Přeskočit na obsah
Benative
31. 3. Kvido
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

K útoku na Ruský dům se sám přihlásil cizinec. Akci prý plánoval od loňského léta

ČTK

K útoku na Ruský dům zápalnými láhvemi se sám přihlásil cizinec. Policie ho v pondělí zadržela a na síti X zveřejnila video z jeho zatčení. Tvrdí, že akci plánoval a připravoval od léta 2025.

Ruský dům, Ruské středisko vědy a kultury v PrazeFoto: Policie ČR
Reklama

„Včera byl zadržen muž, který se sám přihlásil a přiznal k útoku na budovu v ulici Na Zátorce,“ uvedla policie na síti X a připojila k příspěvku video, na němž je vidět muž v doprovodu několika policistů.

Jedná se o cizince, který podle svých slov akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025. Policii se měl sám přihlásit. Je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci.

Připravujeme podrobnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Schůze vlády

ŽIVĚ Česko a Slovensko obnovují společná jednání, vlády se sejdou po třech letech

Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se setkají na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po jednání je plánována tisková konference.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama