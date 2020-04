Požádám o prošetření nákupů, slíbil Babiš. Dotazy opozice ale ministři ignorovali

Také další schůze Poslanecké sněmovny v době koronavirové epidemie ukazuje, že její většina se skládá z kritických vystoupení opozičních poslanců a občasných reakcí zástupců vlády. Od začátku je přitom jasné, že opozice neprosadí svůj návrh, aby sněmovna prodloužila nouzový stav jen o týden. Vláda trvá na prodloužení až do 25. května.

Jeden dotaz. Druhý. Pátý. Desátý. Dvacátý. Opoziční zákonodárci se obraceli v Poslanecké sněmovně na premiéra Andreje Babiše a další členy vlády s řadou otázek, ale mnoho odpovědí od nich neslyšeli. Členové vlády se většinou soustřeďovali jen na vysvětlování toho, proč chtějí prodloužit nouzový stav až do 25. května a k výtkám poslanců se příliš nevěnovali.

Premiér Babiš, stejně jako při jiných schůzích během koronavirové pandemie, promluvil jenom jednou na začátku a potom už na žádná vystoupení poslanců nereagoval. Většinu času ani neseděl v jednacím sále, lavice pro vládu byla takřka prázdná. Jakoby se Babiš držel toho, co řekl minulý týden na dotaz Aktuálně.cz právě na výtku, že na dotazy opozice nereaguje.

"Nevystupuji ve sněmovně, protože si myslím, že to není racionální debata. Jak dobře víte, neumím ani dobře mluvit, takže já spíš jsem na ty jiné věci, než na mluvení," tvrdil Babiš.

V úterý dopoledne tedy stručně požádal poslance o prodloužení nouzového stavu a zároveň přislíbil prošetření nákupu ochranných pomůcek. "Chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci," sdělil Babiš s tím, že chápe "různé spekulace a kritiku, jak se nakupoval zdravotnický materiál". Už dříve ale předseda NKÚ avizoval, že sám jeho úřad má v plánu se na zakázky podívat.

Premiér, který arogancí na novináře jen srší a pak to dává ještě na odiv. Premiér, který občanům pomáhá, jen když mu z toho něco kápne. Premiér, který mluví o všech a o všem, ale když je vyhrožováno komunálním politikům, mlčí jako Sfinga, je premiér úplně k ničemu! — Markéta Adamová (@market_a) April 28, 2020

Pokud by premiér seděl v jednacím sále, slyšel by mnoho opozičních dotazů i časté prosby, aby on i další členové vlády na otázky reagovali.

"Na základě čeho se uvolňují přijatá opatření? Už i epidemiologové, kteří radí vládě, nad tím zvedají obočí. Kde jsou nějaká data? Kde jsou nějaká kritéria? Jak to dopadlo s plošným testováním? Jak to dopadlo s chytrou karanténou, o kterých jste vždycky říkali, že to jsou základní podmínky pro uvolňování a podle toho, jak dopadnou, se budete rozhodovat?" zahájil sérii opozičních dotazů předseda ODS Petr Fiala, k němuž se přidávali další zástupci Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

"Jakým způsobem se nakupoval zdravotnický materiál za 13 miliard korun? Máte epidemiologickou zprávu, na základě které přijímáte nouzová opatření? Zveřejníte data a prognózy budoucího vývoje?" ptal se předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Budeme chtít slyšet, jaké jsou výsledky plošného testování. Budeme chtít slyšet, jestli je nejvhodnější strategie, kdy se vybírá v podstatě náhodný vzorek lidí, kteří přišli z ulice," oznamoval předseda STAN Vít Rakušan, který přišel také s dotazy.

"Jaké jsou scénáře pozitivního i negativního vývoje. Jaká jsou data? Jaké jsou metody? Jaké jsou modely, o které se opíráte? Co je to, k čemu vztahujete svá rozhodnutí? Je to počet nových infikovaných, je to počet vyléčených? Je to počet těch, kteří už získali v naší společnosti tzv. kolektivní imunitu? Jsou to výsledky testování?" ptal se Rakušan, který chtěl také vědět, jak probíhaly nákupy ochranných pomůcek.

Zveřejňujeme maximum informací, odmítá kritiku ministr Vojtěch

Nedá se říci, že by členové vlády k opozičním politikům mlčeli, kromě Babiše vystoupilo hned několik ministrů, ale dotazy opozice většinou "vyřídili" během několika slov.

"Moc nerozumím tomu, že tady je stále voláno po zveřejnění dat. Myslím si, že my zveřejňujeme maximum dat na stránkách, které jsou veřejné: koronavirus.mzcr.cz. Tam jsou veškeré informace pro občany o uvolňování, je tam jasný plán, jsou tam hygienicko-epidemiologická pravidla pro rozvolňování jednotlivých provozoven," tvrdil například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Vystoupení pana Hamáčka bylo tristní. My jsme představili plán “Budoucnost řešíme teď!”, @jhamacek přečetl právní text a sdělil, že když Sněmovna nepodpoří 25. květen, vracíme se do prosince 2019. Jak tedy do teď vláda řešila pandemii a budoucnost ČR? Chceme posun místo návratu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) April 28, 2020

Snažil se také hájit tím, že existuje informační linka, třikrát denně se aktualizují informace o počtu nakažených či testovaných a on i někteří další ministři vystupují často na tiskových konferencích. "Myslím si, že Česká republika může být vzorem a je vzorem celé řadě zemí," končil ministr optimisticky s odkazem na nízké počty nemocných i zemřelých.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který po většinu svého vystoupení četl právní expertízu, podle níž je potřebné nouzový stav prodloužit, se stručně vyjádřil k nákupu ochranných pomůcek. Nezabýval se konkrétními čísly o počtu nakoupených pomůcek nebo jejich cenou, ale obecně vyzval k podání trestního oznámení.

"Pokud má někdo informaci o tom, že na ministerstvu vnitra při nákupech docházelo ke korupci, prosím a vyzývám ho, aby podal trestní oznámení a policie to prošetří," prohlásil Hamáček, který reagoval hlavně na vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury, který tvrdil, že nákup pomůcek provázela korupce.

Hamáček se zároveň přidal k Babišovi ohledně toho, aby vše prozkoumal Nejvyšší kontrolní úřad. "Samozřejmě se nijak nebráním tomu, aby fungování státu a zejména nákupy státu v nouzovém stavu prošetřil NKÚ," řekl a dodal, že za vnitro je připravený vše zdokladovat.

Pro příště máme ale 4 podmínky, přes které “nejede vlak“.

1) Plán restartu ekonomiky

2) Plán ochrany rizikových skupin

3) Konec zneužívání nouzového stavu a napadání opozice

4) Zahájení odborné diskuse o obnově ekonomiky — Petr Fiala (@P_Fiala) April 28, 2020

Opozice ale chtěla, aby informací poskytla vláda více a byla také konkrétnější. Když se jich nedočkala, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila debatu ve sněmovně spíše za monolog. "My od jednotlivých ministrů slyšíme příspěvek, ale pak už nezazní reakce na naše dotazy a celou řadu konkrétních připomínek. Žádám o zodpovídání dotazů, které tady klademe," naléhala.

Předseda Starostů poukazoval na přístup členů vlády. "Když se občas podíváme do vládních lavic, tak vidíme nesoustředěnost a jisté pohrdání k tomu, že tady hovoří opoziční poslanci. Mnohokrát vidíme v řadách poslanců ty, kteří prostě kroutí hlavou nad tím, že tady snad někdo zdržuje a podobně," stěžoval si Vít Rakušan.

Postup opozice naopak ostře kritizoval poslanec ČSSD a bývalý ministr kultury Antonín Staněk, podle kterého mnozí opoziční politici vedou proti vládě totální válku. "Je to jasné. Salámovou metodou prodlužování nouzového stavu se opozice vždycky dostává k tomu, aby znovu zasedla sněmovna a ona zopakovala, co bylo špatně a dostala se do médií. Je to neefektivní a hloupé," prohlásil Staněk. Proti jeho slovům se vzápětí ohradil například šéf lidovců Marian Jurečka či předseda ODS Petr Fiala.

Značně emotivně vystoupil zejména předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který se rozčílil právě proto, že vládní politici nechali mnohé otázky bez odpovědí.

"Na problém chytré karantény padlo asi padesát otázek a členové vlády tady sedí jako pecky a ani jeden z nich neodpověděl. Na základě této arogance vůči nám jako opozici a také vůči odborům, zaměstnavatelským svazům a Hospodářské komoře, a na základě arogance vůči naprosto věcným dotazům, máte jedinou mantru: Mlčte a táhněte za jeden provaz. Tak za takový provaz s vámi táhnout nikdy nebudeme," končil Kalousek.