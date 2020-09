Zájem o volby z auta pro lidi v karanténě byl malý, hlasování tak bylo plynulé

Pro lidi, kteří jsou v karanténě kvůli nemoci covid-19, se v 15:00 uzavřela místa, kde mohli přímo z auta volit do krajských a senátních voleb. Tzv. drive-in stanoviště byla otevřena od 7:00 v každém okrese a na dvou místech v Praze. Standardní volební místnosti se lidem otevřou v pátek a sobotu.

Volby z auta proběhly bez problémů a vzhledem k nižší účasti bylo hlasování plynulé. Volební účast oznámí ministerstvo vnitra ve čtvrtek dopoledne. Místa pro hlasování z auta byla ale dimenzována až na 16 000 voličů, kteří jsou aktuálně v Česku karanténě.

V Liberci ke dvěma stanovištím dorazilo v autech 116 lidí. Řekla vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová. Podle mluvčí krajského úřadu Andrey Fulkové bylo vše v klidu. "Lidé jsou zřejmě poučeni, sami už vytahovali občanský průkaz, sami také předkládali potvrzení o tom, že jsou v izolaci nebo karanténě, což samozřejmě zjednodušovalo hledání v registru," řekla Fulková.

Zda se mohl člověk voleb na drive-in stanovišti zúčastnit, kontrolovali pracovníci krajského úřadu prostřednictvím podkladů od ministerstva zdravotnictví a České správy sociálního zabezpečení. "V těchto seznamech nelze zjistit, kolik je lidí v karanténě a v izolaci v příslušném kraji, protože jsou to aplikace, do kterých se přistupuje přes konkrétní rodné číslo, anebo přes konkrétní jméno, příjmení a datum narození. To znamená, že zjistíte pouze u konkrétní osoby, jestli je, nebo není, v tomto seznamu. Ale nemůžete se dostat na hromadné celkové číslo v této aplikaci," řekla ve středu vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru odboru kanceláře zlínského hejtmana Pavlína Nováková.

Kdo hlasování z auta nemohl využít a musí zůstat doma, může si do čtvrtečních 20:00 na svém krajském úřadě vyžádat speciální volební komisi s přenosnou schránkou. Pro tyto i ostatní voliče bude připraveno hlasování standardně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Lidi v sociálních zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, navštíví speciální volební komise ve čtvrtek nebo v pátek.

Případné druhé kolo senátních voleb bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Drive-in místa se v tom případě znovu otevřou ve středu 7. října.