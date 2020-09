Prymula: Příští týden dál omezíme shromažďování, hlavně u aktivit ve volném čase

Čeští turisté, kteří se s cestovními kanceláři vydají do Tuniska, nadále budou moci do africké země bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19. Na Twitteru to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Tunisko původně chtělo od pondělí zavést povinnost testů pro všechny Čechy, včetně organizovaných zájezdů.

🇨🇿🇹🇳 Dobrá zpráva! Tunisko včera zrušilo výjimku pro organizované zájezdy a chtělo zavést testy pro všechny Čechy. Na základě vyjednávání @mzvcr a naší ambasády v Tunisu se ale podařilo vyjednat výjimku → turisté cestující s cestovkami mohou do Tuniska nadále bez testů. 👍 — Tomáš Petříček (@TPetricek) September 25, 2020