Kárná žaloba na Zemana nemá oporu v zákoně, Benešová ho za Vrbětice trestat nemůže

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce podat kárnou žalobu na nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Jako důvod uvedla jeho veřejné vystoupení ke kauze ruského útoku v muničních skladech ve Vrběticích. Podle Benešové neměl Zeman k takovému kroku právo. Za nejvyššího žalobce už se mezitím postavili premiér Andrej Babiš či Unie státních zástupců. Výsledkem kárné žaloby může být i odvolání z funkce.

V pondělí 19. dubna po jednání vlády vystoupil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po boku šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Kabinet je pověřil, aby na tiskové konferenci seznámili veřejnost se základními obrysy vrbětické kauzy. V té jsou dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU podezřelí, že stojí za výbuchem dvou muničních skladů. Při první explozi zahynuli dva čeští občané.

Pavel Zeman mimo jiné řekl, že oba ruští zpravodajci se objednali na prohlídku areálu pod falešnými pasy. Podle něj zbrojní materiál neměl explodovat v České republice. "Na základě kriminalistického zkoumání byli ztotožněni s útočníky ze Salisbury," podotkl k rozvědčíkům Anatoliji Čepigovi a Alexandru Myškinovi. Muži se v roce 2018 v britském Salisbury pokusili zavraždit Sergeje Skripala a jeho dceru.

Ministryně spravedlnosti Benešová (za ANO) uvedla, že kvůli jeho vystoupení podá na nejvyššího žalobce kárnou žalobu. Podle ní porušil zákon. "Podle zákona neměl v té věci vůbec vystupovat. On není ani dozorovým, ani dohledovým státním zástupcem. Pasoval se do role jakéhosi generálního prokurátora," citoval Benešovou ve čtvrtek deník Právo. "Určitě to budu muset podat," dodala.

Trestní řád i zákon pro Zemana

Pavel Zeman skutečně není dozorovým ani dohledovým žalobcem. Vyšetřování NCOZ probíhá pod dohledem žalobce Martina Malůše z brněnského krajského státního zastupitelství. Dohled nad jeho prací obstarává Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Pavel Zeman stojí na samotném vrcholu soustavy, z nějž má právo uzavřený případ přezkoumat.

Nic z toho však nebrání tomu, aby kauzu v jejím základním rozměru veřejně komentoval. Takové právo vyplývá z trestního řádu a zákona o státním zastupitelství. Trestní řád přímo předpokládá, že orgány činné v trestním řízení přiměřeným způsobem informují veřejnost o aktuálních kauzách. Některé informace je pak možné zveřejnit, pokud si to žádá veřejný zájem.

Co říkají zákony Informovat veřejnost o trestním řízení předpokládá jednak trestní řád, jednak zákon o státní zastupitelství. Příslušné paragrafy jsou následující: Trestní řád, § 8a, (3):

"Orgány činné v trestním řízení informují o své činnosti veřejnost poskytováním informací podle odstavce 1 veřejným sdělovacím prostředkům; poskytnutí informací odepřou z důvodů ochrany zájmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Vyhradí-li si v přípravném řízení státní zástupce právo poskytnout informace o určité trestní věci, může je policejní orgán poskytnout jen s jeho předchozím souhlasem." Zákon o státní zastupitelství, § 12g, (1):

"Státní zastupitelství si vzájemně poskytují informace, které potřebují k plnění svých úkolů; má-li být informace poskytnuta na žádost, v žádosti o poskytnutí informace se vždy uvede důvod vyžádání informace. Informací se pro tyto účely rozumí údaje o postupu státního zastupitelství při výkonu jeho působnosti v určité věci a údaje, které v této souvislosti státní zastupitelství zjistilo. (…)"



Zákon o státní zastupitelství, § 12h:

"Nejvyšší státní zastupitelství při zajišťování výkonu oprávnění a povinností nejvyššího státního zástupce může kdykoli provádět potřebná zjištění u kteréhokoli nižšího státního zastupitelství, které je povinno mu na jeho žádost poskytnout požadovanou součinnost. (…)"

Zákon o státním zastupitelství vedle toho výslovně dovoluje, že si jednotlivé články soustavy žalobců mohou předávat informace, pokud jsou důležité pro jejich práci. Právě aktuálnímu případu tento předpis odpovídá. Proto si vláda Andreje Babiše nejvyššího žalobce pozvala na jednání, stejně tak ho pověřila k veřejnému shrnutí podstatných faktů z vrbětické kauzy na tiskové konferenci.

Klíčový zájem veřejnosti

"Klíčové bylo posouzení veřejného zájmu na informování veřejnosti. Dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že tento veřejný zájem je dán. Postup při podávání informací odpovídal běžnému postupu jako u jiných kauz. Jako představitel veřejné žaloby jsem zpřístupnil veřejnosti informace zpracované Krajským státním zastupitelstvím v Brně v rozsahu určeném ke zveřejnění," vysvětlil ve čtvrtek dopoledne nejvyšší státní zástupce.

Jeho verzi potvrzuje i šéf brněnských žalobců Jan Sladký, který se na množství a povaze zveřejněných poznatků dohodl s dozorovým žalobcem Malůšem. "Jako osoba, která stojí v čele soustavy státního zastupitelství, od nás legitimním způsobem získává informace o této výjimečné trestní věci. Taktéž mu byl mnou dne 19. dubna 2021 písemně odsouhlasen konkrétní obsahový rámec, v jakém tyto informace může sdělit veřejnosti," uvedl Sladký.

"Je třeba připomenout, že informování veřejnosti o trestních řízeních, kde je na tom jasný veřejný zájem, je jednou z důležitých zákonných povinností státního zastupitelství. To platí zejména v zásadních kauzách, které mají velký dopad na společnost a její vnímání spravedlnosti. Unie státních zástupců sděluje, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má v tomto její plnou podporu," uvedl zase v prohlášení viceprezident unie žalobců Ondřej Šťastný.

Proti Babiš i Hamáček

Snahu ministryně podat kárnou žalobu na nejvyššího žalobce za jeho vystoupení označila unie za "absurdní." Také se ohradila proti tomu, že Benešová přirovnala Zemana ke generálnímu prokurátorovi. Ten měl přitom za minulého režimu dramaticky větší pravomoc. "Jestliže přirovnává chování nejvyššího státního zástupce ke generálnímu prokurátorovi, jde o zjevné nepochopení úlohy hlavy soustavy veřejné žaloby," podotkla unie.

Proti nápadu Benešové se výslovně postavil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj ministryně Zemanově angažmá ve věci špatně porozuměla. "Jsem přesvědčen, že k podání kárné žaloby není možné přistoupit. Pavel Zeman byl na schůzky přizván. A to i na jednání vlády z důvodu záštity dané instituce. Nikdy se neřešil trestní spis," sdělil serveru Lidovky.cz premiér.

Zda Benešová na svém záměru podat kárnou žalobu trvá, není jasné. Na dotaz Aktuálně.cz nereagovala ona ani mluvčí jejího resortu. Už dříve se proti úvahám ministryně spravedlnosti postavit Zemana před kárný soud vyslovil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Nicméně podat kárnou žalobu na jakéhokoliv státního zástupce je na rozhodnutí pouze šéfa resortu spravedlnosti.