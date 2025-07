Rakušan vypomáhá lídrovi STAN v Praze. "Budeme mít společné akce," avizuje

Přestože je Praha místem, kde můžou politické strany získat v říjnových sněmovních volbách hned několik poslaneckých křesel, STAN v metropoli nasadil jako lídra kandidátky nepříliš známého Karla Dvořáka. Konkurence přitom sází na výrazné tváře. Předseda STAN Vít Rakušan, který kandiduje ve středních Čechách, se tak chce - třeba jako ve čtvrtek - v Praze častěji objevovat po jeho boku.

"Je to velká odpovědnost, ale spím dobře," odpovídal Karel Dvořák letos v květnu na dotaz Aktuálně.cz, jak se mu spí, když kandiduje jako jednička v Praze za STAN ve volbách proti lídrům, jako je Jana Černochová ze Spolu, Karel Havlíček z ANO či předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Od té doby uběhlo sedm týdnů. Dvořák se sice snaží v hlavním městě voliče oslovit, ale známější politici z jiných stran jsou díky svému jménu a postavení přece jen vidět a slyšet více.

Na pomoc tak Dvořákovi vyrazil samotný předseda STAN Vít Rakušan, který ve čtvrtek rozdával společně s ním Pražanům sladkosti na populární náplavce na pražském Rašínově nábřeží. Mezi rychle jedoucími cyklisty a za velkého větru několik potencionálních voličů sice oslovili, ale nebylo jich mnoho. Rakušan navíc spěchal na schůzku na Úřad vlády. Stihl ale aspoň natočit s Dvořákem propagační video a udělal si s ním a dalšími zástupci STAN fotky, aby napomohl zviditelnění jejich kampaně. Jak řekl Aktuálně.cz, společných akcí v Praze plánuje více.

"Středočeskou a pražskou kampaň budeme trochu propojovat, toto není první událost, kde jsem, a určitě není ani poslední. Ještě intenzivnější to bude od druhé poloviny srpna a v září. Společných akcí bude určitě celá řada," avizoval Rakušan, který tvrdí, že podobně to dělají i lídři jiných stran. "Praha je pro každého předsedu důležitá, Petra Fialu tady také vídáme, jiné předsedy také. Určitě si tímto způsobem budeme pomáhat," potvrdil šéf STAN.

Například Piráti mají spornou výhodu toho, že jedničkou kandidátky je jejich předseda Zdeněk Hřib, který je vidět v médiích a zároveň působí jako náměstek pražského primátora pro dopravu. V Praze je tak na očích prakticky denně. Lídr ANO Karel Havlíček je jako místopředseda hnutí rovněž často v médiích a kampaň v hlavním městě navíc dělá už od konce loňského roku. Pokud jde o Spolu, lídryně Jana Černochová je jako ministryně obrany všeobecně známá a může těžit také z toho, že byla léta starostkou Prahy 2. V tom jim nemůže Dvořák konkurovat.

"Nemyslím si, že je nutně nevýhoda, že někdo není na první dobrou známou tváří. Já jsem také nebyl. Před minulými volbami mě znalo asi 30 procent české populace, takže já bych to nepřeceňoval," namítal Rakušan. Ten měl ale výhodu v tom, že před minulými volbami v roce 2021 byl už čtyři roky poslancem a k tomu si ho členové v roce 2019 zvolili předsedou partaje. Navíc i zdroje ze samotného hnutí Aktuálně.cz potvrdily, že Starostové s malým veřejným povědomím o Dvořákovi bojují.

Na bitcoiny se ptali lidé jen na začátku června, sdělil Dvořák

Samotný Karel Dvořák uvedl, že se snaží chodit mezi voliče s dalšími kandidáty STAN přibližně dvakrát týdně, ale postupně bude aktivnější. Často stojí u stanic metra, na sociálních sítích se snaží poukazovat mimo jiné na to, jak pomohl jako náměstek ministra spravedlnosti prosadit různé změny zákonů. Například že se do občanského zákoníku dostala definice domácího násilí nebo že se snaží pomáhat rodinám s dětmi, v nichž je někdo z rodičů ve vězení.

Aktuálně.cz se ho v tomto týdnu zeptalo i na kauzu bitcoin. I jeho jméno se totiž v souvislosti s kauzou skloňovalo. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix například v Otázkách Václava Moravce prohlásila, že má e-mail, z nějž vyplývá, že Dvořák o snaze darovat bitcoiny státu věděl. "V okamžiku, kdy nastoupím na ministerstvo, je nutné projednat jak se STAN, tak s panem náměstkem, jaké informace měl k dispozici a zda byl schopen je posoudit, respektive zda selhal v jejich posouzení," řekla na začátku června. Její slova tehdy pořádně naštvala Rakušana i Dvořáka. Ten odmítl, že by udělal něco špatného, a tím vše kolem něj utichlo.

"Lidé se mě na to ptali na začátku června, kdy znali mou tvář v souvislosti s touto kauzou, ale teď už o tom vůbec řeč není a nikdo se mě na to neptá. Za mě je ta kauza uzavřena," sdělil nyní Dvořák na otázku, jestli se ho na bitcoiny lidé v kampani ptají.

Na doplňující dotaz, jaká byla jeho role v kauze a co přesně o převodu bitcoinů věděl, odpověděl, že loni v prosinci dostal dopis směřovaný na ministerstvo spravedlnosti od advokáta Tomáše Jiřikovského, který chtěl darovat státu bitcoiny. "Spolupodílel jsem se na schválení odpovědi na dopis, který odeslal pan ministr," uvedl s tím, že tehdy ještě nebyl případ uzavřen soudem. "V té odpovědi, kterou jsem vlastně jedinou z celého toho případu znal, stálo, že o všem musí rozhodnout soud a že vše, co by se v budoucnu dělo, se musí dít v souhlasu se zákonem," uvedl. "Za mě ta odpověď byla v pořádku a o samotné realizaci převodu jsem už nic nevěděl," tvrdí Dvořák.

Pokud jde o průzkumy veřejného mínění, v zatím posledním volebním modelu agentury STEM pro CNN Prima News ze začátku července je STAN na čtvrtém místě. První je ANO s 30,9 procenta, následuje koalice Spolu s 20,5 procenta a třetí SPD s 13,9 procenta. Starostům dává STEM 12,3 procenta, což znamená, že oproti konci června nabrali téměř dvě procenta voličů. Svůj model zveřejnila v pátek i agentura Median, v něm hnutí STAN oslabilo na devět procent.

Z Rakušanova čtvrtečního vyjádření pro Aktuálně.cz vyplývá, že ale věří v lepší výsledky STAN, než jaké zatím ukazují průzkumy. "Podívejte se, jak vypadají průzkumy v červnu před trojími sněmovními volbami v posledních letech. Nikdy to neodpovídalo tomu, jak nakonec volby dopadly. Jsem optimista," prohlásil Rakušan a dodal, že finiš bude mít jeho hnutí mohutný. "Budeme úplně všude. Kampaň plánujeme tak, aby vyvrcholila v den voleb," podotkl.