"Tornádo v turbanu" doběhalo. Nejstaršího maratonce světa srazilo auto

Nejstarší maratonský běžec na světě Fauja Singh zemřel ve věku 114 let poté, co ho srazilo auto. Navzdory svým výjimečným sportovním úspěchům nebyl nikdy zapsán do Guinnessovy knihy rekordů.

Podle indické policie srazilo Singha v pondělí neznámé vozidlo, když šel po silnici poblíž své rodné vesnice Beas na severozápadě Indie. Po nehodě jej převezli do nemocnice, kde později podlehl zraněním hlavy a žeber. Po přezkoumání kamerových záznamů policie v úterý zatkla podezřelého, kterým je šestadvacetiletý muž žijící v Kanadě. Případ je vyšetřován jako usmrcení z nedbalosti a nebezpečné řízení. Fauja Singh se narodil na indickém venkově v roce 1911. Maratony začal běhat až ve svých 89 letech, když se po smrti syna a manželky přestěhoval do Anglie. Tam si svými výkony vysloužil přezdívku "Tornádo v turbanu". "Běhání mi ukázalo laskavost a vrátilo mě do života tím, že mi pomohlo zapomenout na všechna traumata a smutky," řekl ve svých 102 letech v rozhovoru pro CNN, dle které šlo o nejstaršího maratonce na světě. Svůj první maraton uběhl Singh už po několika měsících tréninku. V roce 2003 v Torontu dosáhl svého osobního rekordu, když trať dlouhou 42 kilometrů a 195 metrů uběhl v čase 5 hodin a 40 minut. Singh přitom jako malý nemohl kvůli slabosti nohou do svých pěti let chodit. Svůj poslední závod absolvoval v roce 2013 v Hong Kongu - to mu bylo 101 let. Stalo se tak jen rok poté, co nesl olympijskou pochodeň na hrách v Londýně. Přestože je Singh považován za nejstaršího maratonského běžce na světě, nikdy nebyl oficiálně uznán Guinnessovou knihou rekordů. Důvodem byl chybějící rodný list. K jeho stým narozeninám mu však přišlo osobní blahopřání od britské královny Alžběty II.