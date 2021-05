Pavel Zeman se vzdal funkce Nejvyššího státního zástupce. Skončí na konci června

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se vzdal funkce, a to k 30. červnu. Po jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) s tím, že vláda to vzala na vědomí. Zeman svůj krok oznámil dopisem, ve funkci skončí po deseti a půl letech. Jeho nástupce by měla navrhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ta uvedla, že Zemanův odchod je pro ni překvapením.

"Vláda to vzala na vědomí, ale jednalo se pouze o bod k podání informace," řekl vicepremiér Karel Havlíček. Podle něj se na jednání vlády o věci dále nemluvilo. "Rezignace Nejvyššího státního zástupce je pro mě překvapením a dozvěděla jsem se o ní v pátek ráno. Rozhodnutí Pavla Zemana nicméně respektuji," sdělila ministryně spravedlnosti Benešová. "Vzhledem k tomu, že jsem rezignaci nejvyššího státního zástupce neočekávala, a nebyla doručena na Ministerstvo spravedlnosti, navíc Pavel Zeman do 30. června 2021 zůstává ve funkci, jméno jeho nástupce s ohledem na výše uvedené sdělím až následně," dodala. Benešová minulý týden hovořila v médiích o svém záměru podat na Zemana kárnou žalobu, porušil podle ní zákon svým nedávným vystoupením na tiskové konferenci k případu explozí ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Zemana se v tomto případě zastal premiér Andrej Babiš (ANO). Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše v případu Čapího hnízda, řízení podle něj bylo zastaveno nezákonně a předčasně. Opozice: Vláda Zemana k rezignaci "došikanovala" Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na svém Twitteru Pavlu Zemanovi poděkoval za jeho práci pro Českou republiku. Zdůraznil i jeho účast v kauze Vrbětice. Pavel Zeman je špičkový právník a profesionál. Děkuji mu za roky práce pro Českou republiku, mimo jiné i za spolupráci v kauze Vrbětice. Přeji mu hodně štěstí v osobním i pracovním životě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 14, 2021 "Já sama jsem vnímala tlak na Pavla Zemana už nějakou dobu a říkala jsem si, jak dlouho to bude schopen ustát," řekla pro Českou televizi bývalá ministryně a poslankyně Helena Válková (za ANO). Podle ní je jeho odchod moudrým rozhodnutím. Piráti vyzvali ministryni Benešovou, aby nechala jmenování nového nejvyššího státního zástupce na příští vládu. Připisují jí podíl na Zemanově rezignaci. "Nejsem si jistý, že odstoupení Pavla Zemana bylo zodpovědným krokem. Není jasné, že nového Nejvyššího státního zástupce nyní jmenují kompetentní osoby," myslí si Jakub Michálek (Piráti). Jeho stranický kolega Martin Ferjenčík na svém Twitteru prohlásil, že Zemana k rezignaci současná vláda "došikanovala." Teď už to můžu říct. Hodně jste se ptali, proč jdeme do nedůvěry vládě. Vláda došikanovala k rezignaci nejvyššího státního zástupce, který se postavil Babišovi v kauze Čapí hnízdo. To byla pověstná poslední kapka. Je potřeba nahlas říct, že s tímhle marasmem nesouhlasíme. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) May 14, 2021 "Pavel Zeman strávil ve funkci nejvyššího státního zástupce nejdéle ze všech, více než deset let. S jeho érou zůstane spojeno výrazné posílení důvěryhodnosti i sebevědomí státního zastupitelství a za to mu patří poděkování," komentoval kroky Nejvyššího státního zástupce prezident Unie státních zástupců Jan Lata. "S ohledem na současnou nestabilní společenskou a politickou situaci však načasování jeho rezignace nepovažuji za šťastné," doplnil. Zeman funkci zastává od začátku roku 2011, kdy nahradil Renatu Veseckou. Předtím působil na okresním i krajském státním zastupitelství v Plzni a následně na mezinárodním odboru Nejvyššího státního zastupitelství. V roce 2004 se stal prvním zástupcem ČR u Eurojustu, kde byl nejmladším zástupcem ze všech členských zemí.