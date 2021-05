Vysvětlení okolností Hamáčkovy cesty jsem neslyšel, řekl po uzavřeném jednání Jurečka

Poslanci se v úterý na neveřejném jednání zabývali chováním místopředsedy vlády Jana Hamáčka v kauze Vrbětice a jeho zrušenou cestou do Moskvy. Na jednání byli přizváni i šéfové všech tří tajných služeb, policejní prezident nebo nejvyšší státní zástupce, nikdo z nich ale nevystoupil. Stejně tak nepromluvil ani premiér Babiš. Poslanci debatu nedokončili, a kdy v ní budou pokračovat, není jasné.

"Nezaznamenal jsem nějaké zásadní informace, které by pro mě znamenaly vysvětlení té plánované cesty ministra Hamáčka do Moskvy. Žádné skutečnosti, které by mé obavy jednoznačně rozptýlily, jsem se nedozvěděl," řekl Aktuálně.cz po přerušeném jednání předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Čekal jsem na vystoupení pana premiéra, toho jsem se nedočkal. Ani jsem se nedočkal vystoupení žádného z pěti přizvaných hostů," dodal Jurečka. Na jednání byli ředitelé všech tří tajných služeb Jan Beroun, Marek Šimandl a Michal Koudelka, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a policejní prezident Jan Švejdar.

Neveřejné jednání sněmovny právě skončilo, tady jsou první čerstvé informace ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/atucVCwf4C — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 4, 2021

Že na debatě o Hamáčkově cestě do Moskvy nevystoupil nikdo z pozvaných hostů ani premiér Babiš, potvrdila také poslankyně Jana Černochová (ODS). Premiér Babiš nechtěl jednání komentovat.

Poslanci jednali za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl, pak jednání přerušili. "Mimořádný bod byl přerušen, protože schůze začala probíhat víceméně vzájemným osočováním a úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuse," řekl šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek. Na řadu řečníků se podle něj nedostalo kvůli tomu, že debata přestala mít smysl. Kdy bude jednání o cestě pokračovat, není jasné. Poslanci se opět sejdou ve středu ráno.

Utajené jednání je výjimečné

Poslanecká sněmovna se v úterý rozhodla pro krok, ke kterému sahá jen velmi výjimečně. Poslanci využili možnost, že mohou své jednání utajit a zvolit neveřejné zasedání. Přesně k tomu došlo po třetí hodině odpoledne, kdy se začali zabývat chováním místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v kauze Vrbětice a jeho neuskutečněnou cestou do Moskvy.

Reagovali tím na zprávu serveru Seznam Zprávy, který napsal, že Hamáček chtěl utajit podíl ruských agentů na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích mimo jiné výměnou za milion dávek ruské vakcíny Sputnik a za uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Především opoziční politici jej kvůli tomu od rána vyzývali k rezignaci. Hamáček to popírá.

Šéfové tajných služeb, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman či policejní prezident Jan Švejdar byli připraveni popsat poslancům chování ministra Hamáčka, avšak jen v utajovaném režimu na neveřejném zasedání poslanců. Všichni tři byli pod bedlivou kontrolou policistů. Stačilo se k nim přiblížit v předsálí jednacího sálu a vytáhnout mobilní telefon a ochranná služba okamžitě novináře upozorňovala. "Sem nyní nemůžete, tento prostor je uzavřený i pro novináře," tvrdili policisté a kohokoliv kromě poslanců odváděli pryč.

Jedna aktuální informace ⁦@Aktualnecz⁩ : Šéf tajné služby Michal Koudelka je už ve sněmovně. Za chvíli se zavřou před veřejností dveře jednacího sálu a začne tajné jednání především o Janu Hamáčkovi. O výsledku vás budeme na ⁦@Aktualnecz⁩ informovat. pic.twitter.com/OU1AUHiWDf — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) May 4, 2021

Poslanci se nejdříve domlouvali, jestli vůbec jednání před veřejností uzavřou, a pokud tak učiní, zda si odhlasují, že nebude pořízen z jednání žádný záznam. O utajené jednání usiloval také Hamáček.

Ještě než začalo neveřejné zasedání, přišel Hamáček k mikrofonu poprvé a prohlásil, že má čisté svědomí. "Jsou to lži a nesmysly," řekl a sliboval, že právě na jednání bez kamer a veřejnosti dokáže svou nevinu. Podle něj by prý bylo nemyslitelné, aby jednal o nějaké dohodě s Ruskem, když už tehdy některá česká média měla informaci o roli ruských tajných služeb v útoku ve Vrběticích. "Celá bezpečnostní komunita věděla, že s tou informací pracují média, nedávalo žádný smysl, že bych měl v plánu něco Rusům slibovat. Já jsem nic slíbit nemohl, protože reakci médií nikdo nemohl ovlivnit," argumentoval.

Následně se ale mohli sami poslanci v jednacím sále přesvědčit, že uspořádat neveřejné zasedání není nijak jednoduché. Než vůbec začalo, museli splnit několik podmínek. "V sále nemůžou být přítomna zařízení umožňující nahrávání, jako mobilní telefony, notebooky, tzv. chytré hodinky a podobné věci," vysvětloval předsedající schůze Vojtěch Filip.

Hamáček naléhal na poslance, že pravdu jim může sdělit jen na neveřejném zasedání. "Chci jenom upozornit, že pokud má sněmovna dostat kompletní informaci, tak bude třeba sdělovat informace, které nejsou veřejné, zazněly na jednání, která byla v nějakém režimu utajení. To znamená, že sněmovna bude pracovat s utajovanými skutečnostmi," pronesl. Následná hlasování ukázala, že poslanci souhlasí s takovým způsobem jednání, a předsedající Filip a vyzval poslance, aby si mobily či notebooky skutečně schovali.

Byly to poslední chvíle, kdy ještě mohli Filipa a další poslance sledovat přítomní novináři nebo přes internet veřejnost. Následně už dal Filip pokyn technikům ve sněmovně, aby vypnuli veškeré kamery a zvuková zařízení. Zcela výjimečné jednání poslanců začalo, aniž by bylo jasné, v kolik skončí. Sami poslanci odhadovali, že bude trvat možná až do šesti hodin odpoledne.