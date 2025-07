Až přijde den 51. Putine, zavolej do Íránu, stupňuje tlak Trumpův spojenec

Po dlouhé roky měl Donald Trump pro Vladimira Putina jen slova chvály a obdivu. Dnes se zdá, že jeho vztah k ruskému vůdci postupně chladne. Putin to podle některých lidí z Trumpova okolí svou taktikou vůči americkému prezidentovi přehání.

Kremelský vůdce dál útočí na civilisty v ukrajinských městech a Trump už vyjadřuje zklamání z toho, že se Rus nechce dohodnout na příměří. Oznámil, že přes evropské partnery bude napadené Ukrajině posílat zbraně a hrozí cly vůči Rusku. Konec "přátelství na dálku" to ale zdaleka nemusí znamenat, píše agentura AFP.

Trump se vidí jako někdo, kdo umí dojednat dohody. "Slíbil, že dokáže Putina dostat k jednacímu stolu, a to se mu nepodařilo. Jeho hrozba cly ukazuje frustraci z toho, že se mu to nepodařilo, ale nevidím to jako velkou změnu politiky," uvedla Heather Conleyová z konzervativního think-tanku American Enterprise Institute, která mívala na americkém ministerstvu zahraničí na starosti politiku vůči Rusku.

"Prezident se půl roku snažil nalákat Putina k jednacímu stolu. Počet útoků se zvýšil, nikoliv snížil. Jeden z největších Putinových přehmatů byl, když si myslel, že si s Trumpem může hrát," řekl v televizi CBS News senátor Lindsey Graham, Trumpův spojenec, který tlačí na nové tvrdé sankce vůči Rusku. "Jestli chce Putin zjistit, co se stane v den 51, ať zavolá do Íránu ajatolláhovi," dodal také Graham s odkazem na 50denní lhůtu pro uzavření příměří, kterou dal tento týden šéf Bílého domu vládci Kremlu. Poukazoval tím zřejmě na tvrdý postup současného amerického prezidenta vůči Peršanům za jeho první, ale i současné vlády, kdy americké letouny zaútočily na jaderné objekty.

Pro znalce kremelského vládce nikdy neexistovala velká šance, že by přijal kompromis ohledně Ukrajiny nebo spolupracoval se Západem. Putin označil úpadek ruského vlivu po rozpadu Sovětského svazu za historickou pohromu a odmítl myšlenku, že by Ukrajina měla svou vlastní historickou identitu.

"Rusko dosahuje na bojišti malých, ale stálých úspěchů a přivádí severokorejské jednotky. Putin uvedl celou svou zemi do válečného stavu. Kreml do toho vrhl všechno. Prezident věří, že pomalu oslabí pozice Ukrajiny a Západu a že v tomto konfliktu zvítězí sám," myslí si Conleyová.

Americký kontradmirál ve výslužbě a politický poradce v Senátu Mark Montgomery řekl, že Putin věří v to, co bylo označeno jako TACO - Trump Always Chickens Out (Trump vždy zbaběle vycouvá). "Myslel si, že to pokaždé dotáhne do konce, a zjistil, že se mýlil. Nemyslím si, že to přestane, dokud Putin nepocítí buď bolest z účinku zbraní, nebo ekonomickou bolest, které nevydrží," tvrdí Montgomery, který pracuje pro Nadaci pro obranu demokracie.

