisté držet stráž a maximální pozornost u svých chráněnců, prošla nedávno i první ženská ochránkyně, která má mimo jiné za sebou i epizodickou ochranu premiéra Petra Fialy (ODS).
Na druhé straně škály je čtvrtá výcviková skupina, v níž se nachází policejní šéfové, analytici či náměstci. Plukovník Z spadá do třetí výcvikové kategorie, v níž se například policejní vyšetřovatelé, vedoucí odborů či operativci jen drží v určité pohotovostní kondici. Akce v terénu se od nich totiž nevyžaduje ani neočekává.
Přesto se plukovník Z přinejmenším dvakrát zúčastnil dvou rizikových operací jako policejní bodyguard. Redakce se s ním pokusila zkontaktovat telefonicky i prostřednictvím SMS, ale na dotazy dosud nereagoval.
Lipavský za službu poděkoval
Skutečnost, že ministra zahraničí střežil na Ukrajině jen "kancelářský" ochránce bez výcviku, nevnímá česká diplomacie jako problém. "Na základě úmluvy OSN o zvláštních misích a mezinárodních zvyklostí v diplomacii jsou pověřeny ochranou hosta primárně bezpečnostní orgány hostitelské země. Dotazy tak směrujte na ukrajinskou stranu," řekl redakci Aktuálně.cz mluvčí resortu Daniel Drake.
Obdobně to bylo také v případě návštěvy prezidenta Zelenského v Praze. V ten moment si jeho bezpečnost vzala na starost česká strana. "Nad rámec tohoto bylo ministerstvo zahraničních věcí velice spokojeno s přípravou a průběhem ochrany ze strany Ochranné služby Policie ČR. Pan ministr Lipavský za to doprovázejícím policistům osobně poděkoval," podotkl Drake.
Několik zdrojů z diplomatického i policejního prostředí, které jsou seznámené s průběhem mise, jedním dechem dodalo, že se plukovník Z zúčastnil cesty navzdory výtkám od kolegů. Zároveň též platí, že o tom, koho policie nasadí na misi, rozhoduje útvar generála Jiřího Komorouse, nikoliv šéf diplomacie.
"Ministr o plukovníku Z dopředu vědět nemohl - tyhle věci vůbec nemá řešit. Ale kdyby se k němu dostalo, že ho na Ukrajinu bude doprovázet policista bez adekvátního výcviku, o kterém se objevily kritické články a o něhož se zajímal i GIBS, možná by otočil. Z může být dobrý velitel, ale i na epizodickou ochranu má mít ten nejtěžší výcvik. Což nemá," konstatoval policejní zdroj.
Policie se vyhýbá se detailům
Ochranná služba potvrdila redakci, že plukovník Z nadále působí jako vedoucí Odboru ochrany chráněných osob. "Dle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích zajišťuje bezpečnost chráněné osoby na svém území primárně hostitelská země," řekl redakci Aktuálně.cz mluvčí policejního útvaru Tomáš Procházka k výjezdu na Ukrajinu s Lipavským.
Mise byla podle mluvčího kompletně zajištěna ukrajinskou stranou, a to včetně prostředků, obrněných vozidel tamější vojenské policie či samotných lidských sil. Čeští ochránci tak měli ve výsledku o poznání méně starostí.
"Akce proběhla bez závad a bez ohrožení chráněné osoby. Plukovník Z, jak už bylo řečeno, je zkušený policista, velitel. Již několikrát velel obdobným misím, a to včetně misí do této oblasti k plné spokojenosti a s výbornými výsledky," poznamenal Procházka.
Na dotaz, proč se policista s výrazně slabším výcvikem dostal na pozici osobního ochránce, odpověděl kulantně. "Působí jako vedoucí Odboru chráněných osob Ochranné služby a pro výkon své funkce splňuje všechny zákonné požadavky," vyhnul se elegantně mluvčí konkretizaci výcvikové kategorie.