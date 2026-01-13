Piráti zvolili hodně svérázný protest proti Babišově vládě. Týká se riskantní chůze

Aktuálně.cz zachytilo nezvyklou chůzi šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba i jeho vysvětlení, proč něco takového dělá.
Kdo dnes z politiků nezaujme veřejnost, jako by nebyl. Dobře to vědí i Piráti pod vedením Zdeňka Hřiba, kteří to zkouší různými způsoby. V úterý v Poslanecké sněmovně při protestech proti vládě Andreje Babiše doslova přišli s něčím novým - týká se to totiž jejich chůze. Chodí poněkud nezvykle, pozpátku. Což zachytilo AKkuálně.cz u předsedy Hřiba a zeptalo se ho na podrobnosti.
Při chození po schodech v Poslanecké sněmovně je dobré chodit opatrněji, protože schodiště u jednacího sálu není příliš široké a často využívané. Pokud po něm tedy někdo chodí dokonce pozpátku, docela tím riskuje. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib tak ovšem v úterý skutečně chodil. A to nejen jednou. Podle svých slov tak on i další Piráti ve sněmovně protestují proti nové vládě.
„Vláda Andreje Babiše nás táhne dozadu, do časů, kdy bylo normální lhát, do časů, kdy byl normální klientelismus, prostě do minulých časů,“ tvrdil Hřib, podle kterého je naopak čas vykročit dopředu. Aktuálně.cz ho přitom potkalo v okamžiku, kdy chodil pozpátku nejen v jednací síni, kde takto chodí i další pirátští poslanci, ale i mimo tuto síň.
„Plán je chodit pozpátku celý dnešek, uvidíme, jak nám to klapne. Já se to určitě chystám dodržet,“ ujišťoval a skutečně šel například tímto způsobem po schodech na tiskovou konferenci všech předsedů opozičních stran. A když skončila, opět se otočil zády a odcházel zpět na jednání sněmovny. „Byl to nápad našeho týmu, tato vláda potáhne dozadu nás všechny bez ohledu na to, jestli chceme, nebo nechceme,“ tvrdil.
Někteří Piráti se ovšem občas zapomněli, jako například Olga Richterová, která šla k řečnickému pultu „správně“ po pirátsku - tedy pozadu. Když domluvila a odcházela ke svému místu v sálu, v první chvíli šla klasicky čelem dopředu. Vzápětí si ale uvědomila, nebo ji na to možná někdo upozornil, že by měla styl schůze změnit. Takže se otočila.
Reakce politiků jiných stran byly různé, vládní poslanci se Pirátům spíše posmívali, na což nepřímo reagoval předseda Hřib přímo v jednací síni. „Chápu, že si někdo může říct, že to vypadá trochu jako cirkus, ale přece jenom já si myslím, že ten cirkus tady sledujeme každý den úplně jiný,“ upozornil Hřib a kritizoval například počínání poslance Motoristů Filipa Turka, předsedy sněmovny Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše.
„Například nějaký snowflake (sněhová vločka - pozn. redakce) fňuká, že nemůže být ministr a snaží se tady vymýšlet něco o žalobách na prezidenta, nebo když třeba někdo tady otevřeně papouškuje ruskou propagandu, nebo když někdo předstírá, že vyřešil svůj střet zájmů,“ řekl předseda Pirátů.
Jinak ale měli ve sněmovně více důvodů k radosti zmiňovaní tři politici, stejně jako všichni další zástupci vládní většiny. Návrhy opozice, aby sněmovna jednala o odvolání Okamury, totiž neprošly díky vládní jednotě. Stejně jako návrh, aby sněmovna odsoudila Okamurovy výroky, které pronesl při novoročním projevu.