Jde o něco vážnějšího než srp a kladivo Konečné, varuje vlivný sociální demokrat

Přestože Oto Novotný nebyl nikdy za sociální demokracii poslancem či senátorem, jeho vliv na směřování strany byl obrovský. Kromě jiného patřil k nejbližším spolupracovníkům expremiéra a expředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky a také k hlavním kritikům Miloše Zemana. Nyní se objevil na demonstraci proti politice šéfky SOCDEM Jany Maláčové a spolupráci se Stačilo! označil za konec původní SOCDEM.

V pátečním emotivním střetu příznivců a odpůrců spolupráce SOCDEM s hnutím Stačilo! byl Oto Novotný tím, kdo nejdéle debatoval se zastáncem takové spolupráce Lubomírem Zaorálkem. Několik minut stáli těsně proti sobě, málem se dotýkali hlavami a jen kousek od nich je sledoval městský policista, protože krátce předtím do sebe narazili, když se Novotný postavil do cesty odcházejícímu Zaorálkovi.

Novotný byl pořádně naštvaný, se sociální demokracií spojil velkou část svého života, od roku 1992 působil na pozicích poradce předsedů ČSSD a jejích premiérů. Dodnes žije touto stranou, je ve vedení Masarykovy demokratické akademie, která je na SOCDEM napojená. Se Zaorálkem byl v kontaktu dlouhá léta a nyní měl poprvé příležitost mu říct do očí, co si myslí o tom, že by on a Maláčová měli v bloku se Stačilo! kandidovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

"Se sociální demokracií, která nyní sídlí v Lidovém domě a která udělala hanebný pakt se Stačilo!, je pravděpodobně konec. Svým obsahem a hodnotami, svou základní orientací to už není sociální demokracie," sdělil Novotný Aktuálně.cz po rozhovoru se Zaorálkem.

Ten se před Novotným a dalšími kritiky bránil návrhem některých bodů volebního programu, na kterém se vedení SOCDEM už téměř dohodlo se Stačilo! - například prosazování zvýšení minimální mzdy, výstavby bytů či referendum proti pěti procentům HDP na zbrojení.

Podle Novotného se ale zásadní spor netýká toho, jestli v programu Stačilo! budou některé věci z návrhu SOCDEM. "To, že nám pan Zaorálek přečte kus papíru, podle kterého potlačili programové rozdíly a víceméně se shodli se Stačilo! na socioekonomických tématech, vypadá na první pohled hezky. Ale je to podvod, protože mnohem důležitější je něco jiného," vysvětluje Novotný.

"Tento kus papíru vůbec nic neznamená. Socioekonomická témata, jako je třeba podpora bydlení, slibuje řada stran. Ale vedení SOCDEM se snaží takovým papírem a shodou na některých tématech zastřít to, že se spojujeme se subjektem, který je proti liberální demokracii, má neokonzervativní, krajně pravicové názory. Sociální demokracie jako tradiční strana srostlá s liberální demokracií nemá s takovým hnutím, jako je Stačilo!, vůbec nic společného," je přesvědčený Novotný.

Za největší průšvih Novotný považuje, že Stačilo! je jasně napojeno na Spolek Svatopluk, který mluví o nutnosti změnit režim v Česku. "Tento spolek je ve skutečnosti za Stačilo!, ten vytváří tomuto hnutí ideologické zázemí. Svatopluk sdružuje krajně pravicové a levicové síly, které se jasně hlásí ke změně režimu liberální demokracie, chtějí poloprezidentský systém a budou instituce liberální demokracie podkopávat a podvazovat. Když se podíváme, kde se dostávají jejich teze do praktické politiky, tak je to například na Slovensku, v Orbánově Maďarsku či v Rusku," stěžuje si Oto Novotný.

Argumentuje rovněž tím, že voliči Stačilo! mnohem více prožívají možnost změny poměrů v Česku a jeho zahraniční směřování než třeba témata spojená s penězi, životní úrovní a ekonomikou. "Jejich podpora Stačilo! se odvíjí od vypjatých sdělení typu: 'Nemáme rádi Evropskou unii. Nemáme rádi naše spojence v NATO. Nepatříme na Západ, patříme na Východ. Současný režim je špatný, nedemokratický. Musíme ho změnit.' Toto je identita Stačilo!, proto ho voliči volí," míní Novotný.

Kdo je Oto Novotný Pokud měl někdo detailní vhled do dění v sociální demokracii od roku 1992 až dodnes, je to nepochybně Oto Novotný, v současnosti člen představenstva Masarykovy demokratické akademie, v jejímž čele stojí expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla. Právě on patřil mezi řadu významných politiků ČSSD, se kterými Novotný spolupracoval, radil jim a podílel se na sociálně demokratické politice v Česku. Jako sociolog se detailně a intenzivně zabýval děním v české společnosti až do roku 2016, kdy vážně onemocněl. Nemoc ale dokázal překonat a nadále je aktivní, ať už ve zmiňované akademii, nebo jako publicista. Novotný v minulosti varoval před tím, jak vliv sociální demokracie může prudce klesat. V době stále silnějšího vzestupu Andreje Babiše, který bral hodně voličů právě sociální demokracii, upozorňoval, že strana se bude muset představit i jako "nositelka výraznějších společenských změn v konfrontaci s přísliby, které nabízí Andrej Babiš". Často také kritizoval Miloše Zemana za útoky proti sociální demokracii.

Oto Novotný je přesvědčený, že komunisté na čele s Kateřinou Konečnou už dnes ve skutečnosti ani nejsou klasickou komunistickou stranou. Aspoň ji tak nevnímá on a jemu blízcí sociální demokraté.

"My primárně nebojujeme proti srpu a kladivu, komunisté byli paní Kateřinou Konečnou vtaženi do nacionálně konzervativního tábora a v podstatě rezignovali na jakékoliv původní komunistické hodnoty. Takže my teď nebojujeme ani tak proti komunismu, my teď bojujeme proti zmiňovanému protofašismu, který se nám v nejrůznějších podobách klube u jednotlivých stran tzv. opozice, tedy u vzpomínaného Stačilo! nebo SPD," říká Novotný.

Vzhledem k tomu, o jak zásadní změnu ve směřování sociální demokracie nyní jde, považuje Novotný komunikaci Maláčové a Zaorálka se spolustraníky za velmi nedostatečnou. Ať se to týká vyjednávání o volební spolupráci v minulých měsících, nebo rozhodnutí o nabídce kandidovat za Stačilo!, o čemž rozhodlo předsednictvo strany.

"Způsob, jak to bylo vyjednáno, byl netransparentní, širší vedení SOCDEM nemělo ani průběžně kontrolu nad tím, jak se jednání vyvíjejí. Všechno to má charakteristiky stranického puče. Po roce 1989, kdy došlo k obnovení sociální demokracie, vedení strany nikdy nejednalo takto za zády vlastní členské základny," kritizuje vedení Novotný.