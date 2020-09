Video: Neřešte covid, obořil se Babiš na poslance a začal mluvit o zahradničení

Poslanci by již měli schválit zahrádkářský zákon, nikoli stále řešit epidemii covid-19. Schválení zahrádkářského zákona, který ve Sněmovně předložila skupina poslanců, by bylo krokem k soběstačnosti Česka v pěstování ovoce a zeleniny. Při dnešních interpelacích ve Sněmovně to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v odpovědi na interpelaci Moniky Jarošové (SPD).

Poslankyně se na premiéra obrátila kvůli růstu cen potravin v obchodech. "Pod hesly 'patříme na Západ' jsme přišli o svou soběstačnost a proměnili se v nesoběstačnou montovnu a odbytiště šuntů," prohlásila Jarošová.

Premiér Babiš přičítá ztrátu soběstačnosti například tomu, že stát v minulosti dovolil kupovat cizincům půdu. Ceny podle premiéra stoupají například kvůli tomu, že ovoce a zelenina se pěstují hlavně v zemích nejvíce postižených epidemií covid-19, jako jsou Itálie a Španělsko. Dovoz z těchto zemí pak nestačí krýt poptávku, což je zřejmě podle jeho názoru jedním z důvodů zdražení.

Poznamenal také, že i tuzemští pěstitelé ovoce a zeleniny nemají zaměstnance kvůli covidu. "Mně píšou lidi, proč nezařídíme nějaké ceny, ale my nejsme schopni to zařídit," poznamenal premiér.

"Já bych doporučil velice jednoduchou věc. Víte, my důchodci, kdysi jsme chodili do zahrad, ne do řetězců. Tak zkuste už tady konečně schválit ten zahrádkářský zákon a neřešte stále covid-19. Už jste na tom strávili asi 15 hodin," doporučil Babiš. "Dneska i mladí lidé mají zájem o zahrady. Je plno lidí, kteří si pěstují zeleninu, ovoce. Takže to by bylo super, kdybyste to tady konečně schválili, máte asi 300 zákonů v řadě," dodal. Na programu nynější schůze je celkově téměř 500 bodů. "Tak místo toho, že je tady plno epidemiologů, zkuste tohle. To by byl určitě velký krok ve prospěch soběstačnosti. Kdysi to tak bylo," řekl v odpovědi poslankyni Jarošové.

"Skvělá rada, je to drahý, tak si to vypěstujte," komentoval Babišovu radu od mikrofonu následující interpelující poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Návrh zahrádkářského zákona má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu. Vláda jako celek k němu zaujala neutrální postoj, i když měla výhrady. Poslanci ho v prvním čtení projednali na konci ledna, nyní ho čeká čtení druhé.