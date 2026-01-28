Nečekané detaily střelby v Chřibské: Roli sehrálo obrovské štěstí, přiznávají zdroje

Kdyby hlavní roli nesehrála štěstěna, mohla tragická střelba v Chřibské na Děčínsku skončit mnohem drastičtěji. Tak mluví policejní zdroje z regionu o incidentu z minulého pondělí, který si vyžádal jeden lidský život a několik zraněných. Redakci Aktuálně.cz uvedly, jak současný podstav v řadách Policie ČR ohrožuje vnitřní bezpečnost země – a střelba v Chřibské může posloužit jako varovný příklad.
„Rád bych zdůraznil jednu věc – zasahující policisté udělali úplné maximum, co bylo v jejich možnostech. Takové tragédii nejde předejít, zákrok proti aktivnímu střelci není jednoduchý a málo se na to trénuje. Vzhledem k okolnostem i situaci uvnitř policie toho víc v daný moment udělat nemohli,“ uvedl redakci ústecký policista, který je seznámený s detaily případu.
Promluvil, stejně jako další policisté z regionu, pod podmínkou anonymity, aby se nedostal do problémů s krajským vedením.
Pak dodal ještě jednu věc: nebýt obřího štěstí a shody náhod, mohl by incident dopadnout ještě hůře. Právě střelba v Chřibské totiž podle policejních zdrojů poukázala na klíčové problémy, které už dlouhé roky sužují bezpečnostní sbory.
Policisty zachránila rumburská „klika“
Redakce Aktuálně.cz měla možnost nahlédnout do několika interních dokumentů a mluvit s policejními zdroji z regionu, které objasnily, jak probíhal zásah a kde vyvstala nemalá rizika.
Jakmile policie minulé pondělí přijala před desátou dopolední oznámení o střelbě na úřadu v Chřibské, okamžitě tam zamířila dvoučlenná hlídka z obvodního oddělení Krásná Lípa. Ta je standardně vyzbrojená krátkými zbraněmi, tedy pistolemi, a základní balistickou ochranou.
Brzy ovšem policisté zjistili, že proti nim stojí nebezpečný střelec s nelegálně drženou dlouhou zbraní – a ihned po nich začal pálit ze schodiště. „V takové situaci to chce opravdu jinou výbavu, ideálně štít a též dlouhou zbraň, tu ale kolegové neměli. Klasické hlídky je nikdy nemají. A to byl první problém,“ uvedl policejní zdroj z regionu.
Zde pak přišla první zásadní „klika“ – na místo totiž zamířila rumburská prvosledová hlídka, která dojela hned pět minut po „obvoďácích“. Ti už ve výbavě měli jak balistický štít, tak dlouhou zbraň, a mohli všichni společně zakročit proti střelci.
V čem je to štěstí? Klidně se totiž mohlo stát, že prvosledová hlídka k dispozici nebude. Celý kraj totiž trpí brutálním personálním podstavem.
„Existovala šance, že nebudou zrovna ten den po ruce u nás na severu. Zbylé hlídky z okolních obvodních oddělení na Šluknovsku jsou vycvičené a vybavené pouze základně, takže se zásah mohl povážlivě protáhnout a střelec mohl napáchat větší škody,“ sdělil redaktorovi další policista z Ústecka.
Útočník: Stovky nábojů. Policie: Pár střel
O tom, že byl střelec mimořádně nebezpečný, svědčí i množství vystřílené munice, zhruba 200 nábojů. Střely zanechaly stopy v oknech, která pracovníci zabednili. Prohlubně po nich jsou na fasádě. Čin připomínají střepy z prostříleného vozidla před radnicí.
Policisté tak museli postupovat velice opatrně. Pachatel se mezitím zabarikádoval v jedné z místností, zřejmě poté, co zjistil, že na něj za dveřmi čekají strážci zákona. To ale útočníka nezastavilo ve střelbě, naopak pálil přes dveře.
Jednoho ze zasahujících policistů trefil povrchově do stehna, rychle se ale oklepal, když si ověřil, že nejde o vážné zranění. Opětovat palbu bylo nebezpečné z jednoduchého důvodu: nebylo jasné, jestli se hned za dveřmi nenacházejí i civilisté.
Směrem k útočníkovi tak šlo vzhledem k bezpečnostním rizikům jen pár střel, zhruba čtyři. Zlom přišel až po zhruba čtvrthodině, kdy se z místnosti ozval ženský křik, že se pachatel zastřelil.
„Hrozilo, že nepřijede nikdo“
Policistům nedlouho asistoval ještě jeden zkušený příslušník zásahové služby, který se po smrti útočníka objevil v civilu na úřadě. Pomohl kolegům se zajištěním perimetru a dalšími úkony. „To byla pro kluky obrovská úleva, byl to totiž velice zkušený a skvěle připravený člověk a věděl, co dělá,“ uvedl zdroj z policejního prostředí.
Ten jedním dechem poznamenal, že během 15minutového zásahu už nikdo další z regionu nestihl přijet. Skoro ani nebyl kdo.
„Je tu tak velký podstav, že když se na okrese stanou dvě nebo tři závažné věci najednou, může vzniknout situace, kdy policisté dojedou na místo s nebezpečně velkou prodlevou. Už tak jsou dojezdové časy na pováženou i v jiných částech republiky. Jsme vděční za každého člověka,“ poznamenal policista, jehož identitu redakce zná, ale pod příslibem anonymity jej nebude zveřejňovat.
Změny po tragédii? Nejsou v plánu
Zasahující hlídka se totiž dostala do situace, kdy hrozilo, že jí nikdo další nepřijede v kritické chvíli na pomoc. Navíc neměla adekvátní výbavu na zásah proti aktivnímu střelci. V neposlední řadě na podobné věci není trénovaná a je výrazně odkázána na zkušené specialisty. A i těch je málo.
„Není žádným tajemstvím, že odcházejí často do civilu. Zůstávají pak srdcaři, ne vždy za důstojných podmínek. Klidně se může stát, že až příště dojde k další střelbě, nebudou mít obvoďáci takové štěstí jako v Chřibské. Vnitřní bezpečnost státu je už teď nalomená,“ vysvětlil zdroj redakci Aktuálně.cz.
Že uvnitř bezpečnostních sborů bují nespokojenost, je realitou již dlouhé roky. I za minulé vlády s Vítem Rakušanem (STAN) v čele ministerstva vnitra došlo na protesty policejních odborů. Ledy se ale nehnuly – ani po střelbě na Filozofické fakultě UK, ani po tragédii v Chřibské.
„Nevím o žádném speciálním opatření po střelbě. Ani o příslibech lepší výbavy, personálního posílení ani o ničem dalším. Prostě to pro celé policejní vedení byla mimořádná situace, která se stává jednou za čas a které nešlo možná předejít a nic dalšího k tomu dělat nechce. Stojí to asi moc času a peněz, nebo nevím. Není vůle,“ konstatoval na závěr policista z Ústeckého kraje.
Úřad zůstává zavřený
Na městském úřadu v Chřibské mezitím pokračuje odstraňování následků tragické střelby. Pracovníci fungují on-line, v naléhavých případech se na ně může veřejnost obrátit prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Město odložilo vyúčtování zálohových plateb na svoz odpadu.
Úřad zůstává zavřený do odvolání. Mezi hospitalizovanými je starosta Jan Machač (nez.), zranění utrpěl také místostarosta Jaromír Nepovím (nez.).
Oběť střelby chce navrhnout hejtman Richard Brabec (ANO) prezidentovi Petru Pavlovi na medaili za hrdinství. Postřelenou ženu propustili lékaři do domácího léčení, druhý pacient zůstává v Masarykově nemocnici. Ze zraněných policistů je jeden v pracovní neschopnosti, ostatní jsou zpět ve službě – jejich poranění byla lehká.
Je možné, že jedna ze zraněných žen byla zasažena střelou ze služební zbraně policisty, proto se případem zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Devětatřicetiletý útočník měl za sebou trestní minulost. U sebe měl čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Motivem jednání útočníka, který se pak zastřelil, bylo řešení osobních problémů, směřovaly ke konkrétnímu člověku, který pracoval na městském úřadě, uvedla policie. Dodala však, že samotný motiv činu dál prověřuje.
