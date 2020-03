Koronavirus bez emocí: Projděte si nejdůležitější grafy, které ukazují vývoj pandemie

Hlavní problémy: stará populace a nedostatek lůžek

Nový koronavirus zasahuje lidi nerovnoměrně. Zatímco organismus mladých a zdravých lidí se s ním může vypořádat bez problémů, pro ty starší je snadno smrtelný. Ve srovnání s chřipkou je také větší podíl nemocných ve vážném stavu, a tak musí být v nemocnici.

Průběh nemoci Mírný průběh 80 % Závažný průběh 14 % Kritický průběh 6 %

Podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), nasbíraných pouze na základě případů z Evropy, zažívá 80 procent nakažených mírný průběh nemoci. Těžkými příznaky trpí 14 procent lidí a šest procent kritickými. Tito lidé, zejména staří a jinak nemocní, mohou trpět zánětem plic a velmi špatně se jim dýchá, proto často potřebují plicní ventilaci. Podle Světové zdravotnické organizace je podíl lidí s vážnými příznaky u běžné chřipky nižší.

Množství lidí, kteří mohou na onemocnění zemřít, se často liší podle toho, jak je daná populace stará. Zatímco riziko úmrtí pro nakaženého člověka mladšího 40 let je asi 0,2 procenta, nad 60 let už je to 3,6 procenta a nad 80 let bezmála 15 procent.

Pravděpodobnost úmrtí u nakažených podle věku 0-9 let 0 % 10-19 let 0,2 % 20-29 let 0,2 % 30-39 let 0,2 % 40-49 let 0,4 % 50-59 let 1,3 % 60-69 let 3,6 % 70-79 let 8 % 80 a více let 14,8 % Zdroj dat: ourphn.org | Poznámka: data pochází z čínských statistik

Itálie má společně s Japonskem jednu z nejstarších populací na světě, Čína naopak velmi mladou. Právě na země s průměrně starším obyvatelstvem vyvíjí nový koronavirus největší nápor.

Podíl lidí starších 65 let na celkové populaci Japonsko 28,4 % Itálie 23,3 % Německo 21,7 % Francie 20,8 % Španělsko 20 % EU včetně Velké Británie 19,7 % Česko 19,2 % USA 16,6 % Jižní Korea 15,8 % Čína 12 % Celý svět 9,3 % Zdroj dat: Organizace spojených národů; Eurostat

V Itálii se problém násobí nedostatkem lůžek s umělou plicní ventilací. Podle epidemiologa Romana Prymuly má české zdravotnictví těchto lůžek zatím dost, stačila by pro až 2500 nemocných. Ventilace je klíčová pro přežití asi pětiny nemocných s nejtěžším průběhem.

Počet lůžek pro intenzivní péči v přepočtu na 1000 obyvatel Japonsko 7,8 Jižní Korea 7,1 Německo 6 Česko 4,1 EU včetně Velké Británie, v roce 2017 3,7 Francie 3,1 Itálie 2,6 Španělsko 2,4 USA 2,4 Zdroj dat: Organizace spojených národů; Eurostat

Čína tyto údaje neposkytuje. V roce 2012 pouze uvedla počet všech lůžek, kterých je v přepočtu na tisíc obyvatel 4,2. Na celém světě bylo v roce 2011 všech lůžek 2,7 na tisíc obyvatel.

Data: OECD, Evropská komise, Světová banka