Prosadil u soudu zrušení omezení pohybu. Vracíme se z Maďarska na Západ, říká právník

Soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je nepřijala vláda podle krizového zákona. Soudní senát tak vyhověl žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který opatření kritizoval jako svévolná, chaotická a nesrozumitelná.

"Ze státoprávního hlediska je to nesmírné důležité rozhodnutí, z trajektorie Maďarska jsme se posunuli na Západ," reagoval pro Aktuálně.cz autor žaloby, expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Soud na jeho návrh zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje. Současně zbavil platnosti nařízení z 23. března a 15. dubna omezující volný pohyb osob.

Soud vycházel z toho, že při nouzovém stavu se musí práva omezovat podle zákona o krizovém řízení. Podle něj taková rozhodnutí náleží jen vládě jako celku. "Zákon nepřipouští delegování této pravomoci na kohokoliv jiného, ani na členy vlády," upozornil soud. "Opačný výklad by bezdůvodně koncentroval moc do rukou jednoho správního orgánu, čímž by potencionálně mohl být narušen princip fungování právního a demokratického státu," dodal.

S takovým závěrem soudu autor podnětu plně souzní. Pokud takto zásadní "přiškrcení" práv spadá pod jediný resort, mizí podle něj účinná veřejná kontrola. "Je to hrozně důležité kvůli ochraně práv a svobod. Ministr zdravotnictví je jeden. Vláda je kolektivní orgán, která podléhá kontrole parlamentu. A kdyby nastal stav, že parlament vyjádří vládě nedůvěru, prezident by ale podržel premiéra a ten ministra, ministr by si mohl dělat, co chtěl," míní Dostál.

Omezení musí být přijatá předvídaným způsobem

Soud v rozhodnutí explicitně konstatuje, že vnímá extrémní situaci způsobenou epidemií nového typu koronaviru. I v ní ale musí volené orgány při svém výkonu ctít pravidla. "Omezení základních práv musí být i při mimořádných stavech přijímána právem předvídaným způsobem a zároveň musí šíře jejich omezení odpovídat ústavní ochraně podstaty těchto práv a svobod. V daném případě nebyla dodržena již prvá uvedená podmínka."

Vláda přitom prvních deset dní nouzového stavu nařízení vydávala formou usnesení, poté je potichu a bez vysvětlení přenesla bedra ministerstva zdravotnictví. I nad tím se soud pozastavil. "Z jakého důvodu však následně vláda tento správný postup opustila, soudu není zřejmé, respektive tento její postup není nikterak právně obhajitelný," uvedl k tomu senát předsedy Štěpána Výborného.

Připojuji tiskovou zprávu k dnešnímu rozhodnutí Městského soudu v Praze. Senát správních soudců zrušil opatření ministerstva zdravotnictví omezující maloobchod a volný pohyb osob. M.Puci pic.twitter.com/rPNaH6E9zM — Tisková mluvčí Městský soud v Praze (@MluvciV) April 23, 2020

"Vláda tomuto měla rozumět od počátku. Nechce se po ní nic jiného, než aby nechytračila," podotýká autor žaloby Dostál. V ní navrhl zrušit celkem šest nařízení resortu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ale dvě mezitím pozbyla platnosti. Dostál chtěl nechat soudem projednat i jejich přiměřenost i odůvodnitelnost. K tomu se ale instance nedostala, jelikož je zrušila už kvůli jejich nezákonnému přijetí.

Omezení stále platí, ale musí je nařídit vláda

Aktuální verdikt soudu neznamená, že zrušená opatření přestávají platit. Lidé je musí do 27. dubna respektovat. Vláda je do té doby musí přijmout v zákonné formě, tedy kolektivně coby krizové opatření. "Soud si je vědom účelu, za kterým byla mimořádná opatření přijata. Proto je nezrušil k dnešnímu datu, aby dal vládě určitý prostor, aby doposud závadný právní stav napravila," vysvětlila instance.

Na podání správní žaloby koncem března upozornily Hospodářské noviny, které uveřejnily i její kompletní znění. Expertovi na zdravotnické právo Ondřeji Dostálovi vadilo, že ministerstvo daná omezení odůvodnilo pouze obecnou zmínkou o výskytu nemoci covid-19 v Česku a nutností omezit její šíření.

Podle něj je formulace opatření v rozporu jak s požadavky práva, tak s poznatky medicínské vědy. V žalobě také uvedl, že český stát nerespektoval svůj vlastní pandemický plán a že pravidla boje proti epidemii tvoří namísto odborníků politici, a to podle momentálních nálad veřejného mínění. Postup ministerstva označil za "právnické chytračení".

Zvážíme další postup

"Budeme hledat takové řešení, abychom vyhověli soudu, a současně jsme zachovali opatření, která jsou z epidemiologického hlediska klíčová pro zamezení šíření epidemie, a nadále jsme pokračovali v jejich postupném uvolňování dle nastíněného plánu," reagoval na aktuální rozsudek ministr zdravotnictví Vojtěch.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) rozhodnutí soudu potvrzuje, že pouze za nouzového stavu lze přijímat krizová opatření na boj s koronavirem. Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona a vláda má přijímat krizová opatření svým usnesením, uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Dlouhodobě upozorňujeme, že v době nouzového stavu se má postupovat podle krizového zákona.

Reakce @vnitro a @jhamacek na rozhodnutí Městského soudu v Praze: https://t.co/URBTQSkJd3 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) April 23, 2020

Vláda na nyní probíhajícím zasedání měla diskutovat mimo jiné právě o prodloužení nouzového stavu, který v současnosti platí do 30. dubna. Hamáček to považoval za nutné, premiér Andrej Babiš (ANO) prodloužení nepodporoval.

Opozice varovala předem

Prezident Miloš Zeman se domnívá, že soud na sebe zrušením čtyř opatření ministerstva zdravotnictví vzal odpovědnost za dopady na životy, zdraví či hospodářství Česka. Zeman přijatá opatření opakovaně podpořil.

Piráti od počátku upozorňovali na argumenty, které užil soud u zrušení opatření ministerstva, uvedl šéf strany Ivan Bartoš. Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan chce vědět, kdo nahradí škodu podnikatelům. Senátoři za STAN už také mají dostatek podpisů pro předložení návrhu, aby Ústavní soud zrušil nařízení, kterým vláda zakázala vycestovat z Česka.

Podle předsedy ODS Petra Fialy je soudní zrušení opatření ministerstva zdravotnictví "smutným potvrzením neschopnosti vlády". Soud potvrdil obavy, že ministerstvo postupuje nezákonně, uvedl Fiala.